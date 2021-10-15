Мемориальную доску Владимиру Дорошенко, погибшему на Донбассе в 2014 году, открыли в Самборе. ФОТОрепортаж

13 октября во городе Самбор Львовской области на фасаде школы №1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Владимира Павловича Дорошенко, 02.04.1989 года рождения, солдата, водителя 703-го инженерного полка (сейчас - 703-й отдельный полк оперативного обеспечения), который погиб 31.08.2014 года в районе поселка Бердянское Волновахского района Донецкой области в результате подрыва военной машины на неустановленном взрывном устройстве и детонации перевозимого боекомплекта. Вместе с Владимиром Дорошенко погибли: подполковник Вадим Суский, солдат Игорь Бжостовский, солдат Игорь Шубак, солдат Роман Малецкий и солдат Андрей Струсь.

Об этом говорится в Фейсбуке Самборского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"В канун праздника Покровы Пресвятой Богородицы, Дня казачества, воинов УПА и Дня защитника и защитниц Украины на фасаде средней школы №1 имени Тараса Шевченко торжественно открыли мемориальную доску новейшему герою Украины Владимиру Дорошенко. Право снять полотнище предоставили родным погибшего героя: матери Ирине, жене Илоне, сын Артему и брату Максиму. А чин освящения провел о. Игорь Поливка.

Современные дети должны учиться на примере героев современности. Городской голова Юрий Гамар подчеркнул: "Прошли годы, но на сердце все равно тревожно, ведь у нас нет Владимира Дорошенко. Этот молодой человек собственным примером показал, что на самом деле бесконечно любит не только свою мать, жену, семью, а и свой город, свою страну. Мы имеем того, кем гордиться, у кого учиться, и должны помнить и чтить своих героев!"

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Владимир Дорошенко - выпускник средней школы №1 и профессионального лицея сферы услуг, высшее образование получил в Львовской политехнике.

В 2007 году избрал военную службу по контракту в в / ч А 3817. Никогда не жаловался на трудности в службе, даже с началом вооруженной агрессии против Украины со стороны России. Всегда оберегал родителей и жену.

24 июля 2014 Владимир в составе инженерно-саперного батальона в / ч А 3817 под командованием подполковника Вадима Суского выехал на выполнение боевых задач в Донецкую и Луганскую области.

А 31 августа 2014 близ Мариуполя произошла трагедия, унесшая жизни шестерых военнослужащих 703-го полка, среди которых и Владимир Дорошенко. Тогда же погибли: подполковник Вадим Суский, солдаты Андрей Струсь, Игорь Бжостовский, Роман Малецкий и Игорь Шубак.

За безупречное выполнение служебных обязанностей, патриотизм, проявленный при защите целостности и независимости Украины, самопожертвование Владимир Дорошенко награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Также ему присвоено звание "Почетный гражданин Самбора".

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К собравшимся на школьном дворе обратились родные Владимира Дорошенко: мать Ирина и жена Илона. Они рассказали о личных качествах нового героя, каким он был в повседневной жизни, а также поделились своими переживаниями и ощущениями после потери любимого человека. Трудно передать эмоции жены Илоны, которая была в то время беременна, и родила сына Артема уже после гибели мужа. Невыразимая боль в словах матери, потерявшей сына...

Воспоминаниями о Владимире Дорошенко поделились также его классный руководитель Надежда Ханас и заместитель командира в\ч А 3817 по морально-психологическому обеспечению подполковник Василий Лапчук.

Родные Владимира Дорошенко и администрация школы выразили слова благодарности Константину Довольнову, который изготовил мемориальную доску", - отмечается в сообщении.

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