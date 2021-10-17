ДТП на Днепропетровщине: Столкнулись маршрутка и скорая. Пострадали 6 человек. ФОТО

Вблизи поселка н.п. Подлужье Днепропетровской области произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи и маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие на 340 километре автодороги национального значения Н-08 с участием маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр" и автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jumper", - следует из сообщения.

От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

"В момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось три работника. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси", - подчеркивают в ГСЧС.

Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела).

"Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась", - подчеркивают спасатели.