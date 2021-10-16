РУС
Нападение на банки и инкассаторов в Запорожье в 2016 году: задержаны трое членов ОПГ, скрывавшиеся на базе в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что в частности, они занимались завладением транспортными средствами и другим имуществом. В настоящее время данные нарушения расследуются органами Нацполиции.

По полученным данным СБУ, только что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

"Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы. Данная преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям. В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", - уточнили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе силовой спецоперации СБУ злоумышленники были задержаны. Сейчас в отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

Запорожье (2735) инкассаторы (89) нападение (2243) ОПГ (260) СБУ (20313) Донецкая область (10517)
Топ комментарии
+10
Давно вже відомо, що то були дружбани Одісєя, Боцмана-Короткіх-Малюти, вошьдя Бєлєцкого. То як ви вважаєте? - це дискримінація усіх учасників АТО, чи саме нацкорпусу?
16.10.2021 12:26 Ответить
+8
Банда опзж сидить у раді і ні від кого не переховується бо їх ніхто не збирається переслідувати. Заборонили ригів і ком -партію ,вони стали опзж і далі процвітають.
16.10.2021 12:47 Ответить
+7
Ты задаешь странные вопросы. Если бы было , хоть малейшее подозрение, что они участники боевых действий, то об этом сообщили немедленно.
16.10.2021 12:25 Ответить
и что ?
16.10.2021 12:18 Ответить
Хотілось би вірити але до Баканова довіри 0.0%.
16.10.2021 12:49 Ответить
СБУ потрібно ліквідувати, з 2016 року вони шукали бандитів, ідіоти.
16.10.2021 19:37 Ответить
Так мають/мали вони стосунок до учасників бойових дій чи ні?
16.10.2021 12:19 Ответить
Следствие выяснит
16.10.2021 12:23 Ответить
Якщо їх брали на закритій базі, то думаю, що все давно відомо.
16.10.2021 13:16 Ответить
Ну вот видишь Ты все и без нас знаешь
16.10.2021 13:42 Ответить
Ты задаешь странные вопросы. Если бы было , хоть малейшее подозрение, что они участники боевых действий, то об этом сообщили немедленно.
16.10.2021 12:25 Ответить
Слова на какой именно базе были задержанные в видео вырезаны.
16.10.2021 12:44 Ответить
Ось хлопаки,що перебували в розшуковій базі МВС.(навіть не знаю,чи був у них статус УБД...)https://lb.ua/society/2016/07/20/340709_politsiya_obyavila_rozisk.html Поліція оголосила в розшук підозрюваних членів запорізької банди грабіжників Трьом особам, які напали на інкасаторів у п'ятницю, вдалося втекти :


16.10.2021 13:02 Ответить
Звісно.Банальне переслідування патріотичних патріотів-добробатівців.Чекаю заяв Бєлєцкого,Яроша,Корчинського,мітингів,барикад,штурмів держустанов...
https://lb.ua/society/2016/07/16/340401_troe_zaderzhannih_napadenie.html 16 липня 2016, Троє затриманих за напад на інкасаторів виявилися бійцями "Азова"

"У результаті проведення спецоперації СБУ затримало трьох осіб добровольчого підрозділу «Азов». Командування НГУ проводить службову перевірку цього факту і буде сприяти всебічному та якісному проведенню розслідування інциденту, пов'язаного з нападом на інкасаторів", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що в п'ятницю на трасі Оріхів - Пологи бійці "Альфи" і спецназу поліції затримали трьох осіб, які намагалися пограбувати автомобіль інкасаторів. Під час операції було використано вогнепальну зброю. Одного з бандитів убито, троє зникли.

Перевіряється причетність цього угруповання до 10 подібних пограбувань."
16.10.2021 12:49 Ответить
Фраза 'табельна зброя' кагби натякає, що зброя до них приписана. Якісь мисливці очевидно 😁
16.10.2021 14:03 Ответить
ручник ладно . но кого они собирались грабить при помощи АГС-17 ?
16.10.2021 12:21 Ответить
Там еще берцы были на фото.
16.10.2021 12:45 Ответить
Домбаська гопота.
16.10.2021 12:21 Ответить
Полюбе
16.10.2021 21:57 Ответить
что-то мутят баклановцы
16.10.2021 12:25 Ответить
Давно вже відомо, що то були дружбани Одісєя, Боцмана-Короткіх-Малюти, вошьдя Бєлєцкого. То як ви вважаєте? - це дискримінація усіх учасників АТО, чи саме нацкорпусу?
16.10.2021 12:26 Ответить
Або спроба приручити нацкорпус. Через тиск можливої кримінальної справи.
16.10.2021 12:28 Ответить
Все преступники прячутся на Донбасе и это нормально 😡
16.10.2021 12:40 Ответить
Банда опзж сидить у раді і ні від кого не переховується бо їх ніхто не збирається переслідувати. Заборонили ригів і ком -партію ,вони стали опзж і далі процвітають.
16.10.2021 12:47 Ответить
Яку заставу призначать цим правопорушникам,якщо зрадника мудачука тримають під домашнім арештом?
16.10.2021 12:42 Ответить
Так , все вірно 🙁
16.10.2021 12:56 Ответить
жаль что нам подают информацию в препарированном виде...
16.10.2021 12:57 Ответить
Ну что тут, как всегда оправдать или два года условно.
16.10.2021 13:01 Ответить
А це от, кореша боцмана і всієї тієї фсбешної шушари овакова. Коли немає криші, одразу посипались.
16.10.2021 13:35 Ответить
Меня гложут огромные сомнения - а вдруг это типо дело Шеремета?
Ведь это бойцы "Азова", которых очинно боится хитрожопая кодла Зебила...
Это не подстава?
16.10.2021 14:46 Ответить
так когда мочили тогда приватбюанк инкассаторов ни раз так задерживали каких то атошников торнадовцев тиипа тех которые копов в днепре грохнули...жоппппппа
16.10.2021 19:00 Ответить
 
 