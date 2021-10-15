Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полиция задержала во Львове банду похитителей. Трое мужчин похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный портал МВД.
Сообщается, что о похищении накануне сообщил ее отец, житель Червонограда. По его словам, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове и требовали за ее освобождение 2 млн евро. Они также угрожали тем, что отец больше не увидит дочь, если не передаст эту сумму.
В полиции отметили, что оперативники уголовного розыска совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений установили место, где удерживали похищенную. После этого они освободили девушку и задержали трех злоумышленников, тоже жителей Червонограда.
Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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Наверное училась очень хорошо...
Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур
Львовская обл. (100.00%)
34.49% за Зеленского
62.79% за Порошенко
33% - #акакаяразница
23.11% - чистокровные зебилы (34.49% из 67% всех избирателей)
Итого 56.11% - зебилоподобных.
а на фото девушка с заведенными руками назад..
может девушка - участник "плана срубить бабла по-быстрому с лоха"?
иначе откуда такая сумма.. знала сколько денег у родителей?