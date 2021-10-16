РУС
Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Несовершеннолетний мотоциклист совершил смертельный наезд на 6-летнюю девочку в Калуше, а с места происшествия скрылся. Ребенок от полученных травм умер по дороге в больницу. Полицейские оперативно разыскали виновника и задержали в процессуальном порядке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла 14 октября. В 19:44 на линию "102" поступило сообщение о ДТП с летальным исходом по улице Богдана Хмельницкого, в Калуше. Полицейские установили, что неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на ребенка, который с матерью переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и с места происшествия скрылся.

От полученных травм малолетняя девочка умерла.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили марку мотоцикла - KAWASAKI и личность мотоциклиста. Им оказался 17-летний житель Калушского района. Беглеца полицейские разыскали по месту жительства.

Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, нашли в его хозяйстве.

У задержанного отобрали кровь на проверку состояния опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрании судом меры пресечения.

Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция 01
Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция 02
Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция 03

Топ комментарии
+20
Сволота малолетняя ..
16.10.2021 18:47 Ответить
+17
Мда...Я би заборонила до 21 року керувати транспортними засобами.
Бо розуму та відповідальності малувато.
Шкода малу дитину та її родину.
16.10.2021 18:48 Ответить
+15
Если человек совершает дтп в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с летальным исходом для иных лиц. Это надо квалифицировать как умышленное убийство.
16.10.2021 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сволота малолетняя ..
16.10.2021 18:47 Ответить
Мда...Я би заборонила до 21 року керувати транспортними засобами.
Бо розуму та відповідальності малувато.
Шкода малу дитину та її родину.
16.10.2021 18:48 Ответить
Я розумію вашу емоцію.
А де логіка?
Транспорт з 18 (мото 16). Окай.
Автомат у армії дають з 18 (вбивати людей) - тоді з 21.
Одружитися з 18 - та ні (в живу людину .... пихати) - з 21.
У Харькові збили людину на швидкості 120 - зменьшити швидкість у місті до 50..........
16.10.2021 19:13 Ответить
Автомат дають ( дехто сам бере ) у 18 -колись - тепер пізнішше...) щоб ОБОРОНЯТИ - Захищати ...., та ЗНИЩУВАТИ Ворогів...- суттева різниця, інше...
А в загалі вірно - вік не проблема ..
16.10.2021 20:11 Ответить
тоді відповідальність з 14 років по дорослому
16.10.2021 22:14 Ответить
Сам собі ж відповів,що в США люди себе чують людьми, а в Україні більшість відмороженого бидла. Проста поїздка на пару десятків км,це вже смертельно небезпечна пригода, бо по дорозі обов'язково декілька тварин летітиме по зустрічній тобі "в лоб" і мигатиме фарами, про п'янь що кожні вихідні вбиває людей взагалі мовчу.
16.10.2021 20:27 Ответить
Так наказывайте пьяных и преступников. Причем здесь добропорядочные люди? Почему у нас пьяницам дают смешные наказания вплоть до трех попыток? У нас даже свободы слова нет чтобы высказать свое мнение о чем говорит выше удаленные посты.
16.10.2021 20:38 Ответить
Ради интереса ,где это вы так экстремально передвигаетесь? Что то мне не верится про то что вы пишете. Смерти на дорогах были и будут , как и смерти на водоемах, только мой 50 ( почти) летний опыт водителя говорит о баранах пешкодралах.
16.10.2021 21:02 Ответить
Я про Україну говорю,а які у вас проблеми з пішоходами, тоже любите їх на "зебрі" подавити як герой новини?
16.10.2021 23:08 Ответить
Не отвечайте себя и других.может и компы со смартфона и запретить.и ещё что-то
16.10.2021 21:56 Ответить
Возраст к уму отношения не имеет
16.10.2021 21:59 Ответить
Если человек совершает дтп в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с летальным исходом для иных лиц. Это надо квалифицировать как умышленное убийство.
16.10.2021 18:50 Ответить
Нагадаю тобі, не тутешньому, за вбивство людини в Україні багато не дають, особливо якщо у вас є грошенята ваші адвокати у співробітництві з суддею успішно перекваліфікують на вбивство по не обачності, так що у ваших пропозиціях не має сенсу...)))
16.10.2021 19:34 Ответить
Видео ДТП.

