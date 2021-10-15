РУС
70 проектов "Новое село" реализуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом, - ОП. ФОТОрепортаж

Проект "Новое село", пилот которого реализован в Шульгинской ОТГ на Луганщине, призван сделать госуслуги доступными для жителей каждой общины.

В рамках реализации проекта в Шульгинке появился Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), где можно получить почти сто админуслуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Глава государства также ознакомился с работой первого в Украине Центра культурных услуг для общины, который был создан на замену старому сельскому клубу. На базе этого Центра работают новая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

Все объекты в рамках проекта "Новое село" в Шульгинке созданы по принципам безбарьерности и доступности для всех категорий населения", - отмечается в публикации.

Пилотный проект реализовывался совместными усилиями социально ответственного бизнеса, в частности компании "Новая почта", международных партнеров, таких как USAID и гуманитарные программы ПРООН, новообразованной территориальной общины и Минреинтеграции. Также присоединилась НАК "Нафтогаз Украины", благодаря которой были установлены солнечные батареи для обеспечения электроэнергией социальных учреждений и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.

"Главное, это новая идея - Центр культурных услуг, который меняет понятие "сельский клуб". Здесь есть возможность учиться через интернет, и не надо ехать в другой город. Пожилые люди могут прийти с внуками – дети занимаются на 3D-принтере, а старшие люди в это время читают книги или слушают лекцию, - рассказал глава Минреинтеграции Алексей Резников. - Идея реинтеграции заключается в том, что мы идем в Европу".

В целом, по его словам, запланирована реализация таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - на Херсонщине, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом, а в дальнейшем - и по всей Украине. Предусматривается создать около 1060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах.

70 проектов Новое село реализуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом, - ОП 01
Зеленский Владимир (21568) децентрализация (582) Резников Алексей (1173) Гайдай ЛОГА (724)
Топ комментарии
+17
Зеленые, у вас может получиться только Потемкинские деревни, на большее у вас мозгов не хватит.
15.10.2021 19:39 Ответить
+15
"Хунта" готовит "путч" Богуцкая скажет дату начала

15.10.2021 20:02 Ответить
+14
Та да, это "Брати по зброї", а не ЧВК Семена имени Бени. Єто народ с мозгами и идейній.

15.10.2021 19:55 Ответить
Зеленые, у вас может получиться только Потемкинские деревни, на большее у вас мозгов не хватит.
15.10.2021 19:39 Ответить
Молодцы ! Делают дело, а не языком ляпать по своим телеканалам .
15.10.2021 19:41 Ответить
У когось сьогодні буде істерика!

Військові вручили Порошенку високу нагороду
https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745&notif_id=1634237698701735&notif_t=watch_follower_video&ref=notif https://www.facebook.com/watch/?v=656238322027745&notif_id=1634237698701735&notif_t=watch_follower_video&ref=notif

15.10.2021 19:45 Ответить
Та да, это "Брати по зброї", а не ЧВК Семена имени Бени. Єто народ с мозгами и идейній.

15.10.2021 19:55 Ответить
15.10.2021 19:59 Ответить
"Хунта" готовит "путч" Богуцкая скажет дату начала

15.10.2021 20:02 Ответить
зграя безпринципних нуворишів-клептоманів апріорі не може називатись "хунтою"...тупорилі кацапи ляпнули - безмозкі повторюють.
15.10.2021 20:12 Ответить
Тупорылые кацапы может и ляпнули. А тупые "слуги урода" и повторяют. И ты бы, чмо, прикусило свой гнилой язык. Эти "нувориши" прошли майдан, а потом и войну. И никого не ждали и не просили, когда поняли что надо делать. Посмотри на фото рядов, это тебе не Белины сосунки. Эти люди знаю цену и словам, и поступкам. А это "нувориши" с дочуркой Журавля, которую опекают.

