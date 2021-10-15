Барельеф погибшему на Донбассе украинскому воину Сергею Барничу установили в Калуше. ФОТОрепортаж

14 октября, в городе Калуш Ивано-Франковской области на фасаде лицея №7 произошло торжественное открытие барельефа Сергею Михайловичу Барничу, 11.01.1974 года рождения, старшему сержанту, начальнику инженерной службы - командиру инженерно-саперного взвода 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 26.03.2021 года в 13.45 в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальном сайте Калушского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"14 октября на фасаде Калушского лицея №7 открыт барельеф Почетному гражданину города, бывшему ученику Сергею Барничу, погибшему при исполнении служебного долга в зоне ООС, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства.

Чин освящения памятного знака нашему земляку совершил капеллан Ивано-Франковской митрополии УГКЦ, настоятель прихода сел Кадобна и Завадка, отец Владимир Олийнык.

На церемонию увековечивания памяти героя пришли родители Сергея Барнича, городской председатель Андрей Найда, первый заместитель городского головы Мирослав Тихий, заместители городского головы Богдан Белецкий и Наталья Кинаш, управляющий делами исполнительного комитета Олег Савка, начальник управления образования Ирина Люклян, начальник управления культуры, национальностей и религий Любовь Джуган, члены семьи погибшего военнослужащего, представители общественного союза "Общественное объединение Калусщины участников боевых действий (АТО) на востоке Украины", ученики, педагоги школы и жители микрорайона.

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Право открыть барельеф, созданный калушским скульптором Игорем Семаком, было предоставлено отцу Сергея Барнича - Михаилу Степановичу и председателю общественной союза "Общественное объединение Калусщины участников боевых действий (АТО) на востоке Украины" Александру Соколовскому.

Вместе с родителями дань нашему герою-земляку отдал и городской голова Андрей Найда, который выразил искренние слова благодарности родителям за то, что они воспитали такого сына-героя.

Также к слову были приглашены: мама Сергея Барнича - Любовь Ивановна, Боднар Федор Иванович, директор Калушского лицея №7 Владимир Кондрат, участник АТО Владимир Кушлик.

По словам друзей и боевых побратимов, Сергей был очень светлым, позитивным человеком, всегда добросовестно относился к выполнению воинских обязанностей и боевых задач, был умелым бойцом, надежным побратимом.

Присутствующие почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к барельефу, который стал бессмертным символом памяти Героя", - отмечается в сообщении.

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Справка от Цензор.НЕТ. В тот день вражеские снайперы обстреляли саперную группу ВСУ, в результате чего погибли сразу четверо военнослужащих, а еще двое были ранены. Накануне враг совершил дистанционное минирование в районе взводного опорного пункта горных пехотинцев 10-й ОГШБр минами ПОМ-2. Одна из них сработала за несколько часов, а для обезвреживания других 26 марта и прибыла группа опытных саперов.

Напротив ВОП, метров за 300, в "серой зоне", находится водонасосная станция, которая обеспечивает подачу воды для ряда населенных пунктов по обе сороны линии столкновения. Именно в помещении этого гражданского объекта и обосновались российские снайперы. Группа разминирования под командованием командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств Центра разминирования Сил поддержки ВСУ подполковника Сергея Коваля, в которую входили саперы Центра разминирования старшина Сергей Бруска и старший солдат Богдан Гищук и сапер инженерной службы 10-й ОГШБр старший сержант Сергей Барнич, вышла на обзор местности.

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И в этот момент раздался первый выстрел, которым был смертельно ранен старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль бросился оказывать ему помощь, но и он был убит снайпером. За ними пули поразили и двух других бойцов группы, но только ранили: старшина Бруска получил тяжелое ранение, а старший солдат Гищук - средней тяжести.

Спасать раненых с опорника бросились горные пехотинцы старший сержант Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко - снайперы поразили и их, нанеся им смертельные ранения. Получив сообщение о раненых, на помощь им бросилась старший боевой медик сержант Светлана Землина. На пути догнали два сержанта - Алексей Косташек и Сергей Сулима (последний через неделю, 3 апреля, также погибнет). Чтобы не допустить эвакуации раненых и погибших, враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и минометов.

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Украинская сторона несколько раз запрашивала режим тишины, чтобы вынести побратимов, однако российские войска якобы сначала согласились, но сразу опять же открыли огонь. Горные пехотинцы вычислили, откуда целились вражеские снайперы, однако уничтожить их не имели разрешения. Противник коварно этим воспользовался и безопасно смог покинуть зону. Зато 10 бригада открыла огонь из минометов по другим огневым точкам боевиков, откуда они вели стрельбу. Однако, достать вражеских снайперов с "водокачки" не удалось. В общем бой длился около полутора часов, и только по его окончании удалось эвакуировать раненых и собрать тела погибших.

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