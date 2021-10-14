Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. Ему показали противодронное ружье. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронного ружья.
Зеленский также пообщался с воинами и осмотрел условия несения службы, а также вручил украинским защитникам ценные подарки.
"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал он.
Также президент посмотрел рисунки, которые дети присылали нашим защитникам на фронт.
Топ комментарии
+54 olele
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+48 Вася Шевченко #371210
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+42 18c49ed2
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"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано." Источник:
Не думаю!
На задньому плані Єрмак без шолома.
Що сказати: я все розумію, але *** я ніколи не зрозумію цих ******* командирів, які якбє показують позиції. Я ніколи не зрозумію якою гнилою людиною потрібно бути щоб в цій масовці брати участь.
- А эта точна передавые рубежи ?
- Точно! Самі західніші!
- А тут часто стреляют?
- Ні не часто І лише "холостими"!