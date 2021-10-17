Владелица ТМ Yaro, сестра нардепа-"слуги" и жена сына Кернеса Юлия Привалова постит снимки на фоне Кремля и анекдоты о "бандеровцах". ФОТО
31-летняя столичная бизнесвумен Юлия Привалова разместила в Инстаграме фотографию со своим мужем, средним сыном умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниилом Приваловым. Пара позирует на фоне московского Кремля.
В ответ на один из негативных комментариев женщина разместила анекдот о "бандеровцах", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
Отметим, что аккаунт Приваловой закрыт. Однако она указывает, что основала компанию Yaro.ua - "доставка здорового питания в Киеве", и называет себя "философом".
По данным проекта "Центра противодействия коррупции" PEP, Юлия Васильевна Привалова - дочь экс-главы Сокирянского райсовета на Буковине, экс-главы Сокирянской РГА и действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.
Я понимаю что я столько не выпью .
- Позвольте, сударь, но у меня же нет ни усов, ни бороды!
- У Вас нет...
не хочуть.
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої ****.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.
Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженним..."
Пусть переезжает в Россию.
но не все
Просто BL*AD (Y). Готується до життя в Мацковській Брехляндії
Гниле сім я гарним бути не може.
