51 902 158

Владелица ТМ Yaro, сестра нардепа-"слуги" и жена сына Кернеса Юлия Привалова постит снимки на фоне Кремля и анекдоты о "бандеровцах". ФОТО

31-летняя столичная бизнесвумен Юлия Привалова разместила в Инстаграме фотографию со своим мужем, средним сыном умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым. Пара позирует на фоне московского Кремля.

В ответ на один из негативных комментариев женщина разместила анекдот о "бандеровцах", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Владелица ТМ Yaro, сестра нардепа-слуги и жена сына Кернеса Юлия Привалова постит снимки на фоне Кремля и анекдоты о бандеровцах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США Хербст: "Откровенно говоря, верхушка вашей элиты очень коррумпированная"

Отметим, что аккаунт Приваловой закрыт. Однако она указывает, что основала компанию Yaro.ua - "доставка здорового питания в Киеве", и называет себя "философом".

Владелица ТМ Yaro, сестра нардепа-слуги и жена сына Кернеса Юлия Привалова постит снимки на фоне Кремля и анекдоты о бандеровцах 02

По данным проекта "Центра противодействия коррупции" PEP, Юлия Васильевна Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянской РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) Киев (26006) СМИ (3854) элита (46)
Топ комментарии
+102
17.10.2021 14:32 Ответить
17.10.2021 14:32 Ответить
+91
Вся правящая верхушка московские холуи
17.10.2021 14:33 Ответить
17.10.2021 14:33 Ответить
+53
Яскравий взірець кремлівської гниди ,яких в Україні несчисленна кількість !!)))
17.10.2021 14:41 Ответить
17.10.2021 14:41 Ответить
Страница 2 из 2
Уроды во всех смыслах((((
17.10.2021 17:14 Ответить
17.10.2021 17:14 Ответить
Будь ты проклято, харьковское быдло!
17.10.2021 17:17 Ответить
17.10.2021 17:17 Ответить
О, на Московии все еще популярно фото с обезьянкой...
17.10.2021 17:23 Ответить
17.10.2021 17:23 Ответить
Вот это страхолюдина....брррррр. Я столько не выпью
17.10.2021 17:29 Ответить
17.10.2021 17:29 Ответить
Пий - вона все рівно кращою не стане
17.10.2021 17:38 Ответить
17.10.2021 17:38 Ответить
Есть такая поговорка "Некрасивых женщин не бывает- бывает мало водки".
Я понимаю что я столько не выпью .
17.10.2021 17:44 Ответить
17.10.2021 17:44 Ответить
Я давно говорил: Мир спасает не красота, а слабая печень!
17.10.2021 21:19 Ответить
17.10.2021 21:19 Ответить
Да гепа (земля тебе стекловатой), кому и лошадь невеста... юля даже и похоронить по еврейски не смогла, не смотря на то, что ты с дупой молился в синагоге и жутко гордился этим.
17.10.2021 18:02 Ответить
17.10.2021 18:02 Ответить
харя обосранной стервы
17.10.2021 18:07 Ответить
17.10.2021 18:07 Ответить
скоты на фоне помойки
18.10.2021 07:44 Ответить
18.10.2021 07:44 Ответить
Ну и лошадь!
17.10.2021 18:44 Ответить
17.10.2021 18:44 Ответить
обічная рузькая внешность. типичная лошадность.
20.10.2021 21:56 Ответить
20.10.2021 21:56 Ответить
- Если бы не усы и борода, Вы - копия моей жены!
- Позвольте, сударь, но у меня же нет ни усов, ни бороды!
- У Вас нет...
17.10.2021 18:47 Ответить
17.10.2021 18:47 Ответить
Чергова прокацапська хвойда. Поки не почнемо їх нищити нічого не буде.
17.10.2021 18:51 Ответить
17.10.2021 18:51 Ответить
Ось таке воно, антиукраїнське бидло від кернеса. Що забули в Україні, су ки? ВОН!!!!
17.10.2021 19:38 Ответить
17.10.2021 19:38 Ответить
Кучмовско-региональская шобла продолжает размножаться. В 1991 году они перекрасились с красного в сине-желтый и продолжают грабить страну уже под видом олигархов, "бизнесменоф", чиновников, судей, ментов
17.10.2021 20:05 Ответить
17.10.2021 20:05 Ответить
Обыкновенное одноклеточное чувырло. Таких, в том числе в Харькове - как говна. Обращать на них какое-то особое внимание - да пусть здохнут!
17.10.2021 20:13 Ответить
17.10.2021 20:13 Ответить
Что то они не дохнут, а интенсивно размножаются.
17.10.2021 21:29 Ответить
17.10.2021 21:29 Ответить
Да, раньше как мыши под метлой прятались, а с таким приЗЕдентом вылезли как чиряки на жопе.
17.10.2021 23:20 Ответить
17.10.2021 23:20 Ответить
Треба допомагати коли самі
не хочуть.
01.03.2022 10:45 Ответить
01.03.2022 10:45 Ответить
к этой статье "слуга народа" ни при чем.
17.10.2021 21:51 Ответить
17.10.2021 21:51 Ответить
Цук, 7 раз перечитал заголовок статьи, но так и не понял карл маркс и фридрих энгельс - это 4 разных человека или нет.
17.10.2021 22:09 Ответить
17.10.2021 22:09 Ответить
это мужик с бабой
20.10.2021 09:11 Ответить
20.10.2021 09:11 Ответить
Если по фото судить, то там вообще 2 мужика как по мне.
20.10.2021 16:25 Ответить
20.10.2021 16:25 Ответить
если у неё в штанах не насрано, то не мужик
20.10.2021 17:07 Ответить
20.10.2021 17:07 Ответить
...а Слава Кпсс....вообще не человек
20.10.2021 14:57 Ответить
20.10.2021 14:57 Ответить
Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої ****.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.

Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженним..."
18.10.2021 01:07 Ответить
18.10.2021 01:07 Ответить
Надо вводить санкции против ее компании.
Пусть переезжает в Россию.
18.10.2021 02:29 Ответить
18.10.2021 02:29 Ответить
На Буковине тоже есть своя вата и не удивительно, что эта вата связана с "зеленными соплями-слугами народа" и "кернесами" с востока. Вата всех стран соединяйся!
18.10.2021 05:39 Ответить
18.10.2021 05:39 Ответить
https://m.facebook.com/yarofood/photos/a.749119381949664/1762254567302802/?type=3&source=48 комменты на фб эта овца закрыла,
но не все

18.10.2021 05:40 Ответить
18.10.2021 05:40 Ответить
Гнида она и в Африке ГНИДА.....
18.10.2021 07:52 Ответить
18.10.2021 07:52 Ответить
Чуть красивей обезьяны
18.10.2021 10:22 Ответить
18.10.2021 10:22 Ответить
Зато богата и со связями (или в обратном порядке)!
18.10.2021 11:55 Ответить
18.10.2021 11:55 Ответить
Лишить гражданства, пусть возле дохлого "вечно живого " околачивается.
18.10.2021 13:03 Ответить
18.10.2021 13:03 Ответить
СУки пророссийские, что старый хрен Кернес, что его выкормыши!!, Папочка кернес, разворовал пол --Харькова, теперь этого хватит не на однин род бездельников Кернесов!!
18.10.2021 14:01 Ответить
18.10.2021 14:01 Ответить
Кодло
18.10.2021 16:57 Ответить
18.10.2021 16:57 Ответить
31-летняя столичная бизнесвумен Юлия Привалова разместила в Инстаграме фотографию со своим мужем, средним сыном умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым. Пара позирует на фоне московского Кремля. Источник:
Просто BL*AD (Y). Готується до життя в Мацковській Брехляндії
Гниле сім я гарним бути не може.
18.10.2021 22:54 Ответить
18.10.2021 22:54 Ответить
А почему на сайте
ФОП Голубицька Олена Степанівна

Телефон 1: +38(063)-630-02-65
19.10.2021 08:34 Ответить
19.10.2021 08:34 Ответить
Скоты, мля!
19.10.2021 16:09 Ответить
19.10.2021 16:09 Ответить
Мразь
19.10.2021 17:14 Ответить
19.10.2021 17:14 Ответить
******** малоросские!
20.10.2021 14:38 Ответить
20.10.2021 14:38 Ответить
ивреи делят Украину....осталось земельку лохов забрать...
20.10.2021 15:25 Ответить
20.10.2021 15:25 Ответить
В очередной раз ещё одна тупорылая дура, будет извиняться и говорить что её не правильно поняли.
20.10.2021 17:05 Ответить
20.10.2021 17:05 Ответить
Как же эти хитрожопые маскируются! Привалов... Тьфу!!!
20.10.2021 17:23 Ответить
20.10.2021 17:23 Ответить
Тут все на внешность наезжают - так внешность как внешность, симпатичная. А вот шо воно тупеньке, судя по фото и по постам - это да. Хай не ображається"юго-восток", але це обличчя типового малороса-ватника. Отака "хвилософиня", блін, засновниця. Сама мабуть грошенят собі на заснування назбирала на бізнес. Хай відкриває там біля кремля собі "палатку" як називають такі торгові точки за поребриком та й торгоує запчастями свого яро.
21.10.2021 00:19 Ответить
21.10.2021 00:19 Ответить
На Траволту похожа
22.10.2021 09:31 Ответить
22.10.2021 09:31 Ответить
Пока не примут закон о колаборантах, с лишением гражданства,такая хрень будет продолжаться и дальше.
22.10.2021 16:00 Ответить
22.10.2021 16:00 Ответить
і що? ОП вместе со своим преЗедентом только поржут
22.10.2021 20:44 Ответить
22.10.2021 20:44 Ответить
Швондєри у владі.)))))))))
23.10.2021 10:18 Ответить
23.10.2021 10:18 Ответить
Спалити відьму!!!!
23.10.2021 16:22 Ответить
23.10.2021 16:22 Ответить
Чекаєм відео, де перелякана шмара буду вибачатись і мекати "ви нєправільна всьо понялі"
24.10.2021 15:15 Ответить
24.10.2021 15:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 