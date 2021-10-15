Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж

В селе Великие Лучки в Мукачевском районе Закарпатской области в результате столкновения Renault и эвакуатора погибли четыре человека, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Инцидент произошел около 4 часов утра 15 октября.

"Известно, что водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора. Сразу после столкновения автомобиль Renault загорелся, пожар локализировали сотрудники ГСЧС", - сообщают в полиции.

Все четыре человека, которые находились в автомобиле Renault, погибли на месте - водитель, сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, и его трое пассажиров - военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Установлено, что все погибшие были жителями Чопа.

Водитель эвакуатора был госпитализирован. Предварительно медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

