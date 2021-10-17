РУС
Суд арестовал водителя грузовика, который в пьяном состоянии сбил двоих человек на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Шевченковский суд Киева арестовал водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры двух людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

В сообщении напоминается, что ДТП произошло 15 октября в Оболонском районе столицы. Водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Правонарушитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 года рождения, госпитализированы в больницу. 16 октября один из мужчин от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - следует из сообщения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Правоохранители сообщили водителю о подозрении. Постановлением Шевченковского районного суда Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в результате данного ДТП пострадал сценарист "Суспильного" историк Александр Зинченко, его друг погиб.

 Суд арестовал водителя грузовика, который в пьяном состоянии сбил двоих человек на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция 01
Суд арестовал водителя грузовика, который в пьяном состоянии сбил двоих человек на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция 02

Топ комментарии
+10
Разумеется арестовал. А была бы у водителя фамилия Трухин, все было бы совсем наоборот . Шесть пострадавших и НИЧЕГО
показать весь комментарий
17.10.2021 10:24 Ответить
+6
І як це допоможе? Окрім підвищення особистого добробуту ментів в кущах нічого не зміниться.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:08 Ответить
+5
Нужно перестать брать взятки у алкашей а в законе прописать убийство в состоянии опьянения прировнять к умышленному убийству
показать весь комментарий
17.10.2021 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно возвращать поицию в кустах что б в засадах сидели.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:05 Ответить
І як це допоможе? Окрім підвищення особистого добробуту ментів в кущах нічого не зміниться.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:08 Ответить
Ну якщо на Оплотах, може встигнуть перехопити.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:10 Ответить
Хоть боялись .
показать весь комментарий
17.10.2021 10:12 Ответить
Коли п'яний сів за кермо, він вже нічого не боїться.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:17 Ответить
Если думает что не поймают то сядит пьяным за руль,а если будет думать что поймают то и пьяным начнёт думать
показать весь комментарий
17.10.2021 10:19 Ответить
Повинен знати, що якщо спіймають, то лишать прав на рік, два, суттєвий штраф. А так знатиме що дасть декілька тисяч ментам в кущах і проблема вирішена, сяде за кермо і поїде.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:25 Ответить
Так сейчас так и есть как вы сказали лишение прав и штраф 17 тысяч
.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:53 Ответить
Виходить що штраф замалий, та термін позбавлення прав також.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:10 Ответить
Не зря говорят - пьяному море по колено.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:45 Ответить
Нужно перестать брать взятки у алкашей а в законе прописать убийство в состоянии опьянения прировнять к умышленному убийству
показать весь комментарий
17.10.2021 10:12 Ответить
нужно сделать так:
поставить в каждую машину алкотестер, и инфу передавать по интернету МВД, только после этого машина может завестись.. пьянство за рулем исчезнет как явление..
ЗЫ.. хотя останутся единицы, которые будут обманывать алкотестер.. но это единицы..
показать весь комментарий
17.10.2021 10:24 Ответить
Наші умільці обдурять і алкотестер.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:25 Ответить
и так и написал.. единицы будут заниматься этой фигней, однако уже на современных счетчиках стоит предохранитель, который передает в сервисную службу Электро/Водо-компании инфу о вмешательстве в систему.. а за это штраф.. я думаю, к этому придут..
показать весь комментарий
17.10.2021 11:33 Ответить
ментам так будет даже удобнее - на дорогах стоять не надо, стабильный доход, не выходя из дома.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:41 Ответить
Информативная фотография.

показать весь комментарий
17.10.2021 10:09 Ответить
Мажора бы в выпустили под залог...
показать весь комментарий
17.10.2021 10:10 Ответить
Мажор бы сказа то не я был за рулём, а то то что был убежал. Как это было с судьёй недавно.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:28 Ответить
С этой новомодней разметкой хрен поймешь где тот переход и как проехать, особенно на участках после крадивныцтва.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:20 Ответить
Вот на фото.
Что оно?
Пешеходный переход или велодорожка?
показать весь комментарий
17.10.2021 10:23 Ответить
Це велодоріжка, але по ній не заборонений рух пішоходів
показать весь комментарий
17.10.2021 11:16 Ответить
Что за новость?
Движение пешеходов по велодорожке разрешается только при отсутствии тротуара и пешеходного перехода..
В этом месте тротуаров и пешеходных переходов хоть жопой ешь.
Следовательно, пешеходы нарушали правила движения.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:34 Ответить
Пане, буває всяке, люди могли не знати де перехід і т д. Водій зобов'язаний бачити попереджувальний знак про велодоріжку і бути готовим до появи там учасників дорожнього руху. Щодо пішоходів то вони повинні мати на одязі світлоповертальні елементи. Якщо не мали, то серйозний недолік і аргумент на користь водія
показать весь комментарий
17.10.2021 12:39 Ответить
Але ці порушення адміністративні, а от керування в стані алкогольного сп'яніння, і участь в смертельному дтп це вже інша річ
показать весь комментарий
17.10.2021 12:42 Ответить
А я не возражаю, что пьяный за рулем - преступник.
Я возражаю против заголовка статьи, сочиненной журналистами.
Должно быть - нетрезвый водитель сбил двух пешеходов, пересекающих дорогу в неустановленном месте.

