Два человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Золочевском районе Львовщины утром 16 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"17 октября в 07:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на трассе Львов-Тернополь в с. Ясеновцы Золочевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте происшествия.

Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Два человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГСЧС

Топ комментарии
+2
Плохие дороги - плохо.
Хорошие - ещё хуже.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:38 Ответить
+2
Проблема не в дорогах ,а в дурнях на дорогах ,жодного дня без трагедій на дорогах і нічому не вчить.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:54 Ответить
+2
дороги не при чому - мізки в деяких водіїв відсутні.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:12 Ответить
Со Львова на Золочив ехал 3 года тому назад... -- ехать было непочем... -- ...щас есть по чём.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:20 Ответить
Плохие дороги - плохо.
Хорошие - ещё хуже.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:38 Ответить
Ну -- без обидок -- это Львов-Тернополь. Типа автобан... ...там фур -- море.
А дорога местечковая, бундесштрассе через два села на телеге... ...как по нашим понятиям.
Ниже, только "ландштрассе" -- тоже ездить можно...
показать весь комментарий
17.10.2021 13:50 Ответить
фотографии указывают на хорошую дорогу, которая совсем не по Вашим ,трехлетней давности понятиям ,Телег и фур море тоже не видно
показать весь комментарий
17.10.2021 16:44 Ответить
А бочка в кювете -- то не фура?
показать весь комментарий
17.10.2021 16:46 Ответить
а одна бочка - фура , разве "там фур море"
показать весь комментарий
17.10.2021 16:51 Ответить
В кадре, авария с фурой!
...ну и ты безфамильный, а не фамильный... -- ...хоть и Максим...*)
показать весь комментарий
17.10.2021 16:54 Ответить
дороги не при чому - мізки в деяких водіїв відсутні.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:12 Ответить
Проблема не в дорогах ,а в дурнях на дорогах ,жодного дня без трагедій на дорогах і нічому не вчить.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:54 Ответить
на цих касабських гробах з болтами рисачать тільки самогубці...(((
показать весь комментарий
17.10.2021 16:11 Ответить
Какой-то идиот явно на сплошной пошел на обгон. Не успел, и другим людям горе сделал.
показать весь комментарий
18.10.2021 01:01 Ответить
как хорощо что это летающее чмо уже никого не убъёт....грузовой автомобиль DAF спас чьи то жизни...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:46 Ответить
 
 