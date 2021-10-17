Mazda въехала в припаркованный КАМАЗ на Буковине: погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - полиция. ФОТО

Полицейские расследуют обстоятельства аварии со смертельным исходом на Буковине. Водитель и пассажир Mazda погибли после столкновения с припаркованным грузовым автомобилем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 октября близ села Иванковцы.

Предварительно правоохранители установили, что 48-летний житель села Иванковцы не справился с управлением автомобиля Mazda и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии.

Полицейские внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи проводят досудебное расследование.

