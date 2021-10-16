Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка. ФОТОрепортаж

В Любушском воеводстве на западе Польши в ДТП попал автомобиль с гражданами Украины. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка.

Отмечается, что авария произошла ночью 16 октября на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

