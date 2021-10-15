РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Фото
17 135 20

Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж

В селе Великие Лучки в Мукачевском районе Закарпатской области в результате столкновения Renault и эвакуатора погибли четыре человека, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Инцидент произошел около 4 часов утра 15 октября.

"Известно, что водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора. Сразу после столкновения автомобиль Renault загорелся, пожар локализировали сотрудники ГСЧС", - сообщают в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семья попала в ДТП на Закарпатье: один ребенок погиб, мать, отец и еще двое детей госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

Все четыре человека, которые находились в автомобиле Renault, погибли на месте - водитель, сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, и его трое пассажиров - военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Установлено, что все погибшие были жителями Чопа.

Водитель эвакуатора был госпитализирован. Предварительно медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

Также смотрите: Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция 01
Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция 02
Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция 03
Четыре человека, в том числе патрульный и пограничник, погибли в ДТП на Закарпатье, - полиция 04

Смотрите также: Съехал с дороги и перевернулся на бок: На Полтавщине в результате ДТП погиб водитель автобуса, 10 пассажиров травмированы. ФОТО (обновлено)

Автор: 

ДТП (7731) Нацполиция (16700) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) смерть (9284) Закарпатская область (2653)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
думается мне причина в телках и алкоголе
показать весь комментарий
15.10.2021 18:48 Ответить
+16
Прокатились с тёлками с ветерком ..быстро едешь-тихо понесут .
показать весь комментарий
15.10.2021 18:40 Ответить
+12
Которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.Аварию спровоцировал эвакуатор?Ниче не понятно,баран за рулем или баран охранявший или все там бараны
показать весь комментарий
15.10.2021 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порисачили!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:35 Ответить
качественный подбор сотрудников полиции
показать весь комментарий
15.10.2021 18:39 Ответить
До чого тут поліціянти?
показать весь комментарий
15.10.2021 20:31 Ответить
Дима

"Все четыре человека, которые находились в автомобиле Renault, погибли на месте - водитель, сотрудник Управления патрульной полиции...."

Это про скорую помощь или про пожарных?

При том, что комплекс вседозволености у массы козлов
показать весь комментарий
15.10.2021 20:36 Ответить
Прокатились с тёлками с ветерком ..быстро едешь-тихо понесут .
показать весь комментарий
15.10.2021 18:40 Ответить
это же как надо было водятлу красоваться то: "смотри как могу нажать на педаль и забыть про мозг"?
и никто в салоне не остепенил придурка? ну зато девушки погибли с восторженным визгом: смотри как он может.
Римляне говорили "про погибшего ничего или правда", так вот - Дебил. скот еще и двоих угробил с собой и друга своего тоже(тот тоже - гарантия шо сидел сбоку - так выруби ему передачу хотя бы шоб оно не гнало в чистилище)
хотя надо было дурака вырубить и аккуратно притормозить тачилу.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:41 Ответить
думается мне причина в телках и алкоголе
показать весь комментарий
15.10.2021 18:48 Ответить
Не факт,если дорогу эвакуатор перегородил,мог любой другой туда влететь
показать весь комментарий
15.10.2021 18:54 Ответить
http://pdd.ua/ua/12/#4 12.4.

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.
http://pdd.ua/ua/12/
https://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/5240164-razresennaya-skorost-v-ukraine-podrobnosti
показать весь комментарий
16.10.2021 08:43 Ответить
Думаю що причина - нетрудові доходи двох служивих. Саме значні Нетрудові доходи сідбивають неокріплі морально організми до різних способів деградації, як то молоді "телиці", алкоголь і препарати для вживання через ніс (не від насморку). Дуже вже цікава специфічна компанія зібралася у авто. Хоча звичайно є невелика ймовірність, що я не правий.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:36 Ответить
Которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.Аварию спровоцировал эвакуатор?Ниче не понятно,баран за рулем или баран охранявший или все там бараны
показать весь комментарий
15.10.2021 18:50 Ответить
Полагаю, что там все бараны! Царство небесное. Не водитесь девчата с ментами, до добра не доведут.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:55 Ответить
Интересно, также , что за авто въехало в опору , если пригнали столько сотрудников обеспечить безопасность?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:57 Ответить
Да скорее никого там не было,некому было обеспечить (безопасность работы эвакуатора).А должны бвли постараться,но как всегда раздолбайство привело к смертям,а сми как всегда пытаются отмазать мусоров
показать весь комментарий
15.10.2021 19:01 Ответить
Жодного дня без смертельних ДТП і гинуть переважно молоді ,поліція усунулась від будь якого контролю на дорогах, все пущено на самоплив , головні причини трагедій, це безвідповідальність водіів ,перевищення швидкості ,п'яний за кермом ітп, коли вже почне доходити до цих горе водіів ,добре сам загинеш ,але гинуть невині люди.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:29 Ответить
Давайте без істерики - 04:00 ранку, в авто їдуть прикордонник і гаїшнік, ПРИ ЦЬОМУ В АВТО НЕПОВНОЛІТНЯ, все норм, такий відпочинок у держслужбовців....був.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:34 Ответить
Да... Обеспечили "безопасное" оформление ДТП...
показать весь комментарий
15.10.2021 19:49 Ответить
Знаю добре це село і місце на фото. Якщо їхати розсудливо, то ні кота ні курки не переїдеш.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:53 Ответить
"класичне" завершення нічних ****** о 4 -й ранку...
показать весь комментарий
15.10.2021 20:18 Ответить
Жах.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:29 Ответить
 
 