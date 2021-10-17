Владелица ТМ Yaro, сестра нардепа-"слуги" и жена сына Кернеса Юлия Привалова постит снимки на фоне Кремля и анекдоты о "бандеровцах". ФОТО

31-летняя столичная бизнесвумен Юлия Привалова разместила в Инстаграме фотографию со своим мужем, средним сыном умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым. Пара позирует на фоне московского Кремля.

В ответ на один из негативных комментариев женщина разместила анекдот о "бандеровцах", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Отметим, что аккаунт Приваловой закрыт. Однако она указывает, что основала компанию Yaro.ua - "доставка здорового питания в Киеве", и называет себя "философом".

По данным проекта "Центра противодействия коррупции" PEP, Юлия Васильевна Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянской РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.