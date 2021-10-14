Мемориальную доску памяти Героя Украины Кульчицкого открыли в гимназии Дрогобыча. ФОТОрепортаж

Вчера, 13 октября, в городе Дрогобыч (Львовщина) на фасаде гимназии №5 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Украины Сергея Петровича Кульчицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной Гвардии Украины Сергей Кульчицкий был уроженцем города Веймар (Германия). Он погиб 29 мая 2014 года возле города Славянск на Донетчине.

Генерал находился в вертолете Ми-8МТ (16 "желтый") Национальной гвардии Украины, который после разгрузки пищевых продуктов и проведения ротации личного состава на пятом блокпосту, возвращаясь из района горы Карачун, подвергся обстрелу.

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Катастрофа, вызванная выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса, унесла жизни шестерых военнослужащих НГУ: генерал-майора Сергея Кульчицкого, полковника Сергея Бульдовича, майора Виталия Куриловича, капитана Сергея Кравченко, прапорщиков Валентина Билошкурского и Виктора Липского, и шестерых работников специальной роты милиции УМВД Украины в Ивано-Франковской области: старших лейтенантов милиции Петра Безпалько и Василия Семанюка, старшего прапорщика милиции Владимира Шарабуряка, прапорщика милиции Владимира Лисенчука, старшины милиции Петра Остапьюка, старшего сержанта милиции Виктора Яковьяка. Чудом уцелеть суждено было лишь одному члену экипажа - второму пилоту капитану Александру Макеенко, который получил тяжелые травмы.

Участие в торжественном мероприятии принял городской глава Дрогобычской громады Тарас Кучма, который, находясь в зоне боевых действий, был врачом медицинской службы батальона Кульчицкого.

"Это большая честь и очень большая ответственность для каждого, кто учится сейчас или будет учиться в этом заведении - нести почетное звание выпускника гимназии имени генерала Кульчицкого", - сказал он.

По случаю открытия памятной доски в Дрогобыч прибыл командир батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого майор Максим Масный, военнослужащие батальона, военнослужащие дрогобычской роты Нацгвардии, ветераны АТО, которые знали Сергея Кульчицкого, как незаурядную личность и человека, который сделал неоценимый вклад в защиту Украины от агрессора.

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Кроме Героя Украины Сергея Кульчицкого, школа чтит память еще двух воинов, отдавших свою жизнь в российско-украинской войне. Это выпускники Дрогобычской гимназии №5 Игорь Борис и Богдан Вовк.

Игорь Борис был майдановцев. 21 мая 2014 его мобилизовали. Он проходил военную службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Даниила Галицкого. 11 июля 2014 он погиб в селе Зеленополье на Луганщине во время артиллерийского обстрела наших позиций войсками РФ.

Богдану Вовку в этом году могло бы исполниться 52 года. В июле 2014 года он был мобилизован в ряды Национальной гвардии Украины, - служил техником 3-й отдельной бригады II батальона 5-й роты оперативного назначения. 14 февраля 2015 его подразделение было направлено в Дебальцево, чтобы отразить нападение оккупантов на важные объекты. Группа попала в засаду и была обстреляна. Богдан получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался. За личное мужество и героизм Богдана Вовка наградили орденом за героизм III степени посмертно.

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