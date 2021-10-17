РУС
ДТП на Днепропетровщине: Столкнулись маршрутка и скорая. Пострадали 6 человек. ФОТО

Вблизи поселка н.п. Подлужье Днепропетровской области произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи и маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие на 340 километре автодороги национального значения Н-08 с участием маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр" и автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jumper", - следует из сообщения.

От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

ДТП на Днепропетровщине: Столкнулись маршрутка и скорая. Пострадали 6 человек 01

"В момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось три работника. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси", - подчеркивают в ГСЧС.

Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела).

"Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась", - подчеркивают спасатели.

17.10.2021 12:10 Ответить
Ковид ковилд летим мы быстро и пофиг на иных людей -что гибнут в нашей гонке за водярой ведь мы бригада ликарей или дикарей а какая пофиг разница..ковид ковид нам спишет все......тьфу гыдота... вчера вечером в Маяках в 30 км от Одессы 18 летнего пацана летевшая не ясно куда Скорая--- сбила парня на зебре.....парня того с многочисленными травмами перломами ЗЧМТ отпраивли в областную больницу....
17.10.2021 12:18 Ответить
Сколько ненависти к скорым... А ПДД они для дураков написаны...
17.10.2021 12:59 Ответить
к слову и ненависти к Скорым.... мне пришлось общаться как пациенту со Скорыми... иногда прилетали за минуты в далеких еще советских временах и в начале Независимости.. но были и рекорды 2 часа 4 часа 5 часов и 8 часов температурой 41.4 и причем амбулаторно человек, т.е. Я дошел до подстанции.... а ночью 2 часа ночи!!! вызвали второй раз а приехали в 11 часу утра рекорд 8 часов на вопрос- а чего так "быстро" ответили- не тот адрес дали- на 2 вопрос- а как же по неправильному то адресу таки доехали.... в ответ сцена мимика тишины..и гримас...
и да если-- вы считаете нормальным ехать 5 часов сегодня!!!! то какая же это Скорая и куда они мчатся то аж целых 5 часов с сиренами...............................
https://dumskaya.net/news/volonter-o-vitatcii-s-kovidom-v-odesse-skoraya-e-153339/

https://dumskaya.net/allnews///2021/10/16/ 16 октября , 22:06
Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск
17.10.2021 15:48 Ответить
Шо хотів сказать, х зна!
17.10.2021 13:06 Ответить
От нещастя для всіх!
17.10.2021 13:04 Ответить
 
 