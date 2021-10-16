Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Несовершеннолетний мотоциклист совершил смертельный наезд на 6-летнюю девочку в Калуше, а с места происшествия скрылся. Ребенок от полученных травм умер по дороге в больницу. Полицейские оперативно разыскали виновника и задержали в процессуальном порядке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла 14 октября. В 19:44 на линию "102" поступило сообщение о ДТП с летальным исходом по улице Богдана Хмельницкого, в Калуше. Полицейские установили, что неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на ребенка, который с матерью переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и с места происшествия скрылся.

От полученных травм малолетняя девочка умерла.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили марку мотоцикла - KAWASAKI и личность мотоциклиста. Им оказался 17-летний житель Калушского района. Беглеца полицейские разыскали по месту жительства.

Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, нашли в его хозяйстве.

У задержанного отобрали кровь на проверку состояния опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрании судом меры пресечения.

