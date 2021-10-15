Начато расследование фактов превышения полномочий сотрудниками полиции в 3 областях, - ГБР. ФОТО

Факты превышения полномочий сотрудниками полиции зафиксированы в Житомирской и Запорожской областях, а также на Киевщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком при содействии внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчину в Житомирском районном отделении полиции.

Гражданин был доставлен в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства.

Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой. К счастью, избиения увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую", - отмечается в сообщении.

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После этого у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

В ГБР продолжили: "В Запорожье патрульные полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться.

Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения".

"Также перед судом предстанет инспектор патрульной полиции в Житомирской области, который избил людей при задержании. Обвинительный акт направлен в суд. В ноябре 2020 года патрульный совместно с коллегой остановил машину в Житомире, водитель которой нарушил ПДД. Разговор водителя с полицейскими перерос в спор, в результате которого полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого патрульный начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля", - отетили в ГБР.

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Подобный инцидент произошел и в Киевской области.

Там было сообщено о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции города Белая Церковь, который избил нарушителя правил дорожного движения.

"В ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф (ст. 130 УПК).

При оформлении протокола и изъятие водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. По просьбе мужчины не бить его и его извинения милиционер не реагировал и продолжал избиение", - отмечается в сообщении.

"Все указанные полицейские подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Процессуальное руководство осуществляют областные прокуратуры, оперативное сопровождение - ГБР и Нацполиция", - резюмировали в ГБР.

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