15.10.2021 20:48 Ответить
традиційна "елітна" лайка кацапською...ці люди (та подібні їм) не мають ніякого стосунку до керівництва "партії", як і не мало ніякого голосу та реального впливу за часів каденції попередника.
15.10.2021 20:53 Ответить
Попредники,це лише досвід минулого,З якого слід робити висновки ,а жити слід сьогоденням !!! Що заважає зеленій плісняві реально реформувати державні інституціі??? Де реальна державницька діяльність ?? ))
15.10.2021 21:00 Ответить
які висновки? влада залишилась у тих самих алігаторів, а їм і так добре. якісних змін не планується...як і не планувалось.
15.10.2021 21:04 Ответить
Что, чмо, заслужил, то и получил. Чем теперь недоволен? Ты и ногтя этих людей не стоишь. Еще раз если не дошло до тупого мозжечка -- Эти "нувориши" прошли майдан, а потом и войну. И никого не ждали и не просили, когда поняли что надо делать. Посмотри на фото рядов, это тебе не Белины сосунки. Эти люди знаю цену и словам, и поступкам. И если они рядом с Порохом и поддерживают его -- они прекрасно понимают кто это и для чего они рядом с ним.
15.10.2021 22:01 Ответить
Ну, вот. Кто-то пытается улучшить жизнь в селе, но баба яга, как всегда, против. Путч готовит
15.10.2021 22:18 Ответить
15.10.2021 22:31 Ответить
Це ж і налоги Вави Олександрочива там також присутні?
15.10.2021 19:52 Ответить
"а не языком ляпать"
*********************
Ой, а хто-ж ось це ляпнув?

15.10.2021 20:24 Ответить
ЧТО они делают?
Цели для сепаров на линии разграничения строят? Зачем????
Чтобы легче целиться им было??
15.10.2021 22:55 Ответить
В Песках и Широкино тоже?
15.10.2021 19:41 Ответить
15.10.2021 19:49 Ответить
"На Луганщине Владимир Зеленский ознакомился с реализацией пилотного проекта «Новое село»."
Зря ему это показали, сейчас бабло бюджетное не на дороги и универы будущего, а на села начнут пилить.
15.10.2021 19:50 Ответить
Они его...бабло...будут пилить и на дорогах...и на универах...и теперь еще на селах...они ведь стахановцы оффшорные...
15.10.2021 20:30 Ответить
Не надо по себе судить, пилильщик.
Не все такие пилильщик, как предыдущая власть.
15.10.2021 22:21 Ответить
Ну Овоща еще не переплюнули, конечно, но очень близки к рекорду.
15.10.2021 22:31 Ответить
"Східне партнерство": втрачаємо позиції під клоунаду влади."

https://www.youtube.com/watch?v=oT_UA8KNUlc

15.10.2021 19:53 Ответить
Мабуть, війна завершилась...
15.10.2021 20:12 Ответить
Отличный канал!
15.10.2021 20:54 Ответить
Архітектор цього дива не Потьомкін часом?
15.10.2021 20:18 Ответить
Большой распил на селе...
15.10.2021 20:21 Ответить
"Велика селізація" України !!!))))
15.10.2021 20:41 Ответить
каждое "Новое село"-
должно иметь свой "Новый укрепрайон" !
15.10.2021 20:33 Ответить
....і діджіталізація всієї країни !!!))))
15.10.2021 20:40 Ответить
ЦКП, ЦНАП
15.10.2021 20:50 Ответить
Та ідея чудова… Аби хоч якийсь контроль за бюджетними грошима зробили. Ну хоч тут не обдирайте країну.
15.10.2021 20:52 Ответить
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли.
15.10.2021 20:57 Ответить
зедятлы а я -сплю и вижу, как сотни бетонных заводов отливают новые, прочные современные супер крепкие дзоты с амбразурами а,
инженерные подразделения везут их , монтируют , расставляют и устанавливают на т.н. линии разграничения (дурацкое название) т.е на передовой, чтобы защитники Украины не ютились в блиндажах и землянках в три наката, как их деды во время Второй мировой, а были надежно устроены и главное- защищены от постоянных обстрелов врага
15.10.2021 21:05 Ответить
😂🌷×××
15.10.2021 21:27 Ответить
Сейчас у нас, по сути, три войны: с рашефашистами, с короновирусом и с олигархами.
Сюда же добавился общемировой энергетический кризис.
Но! Вакцины делаются бесплатно, дороги повсеместно ремонтируются, а есть ещё и большое строительство.

Откуда на это берутся деньги?
И почему раньше на все это никогда денег не хватало?
15.10.2021 22:27 Ответить
 
 