Начато расследование фактов превышения полномочий сотрудниками полиции в 3 областях, - ГБР. ФОТО
Факты превышения полномочий сотрудниками полиции зафиксированы в Житомирской и Запорожской областях, а также на Киевщине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
"Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком при содействии внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчину в Житомирском районном отделении полиции.
Гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства.
Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой. К счастью, избиения увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую", - отмечается в сообщении.
После этого у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.
В ГБР продолжили: "В Запорожье патрульные полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться.
Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения".
"Также перед судом предстанет инспектор патрульной полиции в Житомирской области, который избил людей при задержании. Обвинительный акт направлен в суд. В ноябре 2020 года патрульный совместно с коллегой остановил машину в Житомире, водитель которой нарушил ПДД. Разговор водителя с полицейскими перерос в спор, в результате которого полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого патрульный начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля", - отетили в ГБР.
Подобный инцидент произошел и в Киевской области.
Там было сообщено о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции города Белая Церковь, который избил нарушителя правил дорожного движения.
"В ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф (ст. 130 УПК).
При оформлении протокола и изъятие водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.
После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. По просьбе мужчины не бить его и его извинения милиционер не реагировал и продолжал избиение", - отмечается в сообщении.
"Все указанные полицейские подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Процессуальное руководство осуществляют областные прокуратуры, оперативное сопровождение - ГБР и Нацполиция", - резюмировали в ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...
Чому вони "вимушені" тікати? Бо в Україні вже біля 10 років криміналізована влада, а відповідно - і криміналізована нею й система державного управління, яка постійно криміналізує все українське суспільство! Що призводить до постійної моральної його деградації... Яке, все частіше і більше обирає тих, хто йде до влади щоб захистити своє кримінальне минуле і кримінальним шляхом ще більше збагатитися...
ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...
Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...
Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???
Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.
Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.
Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?
Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..
Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
Українці (незалежно від етнічного походження) - до активного спротиву, до дії!.
"Карфаген" МАЄ бути зруйнованим"
чим тоді поліцай відрізнятиметься від бандита в перевулку?