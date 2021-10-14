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Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронного ружья.

Зеленский также пообщался с воинами и осмотрел условия несения службы, а также вручил украинским защитникам ценные подарки.

"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал он.

Также президент посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО

Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 01
Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 02
Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 03
Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 04
Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 05
Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 06
Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье 07

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+54
...які устаткували в ЗП на Хр

Людмила@Kovaleva240161





Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
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14.10.2021 20:10
+48
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14.10.2021 20:24
+42
Снова в кино поиграли?

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14.10.2021 20:14
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14.10.2021 20:52 Ответить
БрехлоКлован лошит лохов?
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14.10.2021 20:52 Ответить
А посвідчення УБД вже видали?
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14.10.2021 20:52 Ответить
У презервадента УБД-шек уже целая коллекция, за каждый видосик"с передка"!
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15.10.2021 10:30 Ответить
Зє - пєрєдавік!!!
Дайте йому ордена, з закруткою на спині...
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14.10.2021 20:55 Ответить
Співпадіння?

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано." Источник:

Не думаю!
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14.10.2021 20:56 Ответить
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14.10.2021 21:00 Ответить
Саме час для паркана сечі у сцикуна. Нація ж повинна нарешті дізнатися, яке саме борошно споживає наш гівнокомандувач.
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14.10.2021 21:05 Ответить
раньше у нас был один издеватель над кацапами и гуглпереводчиком, теперь их два. причем с соблюдением гендерной справедливости. куда мир катится.....
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14.10.2021 21:28 Ответить
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14.10.2021 21:46 Ответить
Та нє! Welt тут один єдиний та неповторний, але я за ним іноді повторюю ці перли.
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14.10.2021 21:47 Ответить
Може так трапитись, що в лабораторії станеться великий переляк з наступною великою панікою. А все тому, що Буба скуштував нову "пудру", на котру ще нема реактивів.
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14.10.2021 22:19 Ответить
Це всране та смкрдюче позорище двох націй , навіть перднути в той бік не має права. Воно поїхало...
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14.10.2021 21:08 Ответить
засунув би він ці подарунки собі "у сраку". Виявляється ці гниди не те що бойові не сплачували військовим, але за рік так званої тиши не сплачено жодної обіцяної їм же премії за підтримку заборони на відповідь на обстріл з боку рашистських банд
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14.10.2021 21:19 Ответить
мерзкая ситуация - говнокомандувач-уклонист-зраднык инспектирует "какая разница", какую армию..
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14.10.2021 21:22 Ответить
Кули посещать . это не до кума ездить. Орал я остановлю войну . ..Заканчивай Вова заканчивай. Ты не кому не нужен в окопе. Мир нужен.... Вова....
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14.10.2021 21:24 Ответить
дайте вофке карабин ! вофка будет пуйла убин !
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14.10.2021 21:29 Ответить
Все фото сделані так. что не видно есть ли магазині у бойцов...Шото я думаю шо их таки нет..наполеон уписялся...
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14.10.2021 21:32 Ответить
І знову у бійців відсутні в автоматах магазини….
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14.10.2021 21:34 Ответить
Ну то таке. А шосте фото взагалі все говорить.
На задньому плані Єрмак без шолома.
Що сказати: я все розумію, але *** я ніколи не зрозумію цих ******* командирів, які якбє показують позиції. Я ніколи не зрозумію якою гнилою людиною потрібно бути щоб в цій масовці брати участь.
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14.10.2021 22:04 Ответить
риба гниє з голови...
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15.10.2021 07:49 Ответить
а я вважаю , що ....у даному випадку молодець. Вырний піар хід..та і по обличчям видно що це все не кино))
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14.10.2021 21:38 Ответить
Особливо на шостому фото де всі в шоломах а Єрмак і ще двоє без😂😂😂
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14.10.2021 22:05 Ответить
я мав на увазі ..вираз обличчя..у Зеленського та світи дуже переляканий...у командира напружений.. Чому без касок..хрен його знає...може там каски взагалі були не потрібні...Єрмака , взагалі не знаю для чого туди взяли...він може наши позиції зрісувати та росіянам злити )))
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15.10.2021 03:16 Ответить
Вони обоє рябоє.
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17.10.2021 06:27 Ответить
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере после публикации статьи Pandora Papers . Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers The Guardian.

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14.10.2021 21:50 Ответить
а шо, поднял боевой дух вийсковых, теперь воны за ним в огонь и воду пойдут, на дне океана и в любом оффшоре достанут
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14.10.2021 21:53 Ответить
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14.10.2021 21:55 Ответить
а памперс то, з під броника, у наполеончика ухильника, все одно помітно відстовбурчується..
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14.10.2021 22:26 Ответить
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14.10.2021 22:35 Ответить
Маскі-Шоу знімали? На якій студіі?
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14.10.2021 23:51 Ответить
Прочёл - Зеленский запретил передовые позиции..
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15.10.2021 01:24 Ответить
Під"жджає велосипедний кортеж на Донбасі до КПП Говнокомандуючий питає:
- А эта точна передавые рубежи ?
- Точно! Самі західніші!
- А тут часто стреляют?
- Ні не часто І лише "холостими"!
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15.10.2021 04:14 Ответить
Стидно за військових які не гидують отримувати нагороду з віслючих копит
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15.10.2021 08:54 Ответить
Самим не стыдно такое публиковать?Передовая....
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15.10.2021 12:56 Ответить
Чомусь немає інфи де саме він був. здається в минулому році "трубили про Зє на передку" і показували відоси та фото! І було це в Часов Ярі! НА САМІЙ ПЕРЕДОВІЙ ! всього за 40 км від лінії розмежування!!!!
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16.10.2021 19:11 Ответить
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