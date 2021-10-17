РУС
Mazda въехала в припаркованный КАМАЗ на Буковине: погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - полиция. ФОТО

Полицейские расследуют обстоятельства аварии со смертельным исходом на Буковине. Водитель и пассажир Mazda погибли после столкновения с припаркованным грузовым автомобилем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 октября близ села Иванковцы.

Предварительно правоохранители установили, что 48-летний житель села Иванковцы не справился с управлением автомобиля Mazda и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии.

Полицейские внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи проводят досудебное расследование.

Mazda въехала в припаркованный КАМАЗ на Буковине: погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - полиция 01
Mazda въехала в припаркованный КАМАЗ на Буковине: погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - полиция 02

+3
Судя по всему один гандон аварийку не включил, а второй летел под 150
17.10.2021 17:16
+2
Що коментувати ,якщо як завжди обмаль інфи !!!))))
17.10.2021 17:22
+1
там и 80-90 хватило бы - ночь, ближний (или плохой) свет - водила даже на тормоз нажать не успел
17.10.2021 17:29
Судя по всему один гандон аварийку не включил, а второй летел под 150
17.10.2021 17:16
Що коментувати ,якщо як завжди обмаль інфи !!!))))
17.10.2021 17:22
Водій Камаза вбивця, Камаз стоїть на дорозі, він не є припаркованим на узбіччі, на Камазі немає жодних світловідбівних знаків, скорше за все не було й виставлено знаку аварійної зупинки перед Камазом, не були увімкнені габарити та знаки аварійної зупинки. Це чисте вбивство.
18.10.2021 10:53
там и 80-90 хватило бы - ночь, ближний (или плохой) свет - водила даже на тормоз нажать не успел
17.10.2021 17:29
там дорога не для полетов, скорее всего ослепили и аварийка не была включена
17.10.2021 17:34
та хоть габарит.. його матинку..(((
18.10.2021 03:13
Мраки, припарковался нежданчик. Ну вот куда мчаться в такое время еще во тьме да на хреновой дороге?
17.10.2021 18:17
Никуда лететь не надо,достаточно ехать на ближнем свету и времени оттормозиться нету
17.10.2021 22:32
На скорости 60 при условии пристёгнутости можно спокойно таранить грузовик и вполне остаться живым и здоровым.
17.10.2021 23:23
Ну да в краштестах в стену,а здесь под прицеп,разница есть?Ну если башка чугунная и крепче прицепа,вполне можно выжить)))
18.10.2021 00:00
й хто ж 60 на пустий (якоби) трасси??
18.10.2021 03:14
пачиму ведь токо копот помят
17.10.2021 21:06
Водятел камаза редкий урод
17.10.2021 22:30
но это- неточно..- есть (был) еще один...(((
18.10.2021 03:15
есть только один,который почувствовал себя лёдчиком,или хочешь сказать что из за таких оленей летающих нельзя останавливаться на обочине????
18.10.2021 09:39
 
 