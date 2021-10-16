Нападение на банки и инкассаторов в Запорожье в 2016 году: задержаны трое членов ОПГ, скрывавшиеся на базе в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подчеркивается, что в частности, они занимались завладением транспортными средствами и другим имуществом. В настоящее время данные нарушения расследуются органами Нацполиции.
По полученным данным СБУ, только что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.
"Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы. Данная преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям. В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - уточнили в СБУ.
В ходе силовой спецоперации СБУ злоумышленники были задержаны. Сейчас в отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.
https://lb.ua/society/2016/07/16/340401_troe_zaderzhannih_napadenie.html 16 липня 2016, Троє затриманих за напад на інкасаторів виявилися бійцями "Азова"
"У результаті проведення спецоперації СБУ затримало трьох осіб добровольчого підрозділу «Азов». Командування НГУ проводить службову перевірку цього факту і буде сприяти всебічному та якісному проведенню розслідування інциденту, пов'язаного з нападом на інкасаторів", - сказано в заяві.
Нагадаємо, що в п'ятницю на трасі Оріхів - Пологи бійці "Альфи" і спецназу поліції затримали трьох осіб, які намагалися пограбувати автомобіль інкасаторів. Під час операції було використано вогнепальну зброю. Одного з бандитів убито, троє зникли.
Перевіряється причетність цього угруповання до 10 подібних пограбувань."
