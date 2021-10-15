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Начато расследование фактов превышения полномочий сотрудниками полиции в 3 областях, - ГБР. ФОТО

Факты превышения полномочий сотрудниками полиции зафиксированы в Житомирской и Запорожской областях, а также на Киевщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР. 

"Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком при содействии внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчину в Житомирском районном отделении полиции.

Гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства.

Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой. К счастью, избиения увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую", - отмечается в сообщении.

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Начато расследование фактов превышения полномочий сотрудниками полиции в 3 областях, - ГБР 01

После этого у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

В ГБР продолжили: "В Запорожье патрульные полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться.

Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения".

Начато расследование фактов превышения полномочий сотрудниками полиции в 3 областях, - ГБР 02

"Также перед судом предстанет инспектор патрульной полиции в Житомирской области, который избил людей при задержании. Обвинительный акт направлен в суд. В ноябре 2020 года патрульный совместно с коллегой остановил машину в Житомире, водитель которой нарушил ПДД. Разговор водителя с полицейскими перерос в спор, в результате которого полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого патрульный начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля", - отетили в ГБР.

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Подобный инцидент произошел и в Киевской области. 

Там было сообщено о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции города Белая Церковь, который избил нарушителя правил дорожного движения.

"В ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф (ст. 130 УПК).

При оформлении протокола и изъятие водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. По просьбе мужчины не бить его и его извинения милиционер не реагировал и продолжал избиение", - отмечается в сообщении.

"Все указанные полицейские подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Процессуальное руководство осуществляют областные прокуратуры, оперативное сопровождение - ГБР и Нацполиция", - резюмировали в ГБР.

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избиение (9802) Нацполиция (16501) издевательство (152) патрульная полиция (1813) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+3
Все це сміття тепер на підвищення піде, можливо навіть в ОПУ до Татарова в заступники.
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15.10.2021 10:39
+3
правильно - мразь алкоголную потрібно в кайданки і забити до смерті кийками, бо то є його св'ятість поліцай і йому все можна....
чим тоді поліцай відрізнятиметься від бандита в перевулку?
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15.10.2021 12:41
+2
Та ні. Думаю, з них наберуть "штрафу" роту, яка буде розганяти мітинги. А те, що відбувається зараз - схоже на кастинг.
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15.10.2021 11:20
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Все це сміття тепер на підвищення піде, можливо навіть в ОПУ до Татарова в заступники.
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15.10.2021 10:39 Ответить
Та ні. Думаю, з них наберуть "штрафу" роту, яка буде розганяти мітинги. А те, що відбувається зараз - схоже на кастинг.
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15.10.2021 11:20 Ответить
Запам'ятайте, що Україна і її нинішня влада - діаметрально протилежні суб'єкти права! Не путайте і не підміняйте одне другим.

Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...

Чому вони "вимушені" тікати? Бо в Україні вже біля 10 років криміналізована влада, а відповідно - і криміналізована нею й система державного управління, яка постійно криміналізує все українське суспільство! Що призводить до постійної моральної його деградації... Яке, все частіше і більше обирає тих, хто йде до влади щоб захистити своє кримінальне минуле і кримінальним шляхом ще більше збагатитися...

ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...




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15.10.2021 12:19 Ответить
Антиросійські, чи антиукраїнські санкції ввела в дію окупаційна адміністрація ЗЕ ???

Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...

Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???

Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.

Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.

Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?

Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..

Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...

Українці (незалежно від етнічного походження) - до активного спротиву, до дії!.
"Карфаген" МАЄ бути зруйнованим"
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15.10.2021 12:21 Ответить
Беркутня форева (с. допа)
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15.10.2021 10:39 Ответить
Чим більше тиск на поліцію, тим більше вона буде бездіяти, а відповідно баклани будуть частіше стрибати на поліціантів. Як не крути, а це не вигідно суспільству. Коли всі добре це одне, а коли приходить біда, то у 90 % надія тільки на поліцію. І кожен забуває про Татарова і беркутню, тисне 102. І не просто тисне, а сподівається, що хтось візьме його проблеми на себе і врятує таку цінну його шкурку.
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15.10.2021 11:16 Ответить
Хоть один здравомыслящий комментарий. А то всякая мразь бухая нападает, оскорбляет сотрудников, так надо молчать, иначе тоже сделают ментов плохими, а мразь алкогольную невинными жертвами.
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15.10.2021 11:49 Ответить
правильно - мразь алкоголную потрібно в кайданки і забити до смерті кийками, бо то є його св'ятість поліцай і йому все можна....
чим тоді поліцай відрізнятиметься від бандита в перевулку?
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15.10.2021 12:41 Ответить
Погонами
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16.10.2021 12:32 Ответить
о, кудахтанье фломастера)))
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15.10.2021 13:32 Ответить
лол) якщо на мусарню не давити, він твою жінку візьме, а потім і дітей, тупеньке
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15.10.2021 13:31 Ответить
Хто ти такий щоб давити на мусарню? І кому потрібні твої немиті жінки і діти.
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15.10.2021 15:03 Ответить
Нахабна дурня,а не думка при справжній дії конституції України громадяни мали би беззаперечне право мати зброю та використовувати її для самозахисту і захисту тих хто в біді і не може себе захистити.при таких умовах поліцаїв викликали б лише щоб зафіксувати подію.а зараз просто немає альтернативи що чудово розуміють що бандити у погонах що без.при скоєнню злочину ,далеко не факт ,що тобі допоможе виклик поліцаїв.кагарлик ,врадієвка,Переяслав.
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16.10.2021 12:31 Ответить
Дурню збоя непотрібна.
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18.10.2021 10:26 Ответить
це плоди великих рехворм...їжте хлопці
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15.10.2021 11:39 Ответить
Зелених реформ - то так, то ще той гундосий сцикун - рехварматор
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15.10.2021 12:23 Ответить
куди звертатись, коли вбиває поліція?
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15.10.2021 17:34 Ответить
Спочатку терпи ,а вже потім оскаржуй
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16.10.2021 12:33 Ответить
 
 