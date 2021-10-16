Граждане Украины попали в ДТП в Польше, погибла 19-летняя девушка. ФОТОрепортаж
В Любушском воеводстве на западе Польши в ДТП попал автомобиль с гражданами Украины. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Lubuska.
Отмечается, что авария произошла ночью 16 октября на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Ремені безпеки рятують життя, по пошкодженню авто немав би хтось загинути у середині. А те що
бидло"янєлохі" з України їздити нормально не можуть це відомо. Нещодавно був в Україні.... тільки трохи пригольмуєш зразу мигають, сигналять, лізуть обгоняти з усіх боків.... таке враження що психічно хворі у більшості за кермом без найменьшої витримки та поваги до іньших.