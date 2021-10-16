Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Несовершеннолетний мотоциклист совершил смертельный наезд на 6-летнюю девочку в Калуше, а с места происшествия скрылся. Ребенок от полученных травм умер по дороге в больницу. Полицейские оперативно разыскали виновника и задержали в процессуальном порядке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Трагедия произошла 14 октября. В 19:44 на линию "102" поступило сообщение о ДТП с летальным исходом по улице Богдана Хмельницкого, в Калуше. Полицейские установили, что неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на ребенка, который с матерью переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и с места происшествия скрылся.
От полученных травм малолетняя девочка умерла.
В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили марку мотоцикла - KAWASAKI и личность мотоциклиста. Им оказался 17-летний житель Калушского района. Беглеца полицейские разыскали по месту жительства.
Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, нашли в его хозяйстве.
У задержанного отобрали кровь на проверку состояния опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и избрании судом меры пресечения.
Бо розуму та відповідальності малувато.
Шкода малу дитину та її родину.
А де логіка?
Транспорт з 18 (мото 16). Окай.
Автомат у армії дають з 18 (вбивати людей) - тоді з 21.
Одружитися з 18 - та ні (в живу людину .... пихати) - з 21.
У Харькові збили людину на швидкості 120 - зменьшити швидкість у місті до 50..........
А в загалі вірно - вік не проблема ..
https://www.youtube.com/watch?v=y5jt5dzyuF4&t=1s
https://vikna.if.ua/news/category/all/2021/10/16/127020/view
І реакція людей в такий стресовій ситуаціі різна.
Одна мати в шоці встала як вкопана посеред переходу а інша зреагувала теж стресово - швидше перейти дорогу.
Кожна людина по різному реагує в небезпечній ситації... І невідомо як було би правильно. Бо мудак міг і прийняти трохи вправо і збити стоячу другу дитину а не першу.
Але винен 100% вбивця, він убив людину на переході. Крапака.
По правилах дорожнього руху, перед пішохідним переходом він повинен був зменшити швидкість і зупинитися, пропускаючи пішоходів. Він цього не зробив.
Більше він порушив швидкість руху в населених пунктах.
Більше того, він взагалі не має прав. А взяв мотоцикл Кавасакі у батька, щоб прокататися.
Він навіть не зупинився після ДТП, чим також злістно порушив ПДР.
А навпаки, намагався втекти з місця злочину...
Він вже не людина, це пропаще створіння для суспільства.
Він не працює, не вчиться а тільки ганяє на мотоциклі батька та бухає. І рано чи пізно це його асоціальне життя призвело би до злочину.
В свою очередь водитель возможно не соблюдал скоростной режим и тоже виноват, но женщина однозначно рискнула жизнью ребенка
От і зробила найбільшу в житті помилку.
Але винен тут виключно підор на байку, ну і батьки в яких замість мізків багно, раз дали в руки дитини такий апарат.
у 2 рази це по вашому херня. Чи просто вирішили до слів доколупатись.
1 місце ОСВІТЛЕНЕ
2 з відео ясно що жінки почали рух бо їх "пропускало" авто.
3 з відео видно що жінки побачили імбецила в останній момент.
п.с. Ти що сам один з цих ******* на двох колесах який любить вночі погасати ? чи що так гнівно реагуєш.
Ми за Україну будем воювати!
Слава Нації, смерть козломордим!
а вот этого уже пора.
пусть послужит людям частями.
Може пора прийняти нормальні закони? За пянку 1 рік в одиночній камері, без телефону, можна лише книжки + штраф хоча б 100 000 грн. За перевищення швидкості в населеному пункті мінімальний штраф - 10000 грн. Наступний 20000.
За швидкість більше 80км - 100000. Нема грошей - не маєш права керувати поки не сплатиш. Якщо не сплатив та сів за кермо - 5 років.
А ось за такі злочини - довічне увязнення.
А посадовим особам за хабара від пяненького - 20 років зони. Грайте далі в толерастію - побудємо "квітучу" Україну.