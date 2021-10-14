Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронного ружья.

Зеленский также пообщался с воинами и осмотрел условия несения службы, а также вручил украинским защитникам ценные подарки.

"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал он.

Также президент посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО













