Пьяный водитель грузовика сбил двоих человек на тротуаре в Киеве. Пострадал историк Зинченко, его друг погиб. Для семьи жертвы ДТП собирают помощь. ФОТО

Вчера, 15 октября, пьяный водитель на грузовике сбил на тротуаре в Киеве двоих мужчин.

"Ничего не помню. На фото видно, что я пытался накладывать жгут собственным ремнем. Не помню этого. Вчера на нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я обошелся розсеченням и легким сотрясением мозга. Дорогие друзья, я - в шоке. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына. Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполниться 25. Все деньги я передам сестре и маме", - подчеркивает он.

Далее Зинченко публикует реквизиты для оказания помощи:

Позже он уточнил, что в 13.00 перевел семье погибшего 30 000 грн.

По данным СМИ, авария произошла на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.