https://www.youtube.com/watch?v=y5jt5dzyuF4&t=1s

https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/10/16/127020/view
16.10.2021 18:53 Ответить
Капець. Мати дитину під колеса потягла...
16.10.2021 18:58 Ответить
Ага, то значить мати винна, що йшла з дитиною за руку по пішохідному переходу через дорогу а не вбивця, який летів на шаленій швидкості через перехід, порушуючи всі правила дорожнього руху
16.10.2021 19:04 Ответить
мати згідно з ПДД співучасниця, як не прикро.До того ж там добре видно, як інша жінка (бабуся, мабудь), вберегла себе та другу дитину.
16.10.2021 19:19 Ответить
Двоє матерів з дітьми переходили дорогу на пішохідному переході. Рядом не було машин. Вже перейшли половину переходу і раптом летить мудак.
І реакція людей в такий стресовій ситуаціі різна.
Одна мати в шоці встала як вкопана посеред переходу а інша зреагувала теж стресово - швидше перейти дорогу.
Кожна людина по різному реагує в небезпечній ситації... І невідомо як було би правильно. Бо мудак міг і прийняти трохи вправо і збити стоячу другу дитину а не першу.
Але винен 100% вбивця, він убив людину на переході. Крапака.
По правилах дорожнього руху, перед пішохідним переходом він повинен був зменшити швидкість і зупинитися, пропускаючи пішоходів. Він цього не зробив.
Більше він порушив швидкість руху в населених пунктах.
Більше того, він взагалі не має прав. А взяв мотоцикл Кавасакі у батька, щоб прокататися.
Він навіть не зупинився після ДТП, чим також злістно порушив ПДР.
А навпаки, намагався втекти з місця злочину...
Він вже не людина, це пропаще створіння для суспільства.
Він не працює, не вчиться а тільки ганяє на мотоциклі батька та бухає. І рано чи пізно це його асоціальне життя призвело би до злочину.
16.10.2021 19:30 Ответить
А ты слышал когда можно выходить на переход согласно ПДД. Краска!
16.10.2021 21:11 Ответить
То что видно из записи пешеходы вышли на переход не убедившись а своей безопасности, чем нарушили ПДД
В свою очередь водитель возможно не соблюдал скоростной режим и тоже виноват, но женщина однозначно рискнула жизнью ребенка
16.10.2021 21:18 Ответить
Що ви за хірню несете всі, водій зобов'язаний зупинитись і пропустити пішохода що має намір перейти дорогу по "зебрі", і якщо ти не бачиш дороги і обочини,то їзди маршруткою. А тут люди переходили дорогу, а мразіна вилетіла і вбила дитину на середині дороги.
16.10.2021 23:13 Ответить
ти дура или нетрезвая по жизни ??
16.10.2021 20:47 Ответить
Ты ПДД читал ?
16.10.2021 21:05 Ответить
не зауважила напевно вона що малолітній підор на кавасакі буде в рази перевищувати дозволену швидкість.
От і зробила найбільшу в житті помилку.
Але винен тут виключно підор на байку, ну і батьки в яких замість мізків багно, раз дали в руки дитини такий апарат.
16.10.2021 20:46 Ответить
В разы это он 200 ехал? Ты откуда об этом знаешь ? Есть инф, поделись.
16.10.2021 21:07 Ответить
в населеному пункті дозволена до 50, рухався мотоцикл явно за 100.
у 2 рази це по вашому херня. Чи просто вирішили до слів доколупатись.
16.10.2021 21:43 Ответить
Я не хочу " доколупыватьсч" но """ ***** в разы""" ,тебе не кажется что идиоты пешеходы уже просто достали, своей тупостью. Тот кто ездит за рулём знает что пешехода в темной одежде не видно. Выходить на дорогу необходимо учитывая этот фактор, тем более с ребенком.
16.10.2021 22:00 Ответить
так стоп, зараз мова про конкретну ситуацію
1 місце ОСВІТЛЕНЕ
2 з відео ясно що жінки почали рух бо їх "пропускало" авто.
3 з відео видно що жінки побачили імбецила в останній момент.
п.с. Ти що сам один з цих ******* на двох колесах який любить вночі погасати ? чи що так гнівно реагуєш.
16.10.2021 22:14 Ответить
Саме так, це одне з тих уйо... ,Що вважають що вони не мають пропускати пішохода,бо на машині.
16.10.2021 23:15 Ответить
просто ужас
16.10.2021 18:56 Ответить
Полиция лояльна к насильникам и сама насилует, к преступникам и из крышует ведь цель как оказывается - получить взятку Бинго, полиция - мрази и выродки
16.10.2021 18:59 Ответить
тут відео одразу знайшли а з трухіним до сих пір шукають
16.10.2021 19:05 Ответить
Він тоже когось на переході з відеоспостереженням вбив?
16.10.2021 19:12 Ответить
6 человек пострадали. 2 с очень тяжелыми травмами попали в больницу. На трассе, где камеры, в т.ч системы "безопасный город", на каждом шагу, т.к. по этой трассе принимают правительственные делегации со всего мира.
16.10.2021 19:31 Ответить
Тут ще й батьків треба судити, що купили малолітній скотині мотоцикл, яким він навіть не має права керувати.
16.10.2021 19:15 Ответить
Може то мотоцикл батька, хто його зна. Факт в тому, що батьки скоріше за все знали, що він бере мотоцикл і нічого з тим не зробили.
16.10.2021 20:03 Ответить
Молодий рагуль з села засраного заїхав в райцентр повиабуватись
16.10.2021 19:33 Ответить
Кто такой казламордый знаю, а вот кто такой рагуль нет. Расскажи страдалец.
16.10.2021 21:09 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Слава Нації, смерть козломордим!
16.10.2021 21:50 Ответить
эти мотоциклисты - потенциальные доноры органов.
а вот этого уже пора.
пусть послужит людям частями.
16.10.2021 20:25 Ответить
во урод,ещё и смылся!
16.10.2021 20:26 Ответить
********* камнями личинуса вместе с выплятками шо родили и купили мотоцикл ...
16.10.2021 20:44 Ответить
Подросток на скутере опасный. А на мотоцикле это смертник убийца.
16.10.2021 21:42 Ответить
Тому що в нас дебільні закони. За пянку лише штраф в 17000 грн. Це куди? Ау зебілоїди?
Може пора прийняти нормальні закони? За пянку 1 рік в одиночній камері, без телефону, можна лише книжки + штраф хоча б 100 000 грн. За перевищення швидкості в населеному пункті мінімальний штраф - 10000 грн. Наступний 20000.
За швидкість більше 80км - 100000. Нема грошей - не маєш права керувати поки не сплатиш. Якщо не сплатив та сів за кермо - 5 років.
А ось за такі злочини - довічне увязнення.
А посадовим особам за хабара від пяненького - 20 років зони. Грайте далі в толерастію - побудємо "квітучу" Україну.
17.10.2021 09:56 Ответить
 
 