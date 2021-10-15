Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж
В селе Великие Лучки в Мукачевском районе Закарпатской области в результате столкновения Renault и эвакуатора погибли четыре человека, еще один госпитализирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Инцидент произошел около 4 часов утра 15 октября.
"Известно, что водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора. Сразу после столкновения автомобиль Renault загорелся, пожар локализировали сотрудники ГСЧС", - сообщают в полиции.
Все четыре человека, которые находились в автомобиле Renault, погибли на месте - водитель, сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, и его трое пассажиров - военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Установлено, что все погибшие были жителями Чопа.
Водитель эвакуатора был госпитализирован. Предварительно медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).
В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Все четыре человека, которые находились в автомобиле Renault, погибли на месте - водитель, сотрудник Управления патрульной полиции...."
Это про скорую помощь или про пожарных?
При том, что комплекс вседозволености у массы козлов
и никто в салоне не остепенил придурка? ну зато девушки погибли с восторженным визгом: смотри как он может.
Римляне говорили "про погибшего ничего или правда", так вот - Дебил. скот еще и двоих угробил с собой и друга своего тоже(тот тоже - гарантия шо сидел сбоку - так выруби ему передачу хотя бы шоб оно не гнало в чистилище)
хотя надо было дурака вырубить и аккуратно притормозить тачилу.
У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.
http://pdd.ua/ua/12/
https://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/5240164-razresennaya-skorost-v-ukraine-podrobnosti