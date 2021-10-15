70 проектов "Новое село" реализуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом, - ОП. ФОТОрепортаж
Проект "Новое село", пилот которого реализован в Шульгинской ОТГ на Луганщине, призван сделать госуслуги доступными для жителей каждой общины.
В рамках реализации проекта в Шульгинке появился Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), где можно получить почти сто админуслуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Глава государства также ознакомился с работой первого в Украине Центра культурных услуг для общины, который был создан на замену старому сельскому клубу. На базе этого Центра работают новая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.
Все объекты в рамках проекта "Новое село" в Шульгинке созданы по принципам безбарьерности и доступности для всех категорий населения", - отмечается в публикации.
Пилотный проект реализовывался совместными усилиями социально ответственного бизнеса, в частности компании "Новая почта", международных партнеров, таких как USAID и гуманитарные программы ПРООН, новообразованной территориальной общины и Минреинтеграции. Также присоединилась НАК "Нафтогаз Украины", благодаря которой были установлены солнечные батареи для обеспечения электроэнергией социальных учреждений и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.
"Главное, это новая идея - Центр культурных услуг, который меняет понятие "сельский клуб". Здесь есть возможность учиться через интернет, и не надо ехать в другой город. Пожилые люди могут прийти с внуками – дети занимаются на 3D-принтере, а старшие люди в это время читают книги или слушают лекцию, - рассказал глава Минреинтеграции Алексей Резников. - Идея реинтеграции заключается в том, что мы идем в Европу".
В целом, по его словам, запланирована реализация таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - на Херсонщине, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом, а в дальнейшем - и по всей Украине. Предусматривается создать около 1060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах.
Військові вручили Порошенку високу нагороду
https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745¬if_id=1634237698701735¬if_t=watch_follower_video&ref=notif https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745¬if_id=1634237698701735¬if_t=watch_follower_video&ref=notif
*********************
Ой, а хто-ж ось це ляпнув?
Цели для сепаров на линии разграничения строят? Зачем????
Чтобы легче целиться им было??
Зря ему это показали, сейчас бабло бюджетное не на дороги и универы будущего, а на села начнут пилить.
Не все такие пилильщик, как предыдущая власть.
https://www.youtube.com/watch?v=oT_UA8KNUlc
должно иметь свой "Новый укрепрайон" !
Неначе люди подуріли.
инженерные подразделения везут их , монтируют , расставляют и устанавливают на т.н. линии разграничения (дурацкое название) т.е на передовой, чтобы защитники Украины не ютились в блиндажах и землянках в три наката, как их деды во время Второй мировой, а были надежно устроены и главное- защищены от постоянных обстрелов врага
Сюда же добавился общемировой энергетический кризис.
Но! Вакцины делаются бесплатно, дороги повсеместно ремонтируются, а есть ещё и большое строительство.
Откуда на это берутся деньги?
И почему раньше на все это никогда денег не хватало?