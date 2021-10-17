Суд арестовал водителя грузовика, который в пьяном состоянии сбил двоих человек на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
Шевченковский суд Киева арестовал водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры двух людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
В сообщении напоминается, что ДТП произошло 15 октября в Оболонском районе столицы. Водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Правонарушитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 года рождения, госпитализированы в больницу. 16 октября один из мужчин от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - следует из сообщения.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.
Правоохранители сообщили водителю о подозрении. Постановлением Шевченковского районного суда Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, в результате данного ДТП пострадал сценарист "Суспильного" историк Александр Зинченко, его друг погиб.
поставить в каждую машину алкотестер, и инфу передавать по интернету МВД, только после этого машина может завестись.. пьянство за рулем исчезнет как явление..
ЗЫ.. хотя останутся единицы, которые будут обманывать алкотестер.. но это единицы..
Что оно?
Пешеходный переход или велодорожка?
Движение пешеходов по велодорожке разрешается только при отсутствии тротуара и пешеходного перехода..
В этом месте тротуаров и пешеходных переходов хоть жопой ешь.
Следовательно, пешеходы нарушали правила движения.
Я возражаю против заголовка статьи, сочиненной журналистами.
Должно быть - нетрезвый водитель сбил двух пешеходов, пересекающих дорогу в неустановленном месте.
Но, вполне в такую ситуацию мог бы и трезвый попасть - посмотрел по сторонам, нет велосипедистов, а тут двое пешеходов, не глядя по сторонам, забеседовавшись, перепутав из-за невнятной разметки место вышли прямо под колеса.
