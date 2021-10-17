Суд арестовал водителя грузовика, который в пьяном состоянии сбил двоих человек на пешеходном переходе в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Шевченковский суд Киева арестовал водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры двух людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

В сообщении напоминается, что ДТП произошло 15 октября в Оболонском районе столицы. Водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Правонарушитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 года рождения, госпитализированы в больницу. 16 октября один из мужчин от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - следует из сообщения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Правоохранители сообщили водителю о подозрении. Постановлением Шевченковского районного суда Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в результате данного ДТП пострадал сценарист "Суспильного" историк Александр Зинченко, его друг погиб.



