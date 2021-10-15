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Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция задержала во Львове банду похитителей. Трое мужчин похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный портал МВД. 

Сообщается, что о похищении накануне сообщил ее отец, житель Червонограда. По его словам, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове и требовали за ее освобождение 2 млн евро. Они также угрожали тем, что отец больше не увидит дочь, если не передаст эту сумму.

В полиции отметили, что оперативники уголовного розыска совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений установили место, где удерживали похищенную. После этого они освободили девушку и задержали трех злоумышленников, тоже жителей Червонограда.

Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция 01
Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция 02
Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция 03
Банда, похитившая девушку и требовавшая за нее €2 млн выкупа, обезврежена во Львове, - Нацполиция 04

Львов (4589) похищение (1688)


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Топ комментарии
+8
Это что ж за девушка такая за 2 миллиона евро?

Наверное училась очень хорошо...
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15.10.2021 14:32
+6
Если быть точным, то, судя по приведенной вами статистике, действительно - одна треть дебилы, а две трети - идиоты, которых опыт президенства коррумпированного бездельника ничему не научил.
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15.10.2021 15:16
+6
Какая разница, чья она дочь? Главное, что ее освободили. И полицейские молодцы. Никому не пожелаю быть на месте ее рдителей и на ее.
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15.10.2021 15:59
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Это что ж за девушка такая за 2 миллиона евро?

Наверное училась очень хорошо...
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15.10.2021 14:32 Ответить
Какое это имеет значение?
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15.10.2021 14:48 Ответить
Какая разница, чья она дочь? Главное, что ее освободили. И полицейские молодцы. Никому не пожелаю быть на месте ее рдителей и на ее.
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15.10.2021 15:59 Ответить
Мажори.
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15.10.2021 14:34 Ответить
или придурки наркоши или просто зеленский лохрократ по приколу чтобы требовать 2 ляма евро у мужика в каком то городишке ......чай его хвамилия не Ахметов даже!!!!! надо знать что такие бабкии в такой сумме есть!!!! Корейко..... ли или кто там-- но с таким баблом и тут в Украине!!?? вы еще живете---??!! и дочка без охраны?!..... да ну нафиг..бред какой то...
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15.10.2021 14:38 Ответить
Во Львовской области каждый третий - зебил.

Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур

Львовская обл. (100.00%)

34.49% за Зеленского
62.79% за Порошенко
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15.10.2021 14:52 Ответить
это только из 67%, которые пришли голосовать. Т.е.
33% - #акакаяразница
23.11% - чистокровные зебилы (34.49% из 67% всех избирателей)

Итого 56.11% - зебилоподобных.
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15.10.2021 15:16 Ответить
Если быть точным, то, судя по приведенной вами статистике, действительно - одна треть дебилы, а две трети - идиоты, которых опыт президенства коррумпированного бездельника ничему не научил.
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15.10.2021 15:16 Ответить
Ну как же "бездельника" - а на бутылку тебя кто тогда насадил?
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16.10.2021 12:14 Ответить
три рожи внизу - это те самые похитители?
а на фото девушка с заведенными руками назад..
может девушка - участник "плана срубить бабла по-быстрому с лоха"?
иначе откуда такая сумма.. знала сколько денег у родителей?
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15.10.2021 14:42 Ответить
на фото похитители? или герои? но тогда почему нет эпической музыки и видосика?
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15.10.2021 14:47 Ответить
Дочка митника або податківця? Все одно молодці. Поліція тобто.
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15.10.2021 14:47 Ответить
Потрібно 10років каторжних робіт а не ув'язнення тоді будуть думати інакше вийдуть та знову будуть шукати де вкрасти .
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15.10.2021 15:02 Ответить
Максимович ,а в твоей области сколько зебилов ? Думаю что намного больше..
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15.10.2021 15:34 Ответить
походу тут еще проверять и родителей девушки т.к. откуда у них 2 миллиона евро
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15.10.2021 15:40 Ответить
та в любом городке типа Червонограда таких семей тысяча наберётся , если не больше...
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15.10.2021 17:53 Ответить
То тато місцевий рінат ліанідич, мільйонер, шахти тримає. Ну то таке.
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15.10.2021 15:46 Ответить
ага , "податківця", дочка - директора "Червоноградвугілля"...
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15.10.2021 17:49 Ответить
"...установили место, где удерживали похищенную....", судячи по фотках якийсь провінційний кабак з "нумерами" для усамітнення (уединения) клієнтів. Рішила з шмаркатими іпарями кинути свого татка
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15.10.2021 20:29 Ответить
 
 