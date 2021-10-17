РУС
Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель "Мерседеса" насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак. ФОТОрепортаж

В городе Владимир-Волынский Волынской области водитель автомобиля "Мерседес" устроил смертельное ДТП и погиб сам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Константин Андриюк.

Он отметил: "Пока украинская власть не опомнится и не поставит безопасность на дорогах и борьбу с пьяными за рулем в топ-приоритетов, мы будем вздрагивать от подобного постоянно! Внимательно вглядитесь в первую фотографию. На ней, 28-летняя женщина взлетает в воздух от удара машиной".

Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель Мерседеса насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак 01

Андриюк продолжил: "Автомобиль, который гнал на бешеной скорости по городу Владимир-Волынский где скорость должна быть 50 км / ч. От удара о забор и женщину, авто начало опрокидываться. Непристегнутый водитель вылетел из салона на высоту три (!!!) метров, ударился о знак и скончался на месте. 28-летняя женщина умерла в реанимации. Трое детей остались без матери.
В салоне выжил 13-летний сын водителя".

"Почему его отец гнал как сумасшедший? Почему убил невинную мать троих детей? Почему он был не пристегнут, показывая такой пример свой ребенку? Этого мы от него уже никогда не узнаем? Но если бы его к тому, жестко штрафовали за непристегнутый ремень. И не в смешные 510 грн, а на 5100 грн. И если бы в городе стояла камера фотофиксации, которая бы штрафовала его на те же несколько тысяч грн за превышение скорости.

И если бы в Украине внедрили автомобильную систему баллов и по произвольным поруникив лишали права управления. И если бы наказание за нахождение за рулем лишенного права управления было криминалом. Если бы...С большой вероятностью, трое детей не потеряли бы свою маму", - резюмировал журналист.

Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель Мерседеса насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак 02
Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель Мерседеса насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак 03
Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель Мерседеса насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак 04

ДТП (7732) Волынская область (1033)
Топ комментарии
+47
Но если бы его к тому, жестко штрафовали за непристегнутый ремень. И не в смешные 510 грн, а на 5100 грн

Вот она настоящая причина. Во всем виноват непристегнутый ремень и нужно снизить скорость с 50 до 10км/час, а не пьяные за рулем мажоры и продажа прав мусорами. Дебилы. Ну вы поняли, все идет к тому что с холопов будут драть бешенные штрафы за непристегнутый ремень, и просроченную аптечку, а пьяных и дальше будут брать бабки, целовать и отпускать.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:56 Ответить
+41
Трухін розповість, як можна їздити і нічого за це не мати.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:01 Ответить
+29
Церковь не поможет. А вот конские штрафы, лишение прав и невозможность из сразу же опять купить и посадки в тюрьму, при особо тяжких последствиях вполне. У нас уже давно дороги превратились в караваны смерти. Но административку и уголовку почему-то никто не спешит пересматривать, всем пох
показать весь комментарий
17.10.2021 19:51 Ответить
Страница 2 из 2
Многие водители в восторге от того, что полицейский не может просто так остановить авто, а как останавливают, так а ну назовите причину, а ну покажи удостоверение, а ты не должен тут стоять и т. п., в результате имеем. Считаю, что полиция может останавливать без причин, пару вопросов водителю, его ответ и у полицейского есть данные про вменяемость водителя и всё, счастливого пути. А остановили бы этого урода полицейские и сам бы был живой, и женщину не сбил.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:24 Ответить
Вот прямо с языка снял. Развелось слишком много всяких быдло-блогеров которые на скандалах себе просмотры набивают.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:20 Ответить
все вірно! але... коли тебе зупиняє мєнт, бо в тебе не горить ОДНА(!!) лампочка підсвітки номера і починає ї..ти мізки, то ....
показать весь комментарий
18.10.2021 04:28 Ответить
По таким мелочам не останавливают, а может ищет повод потянуть время или др.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:19 Ответить
Сьогодні 17.10.2021 після 15:00 проїхав по центральних вулицях Києва і по Хрещатику в тому числі. Два повороти ліворуч на дуже дорогих авто через подвійну осьову. Це говорить тільки про те, що ніхто нічого не контролює і нема ніякої відеофіксації. Шановна влада!!! Прийміть Закон про законність записів з відеореєстртора. І ви побачите реальну картину на дорогах. А якщо власник такого відео буде отримувати ще й винагороду зі штрафів, то про всіх порушників буде відомо все.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:49 Ответить
100%
показать весь комментарий
18.10.2021 15:45 Ответить
А якщо власник такого відео буде отримувати ще й винагороду зі штрафів... ©
Із ЗЕленими коміками все може піти не так.
Як це вже було з інформаторами про хабарників...

