Нападение на банки и инкассаторов в Запорожье в 2016 году: задержаны трое членов ОПГ, скрывавшиеся на базе в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера.

Подчеркивается, что в частности, они занимались завладением транспортными средствами и другим имуществом. В настоящее время данные нарушения расследуются органами Нацполиции.

По полученным данным СБУ, только что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

"Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы. Данная преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям. В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - уточнили в СБУ.

В ходе силовой спецоперации СБУ злоумышленники были задержаны. Сейчас в отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.