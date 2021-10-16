РУС
9 414 16

Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка. ФОТОрепортаж

В Любушском воеводстве на западе Польши в ДТП попал автомобиль с гражданами Украины. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Lubuska.

Отмечается, что авария произошла ночью 16 октября на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка 01
Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка 02
Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка 03
Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка 04

Автор: 

+10
Навіть за кордоном зразу видно наше бидло,вбив дівчину ну куди ти паскудник спішиш ?
16.10.2021 17:25 Ответить
+5
Таке враження що усі дтп що стаються у Польщі усі за участю українців...
16.10.2021 17:40 Ответить
+5
Заснув за кермом.
Ремені безпеки рятують життя, по пошкодженню авто немав би хтось загинути у середині. А те що бидло "янєлохі" з України їздити нормально не можуть це відомо. Нещодавно був в Україні.... тільки трохи пригольмуєш зразу мигають, сигналять, лізуть обгоняти з усіх боків.... таке враження що психічно хворі у більшості за кермом без найменьшої витримки та поваги до іньших.
16.10.2021 17:53 Ответить
Инсценировка ,тёлку грохнул а потом организовал аварию .
16.10.2021 17:16 Ответить
там частична и вина поляцких погранцов - можно приехать в 9 утра на границу, а выехать на польскую территорию в 10 вечера!!! более тормознутых пограничников нет нигде в мире
16.10.2021 18:37 Ответить
Навіть за кордоном зразу видно наше бидло,вбив дівчину ну куди ти паскудник спішиш ?
16.10.2021 17:25 Ответить
Дівчата здебільшого ********** саме таких швидких на понтах...)
16.10.2021 17:43 Ответить
Дурні так, розумні НІ.
16.10.2021 17:54 Ответить
Аксіома)
16.10.2021 18:05 Ответить
По статистике все эти аварии совершает молодёжь в которых в башке только фраерство, понты и фантики.
16.10.2021 17:30 Ответить
але ж не в 31 рік...
16.10.2021 17:39 Ответить
Таке враження що усі дтп що стаються у Польщі усі за участю українців...
16.10.2021 17:40 Ответить
Таке враження що усі стаються у Польщі
16.10.2021 18:16 Ответить
Заснув за кермом.
Ремені безпеки рятують життя, по пошкодженню авто немав би хтось загинути у середині. А те що бидло "янєлохі" з України їздити нормально не можуть це відомо. Нещодавно був в Україні.... тільки трохи пригольмуєш зразу мигають, сигналять, лізуть обгоняти з усіх боків.... таке враження що психічно хворі у більшості за кермом без найменьшої витримки та поваги до іньших.
16.10.2021 17:53 Ответить
Так может ты по левой полосе ехал, ну так, по привычке?
16.10.2021 18:04 Ответить
По лвій не їздять в Україні, по лівій летають 140+ , Ви про що? Туди взагалі страшно дивитись
16.10.2021 18:11 Ответить
Ото вже новость.А сколько сегодня погибло в Украине, или то не интересно, то не надо писать. Вот Польше то да, то сенсация.
16.10.2021 18:21 Ответить
Интересуетесь сколько сегодня погибло в Украине? Не спешите. Во-первых, еще не вечер. Во-вторых, выходные только начались.
16.10.2021 21:33 Ответить
Цензору впору заводить рубрику "Наши в Польше".
16.10.2021 21:30 Ответить
 
 