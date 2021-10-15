70 проектов "Новое село" реализуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом, - ОП. ФОТОрепортаж

Проект "Новое село", пилот которого реализован в Шульгинской ОТГ на Луганщине, призван сделать госуслуги доступными для жителей каждой общины.

В рамках реализации проекта в Шульгинке появился Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), где можно получить почти сто админуслуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Глава государства также ознакомился с работой первого в Украине Центра культурных услуг для общины, который был создан на замену старому сельскому клубу. На базе этого Центра работают новая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

Все объекты в рамках проекта "Новое село" в Шульгинке созданы по принципам безбарьерности и доступности для всех категорий населения", - отмечается в публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Громады получат более 11 млрд грн в рамках реформы децентрализации, - Зеленский. ВИДЕО

Пилотный проект реализовывался совместными усилиями социально ответственного бизнеса, в частности компании "Новая почта", международных партнеров, таких как USAID и гуманитарные программы ПРООН, новообразованной территориальной общины и Минреинтеграции. Также присоединилась НАК "Нафтогаз Украины", благодаря которой были установлены солнечные батареи для обеспечения электроэнергией социальных учреждений и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.

"Главное, это новая идея - Центр культурных услуг, который меняет понятие "сельский клуб". Здесь есть возможность учиться через интернет, и не надо ехать в другой город. Пожилые люди могут прийти с внуками – дети занимаются на 3D-принтере, а старшие люди в это время читают книги или слушают лекцию, - рассказал глава Минреинтеграции Алексей Резников. - Идея реинтеграции заключается в том, что мы идем в Европу".

В целом, по его словам, запланирована реализация таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - на Херсонщине, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом, а в дальнейшем - и по всей Украине. Предусматривается создать около 1060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах.

Также читайте: В Северодонецке планируют строительство микрорайона на 250 квартир для переселенцев, - Луганская ОГА







Также читайте: Общий ресурс местных бюджетов составляет 590 млрд грн, - Шмыгаль