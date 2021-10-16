Пьяный водитель грузовика сбил двоих человек на тротуаре в Киеве. Пострадал историк Зинченко, его друг погиб. Для семьи жертвы ДТП собирают помощь. ФОТО
Вчера, 15 октября, пьяный водитель на грузовике сбил на тротуаре в Киеве двоих мужчин.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук сценарист, историк и публицист Александр Зинченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ничего не помню. На фото видно, что я пытался накладывать жгут собственным ремнем. Не помню этого. Вчера на нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я обошелся розсеченням и легким сотрясением мозга. Дорогие друзья, я - в шоке. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына. Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполниться 25. Все деньги я передам сестре и маме", - подчеркивает он.
Далее Зинченко публикует реквизиты для оказания помощи:
5363 5420 1596 3888
+ монобанк сестры 5375414109108778
Позже он уточнил, что в 13.00 перевел семье погибшего 30 000 грн.
По данным СМИ, авария произошла на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.
пьют за рулём умственно отсталые, у которых мозг не развит, и не может понять простых истин, что пьяный за рулём преступник .
А больных у нас лечат, да и он опять не сможет понять угрозу даже своей жизни расстрелом
Кацапы обычно любят перекладывать вину с преступника на жертву.
тупо. оно же как переходить переход, видя, а скорее слыша что какой-то упорышь летит на тебя и явно не притормозит то?
Что делать потенциальной жертве - ей решать. Все мы потенциальные жертвы.
Но почему-то уголовный кодекс винит ТОЛЬКО ПРЕСТУПНИКА.
И хватит перекладывать вину с больной головы на здоровую.
История понятия
Термин «обвинение жертвы» (victim blaming) впервые использовал Уильям Райан в одноимённой книге (Blaming the Victim), опубликованной в 1971 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-11 [ Райан описывает обвинение жертвы как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологию , применяемую для оправдания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма и социальной несправедливости в отношении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B чернокожего населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-Kirkpatrick87p219-14 [14] . Книга была написана в качестве реакции на книгу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D1%8D%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA Патрика Мойнигана «Негритянская семья: за вмешательство государства» (The Negro Family: The Case for National Action), вышедшую в 1965 году и известную в США как «отчёт Мойнигана» (the Moynihan Report).
Мойниган считал непосредственной причиной тяжёлого положения афроамериканцев семейную структуру с преимущественно или постоянно отсутствующим отцом и матерью, которая зависит от государственной поддержки в обеспечении детей питанием, одеждой и медицинской помощью. По мнению Мойнигана, чтобы изменить ситуацию, требовались государственные меры по укреплению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F нуклеарной семьи среди чернокожего населения. По мнению Райана, теории Мойнигана были попытками преуменьшить роль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 социально-структурных факторов в существовании бедности и возложить ответственность на самих бедных, их поведение и культурные паттерныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-17 [17] . Книгу Райана называют «сокрушительной критикой ментальности, обвиняющей бедных в их бедности, а слабых - в их слабости»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-18 [18] .
Хотя именно Райан популяризировал термин «обвинение жертвы», само явление хорошо известно в человеческой психологии и историиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-Robinson02p141-19 [19] . В частности, множество примеров обвинения жертвы можно найти в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82 Ветхом Завете , где трагедии и катастрофы оправдываются предшествующим поведением и грехами жертвhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-Robinson02p141-19 [19] .
В 1947 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE Теодор Адорно описал явление, которое позже было названо обвинением жертвы, как «одно из самых пагубных свойств фашистского характера»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-21 [21] . Немногим позже Адорно и его коллеги по исследовательской группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8 Беркли разработали свою знаменитую https://ru.wikipedia.org/wiki/F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 F-шкалу (где F означает «фашизм»), которая включала среди прочих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82 фашистских черт «презрение ко всему дискриминируемому или слабому»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-22 [22] . После Адорно некоторые другие авторы также относили обвинение жертвы к типичным фашистским чертамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-23 [23] .
как же понять не можно то - что если на тя несется тонна железа, то извиняюсь, кому легче избежать инвалидности?
или гроба то? понятно что будешь прав, но как то с "того света" правым быть не особо "более лучше"?
за это и говорю - прав в таком случае пешеход, но водила посидит, если не депутат или прокурор или мент, а "правый" - уже сгниет, пока тот досидит, если не - сказал выше.
С точки зрения социальной психологии, обвинение жертвы основано на так называемой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 вере в справедливый мир https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-6 [6] . Вера в справедливый мир - это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 когнитивное искажение , при котором человек верит в то, что любое действие вызывает закономерные и предсказуемые последствия. Для такого человека невыносима мысль о том, что несчастье может произойти с кем-либо совершенно случайно. Как показал первооткрыватель феномена веры в справедливый мир Мелвин Лернер, чтобы избежать признания ошибочности своих представлений о справедливом устройстве мира, люди реинтерпретируют несправедливое событие, связывая его с поведением или свойствами жертвы, и тем самым одновременно обвиняют и принижают еёhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-LernerMillerLooking-7 [7] .
Нежелание идентифицировать себя с жертвой, с теми, кто действительно страдает, и восхищение тем, кто одерживает верх и производит впечатление победителя, также лежит в основе суждения виновности жертвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-8 [8] .
вопросы еще есть ?
я не понимаю тебя - ну не пропустили придурка = 1 труп и семья потеряла дочь, а придурок, если не "мажор" - сядет - и шо? кому от этого легче то? это наверное как боксер - бей идиота, убей и сядь, тут то же самое - я прав и не *пет. дороговата правота, не находишь?
Обвинение жертвы (виктимблейминг) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Victim blaming) - явление, когда на жертву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступления , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9 несчастного случая или любого вида https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5 насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в отношении неё нарушение или произошедшее несчастье. Как правило, обвинение жертвы принимает форму https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расистских , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексистских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F классистских утвержденийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-1 [1] . Однако эта позиция может существовать и независимо от таких видов нетерпимости, а в некоторых странах даже носит по меньшей мере полуофициальный характерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-2 [2] . С точки зрения социальной психологии, обвинение жертвы - это последствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 веры в справедливый мир .
В рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F виктимологии обвинение жертвы является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F методологической предпосылкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC позитивистского подходаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-3 [3] , принятого в том числе в постсоветской виктимологииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-4 [4] . В зарубежной виктимологии этому подходу противостоит подход, основанный на защите жертвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B#cite_note-5 [5] .
То перекресток Оболонского и Бандеры.
За каким он выворачивал на Бандеры в сторону Куреневки - хз.
Насколько помню, там нет проезда для грузовиков.
Но, выскакивать на переход, не убедившись, что никто не едет, никогда себе не позволяю.
Именно в этих местах чаще всего и давят.
и террористы - не тупые. террорист - всегда выдвигает требования. а то шо он делает - ножом ли, автом ли - то это вторичное. надо будет - вон как было 2 года взад в Керчи - с охотничего парень мочился со студентами, правда погиб.
о чем ты говоришь то?
можно дамбу спустить - и это что? инструмент затопления населения, или хозяйственное сооружение?
я логично написал - террорист всегда найдет способ для теракта.
вон в Китае "модно" психам ворваться в детсад и вступить в поножовщину с детьми. правда без предъявления требований, но все же - с кухонными ножами то.
за то и написал же.
Добре, що обійшлось колесом. Ви ж не постраждали ?