показать весь комментарий
18.10.2021 19:45 Ответить
Згоден. Але якщо нічого не робити, то нічого і не буде.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:52 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:53 Ответить
Цей чорт залишив дітей сиротами ,одне справедливо що хоч сам здох, а то в наших судах відкупивбись ,тільки коли наша поліція щось буде робити кожен день гинуть люди.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:08 Ответить
прикро, але слова дуже вірні
показать весь комментарий
18.10.2021 15:32 Ответить
Сплошные "Если бы". Надо увеличивать штрафы. и не в разы, а в 10х раз. За злостные нарушения вплоть до конфискации авто. Пьяным и пр. шушвали реальные тюремные сроки.
показать весь комментарий
17.10.2021 22:24 Ответить
А кто будет пересматривать - Трухин, или такие же как он? Так они сами бухими гоняют, и как ни странно, всё у них сходит с рук, ну свои же они, в доску.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:03 Ответить
В Одесской области водитель иномарки насмерть разбился о постамент с танком

Авария произошла около трех часов ночи. Водитель за рулем Nissan-а ехал по улице Атамана Головатого. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Он врезался в памятник, посвященный Второй мировой войне - бетонный постамент, на котором установлен танк Т-34-85.

показать весь комментарий
17.10.2021 23:10 Ответить
це або рузьгє який любить швидку їзду або фашист що героїчно кинувся під танк.
Прям навіть і не знаю....
показать весь комментарий
18.10.2021 19:13 Ответить
треба негайно заборонити машини
показать весь комментарий
17.10.2021 23:13 Ответить
... правосудие долго не задержалось! Вот так должны работать антиолигархические законы: зачитать неудовольствия граждан, вывести из комнаты в отдельный бокс, бааах (что-то резко пукнуло) и счасливые судьи, выходя к озабоченным гражданам, поздравляют их с победой!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 05:43 Ответить
Ага, разрешить судья отвести в комнату, где пукают, сына своего знакомого проурора или собутыльника-бизнесмена... Размичтались дебилы! Запомните - никакая свинья в Украине сама из себя сало не сделает!
показать весь комментарий
18.10.2021 09:39 Ответить
А ты думаешь с какого переляку вдруг совки развенчали культ личности..именно по этой причине..чтобы сладко есть и не просыпаться ночами как от звонка в дверь или просто со страху...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:10 Ответить
Саме той випадок коли дорожній знак стояв у "правильному" місці!!
показать весь комментарий
18.10.2021 08:13 Ответить
Про огнестрел нас кормят сказками что мы сразу друг друга перестреляем. А вот бухло и автомобили свободно в продаже, как же так. Может и для вождения авто "суспильство ще не готове"?!
показать весь комментарий
18.10.2021 08:22 Ответить
ще не готове к новым ровным дорогам(на фото). бухой водила решил опробовать... и асфальт, и знак 50 своей дыней...
показать весь комментарий
18.10.2021 08:46 Ответить
...и немножко не долетел до знака 40..
показать весь комментарий
18.10.2021 09:08 Ответить
Скоро самой популярной машины в Украине будет БРДМ-2.
Хватит бредить про лишение прав и наказание мажоров - сначала нужно хотя бы страну переименовать...
показать весь комментарий
18.10.2021 09:37 Ответить
"От удара о забор и женщину, авто начало опрокидываться"
До речі, здається він врізався в знак 3.34 "Зупинку заборонено"
показать весь комментарий
18.10.2021 09:57 Ответить
Купити Мерс мізків вистачило, а не бухати і не престібатись у автівці ні.
Штрафи треба не 510 грн і 5100 грн., а від 510 $ за легке привищення дози алкоголю
у крові і до 5100 $ за перевищення у два рази і більше. Ще одне - Україна це Європа,
а люди у селах чомусь ходять по узбіччю доріг. Пішохідні доріжки у селах ДЕ ?
показать весь комментарий
18.10.2021 13:02 Ответить
Повірте "гонщики" є#ануті всерівно знайдуться.... хоча звісно поменьшає кількість аварій як що зробити систему штрафних балів як у Британії та позбавляти посвідчення водія без права поновити викупити назад через суд.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 