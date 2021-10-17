Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель "Мерседеса" насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак. ФОТОрепортаж

В городе Владимир-Волынский Волынской области водитель автомобиля "Мерседес" устроил смертельное ДТП и погиб сам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Константин Андриюк.

Он отметил: "Пока украинская власть не опомнится и не поставит безопасность на дорогах и борьбу с пьяными за рулем в топ-приоритетов, мы будем вздрагивать от подобного постоянно! Внимательно вглядитесь в первую фотографию. На ней, 28-летняя женщина взлетает в воздух от удара машиной".

Также читайте: Mazda въехала в припаркованный КАМАЗ на Буковине: погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - полиция. ФОТО

Андриюк продолжил: "Автомобиль, который гнал на бешеной скорости по городу Владимир-Волынский где скорость должна быть 50 км / ч. От удара о забор и женщину, авто начало опрокидываться. Непристегнутый водитель вылетел из салона на высоту три (!!!) метров, ударился о знак и скончался на месте. 28-летняя женщина умерла в реанимации. Трое детей остались без матери.

В салоне выжил 13-летний сын водителя".

Также читайте: Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил девочку на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Почему его отец гнал как сумасшедший? Почему убил невинную мать троих детей? Почему он был не пристегнут, показывая такой пример свой ребенку? Этого мы от него уже никогда не узнаем? Но если бы его к тому, жестко штрафовали за непристегнутый ремень. И не в смешные 510 грн, а на 5100 грн. И если бы в городе стояла камера фотофиксации, которая бы штрафовала его на те же несколько тысяч грн за превышение скорости.

И если бы в Украине внедрили автомобильную систему баллов и по произвольным поруникив лишали права управления. И если бы наказание за нахождение за рулем лишенного права управления было криминалом. Если бы...С большой вероятностью, трое детей не потеряли бы свою маму", - резюмировал журналист.

Также читайте: Пьяный водитель грузовика сбил двоих человек на тротуаре в Киеве. Пострадал историк Зинченко, его друг погиб. Для семьи жертвы ДТП собирают помощь. ФОТО