Но, вполне в такую ситуацию мог бы и трезвый попасть - посмотрел по сторонам, нет велосипедистов, а тут двое пешеходов, не глядя по сторонам, забеседовавшись, перепутав из-за невнятной разметки место вышли прямо под колеса.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:57 Ответить
) Ступінь вини кожного встановить суд. Тільки порушення пішоходів адміністративне, а водія кримінальне
показать весь комментарий
17.10.2021 16:20 Ответить
Разумеется арестовал. А была бы у водителя фамилия Трухин, все было бы совсем наоборот . Шесть пострадавших и НИЧЕГО
показать весь комментарий
17.10.2021 10:24 Ответить
Не понял...... разве Трухин на грузовике ехал ? Или если двух сбил - арест, а если шестерых - премия ?
показать весь комментарий
17.10.2021 10:26 Ответить
Ниодин штраф не отобьет желание водителя пить за рулем. Пускай хоть $1000 хоть $3000 долларов будет штраф. Алкаш продаст телевизор и холодильник но пить будет дальше. Знаю по своим знакомым. Только изьятие прав минимум на 10 лет отрезвит большинство бухарей. Больше всего водители боятся навсегда остаться пешеходами.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:30 Ответить
Не только лишение прав, но и изъятие транспорта на тот же срок. Потому что, они и без прав будут гасать, сколько таких случаев было, прав лишили, а он всё равно ездит.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:57 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 10:38 Ответить
Ще довго. Еліта не хоче реальної відповідальності, а причини не така вже і таємниця)
показать весь комментарий
17.10.2021 11:18 Ответить
Дуже симпатизує творчість Зінченка, загиблому земля пухом, а з п'яними уродами потрібно щось робити, бо це просто жах скільки непоправних втрат від п'яних ДТП, а суспільство мовчить, значить усе влаштовує😥
показать весь комментарий
17.10.2021 10:48 Ответить
Звісно-поки що влаштовує, а зміни на дорогах почнуться, коли почнуться зміни в головах водіїв й всього суспільства. На такі зміни потрібен час і НЕ малий
показать весь комментарий
17.10.2021 13:47 Ответить
Пока не начнут сажать за пьянку за рулем депутатов, судей, прокуроров, ментов и т.д., ничего в этом вопросе не изменится.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:54 Ответить
Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння
П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ 2020

свои ж в основном по пьяни летают, либо слуги, либо мусорские
показать весь комментарий
17.10.2021 11:01 Ответить
В Киеве в ночь на воскресенье, 17 октября, легковой автомобиль Opel на огромной скорости влетел в пассажирский автобус. Как выяснилось, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Telegram канал https://t.me/dtpkievua dtp.kiev.ua .
Авария произошла на Харьковском шоссе рядом с домом под номером 58 около часа ночи. Opel Insignia на полном ходу врезался в маршрутку, в результате чего переднюю часть легковушки полностью смяло. Водителя и его пассажира от серьезных травм спасли подушки безопасности, сработавшие при ударе. Также известно, что ни пассажиры автобуса, ни водитель общественного транспорта, серьезных травм не получили.
Примечательно, что в разбитом «Опеле» на полу можно заметить жестяные банки из-под алкоголя. К слову, водитель и пассажир легковушки на момент аварии находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте работали медики и полицейские. Все обстоятельства и причины аварии будут выяснять правоохранители.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:02 Ответить
Я пропоную: продавати алкогольні напої, включно із пивом (не на розлив) тільки в спеціалізованих магазинах. Заборонити продаж в вихідні дні. Ціни на лікери і горілку зробити високими. Створити національне агенство по нелегальному виготовленню алкогольних напоїв. Зменшити податки на місцеве пиво і вино. Збільшити строки покарання за вожді няня в нетверезому стані до максимуму.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:07 Ответить
Так, а где же уголовное наказание, за езду в пьяном виде, а депутаты? Или его так и не будет, потому что, сами любите под хмельком покуражится? А то штрафы как видно, никаких результатов не дают.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:04 Ответить
 
 