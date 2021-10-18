Ушли из дома и не вернулись: на Николаевщине разыскивают двух девочек 9-ти и 11-ти лет. ФОТО
На Николаевщине полиция разыскивает двух без вести пропавших девочек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские устанавливают местонахождение двух сестер, Фройчак Татьяны и Надежды 9-ти и 11-лет, которые в 19:00 ушли из дома и до сих пор не вернулись.
Приметы: рост 110-120 см, волосы светло-русые. Одна из девочек крепкого телосложения, вторая - худощавого.
Могут быть одеты в серую и красную куртки.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение детей или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Баштанский РОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Баштанка, ул.Семена Бойченко, 5, тел. (05158) 2-71- 56, (0512) 53-13-08, 102.
Разозлившись на то, что мама запрещает играть в темное время суток, девочки ушли из дома и прятались в кустах на огороде одного из домов по улице, где живут. Там сестры уснули и не слышали, что их зовут и разыскивают.
Под руководством начальника Баштанского районного отдела полиции Александра Ноздратенко на поиски детей был ориентирован и задействован весь личный состав райотдела, экипажи секторов реагирования патрульной полиции отделов и секторов полицейской деятельности, ювенальные полицейские и оперативники.
В течение нескольких часов полицейские проверяли все возможные места пребывания детей и вместе с местными жителями прочесывали территорию села.
Около 3:00 ночи девочки проснулись из-за того, что замерзли, и решили идти домой, где их уже встречали полицейские и родители.
На родителей сестер правоохранители составили админматериалы.
Полицейские призывают родителей быть внимательными к своим детям, всегда держите их в поле зрения, особенно малолетних, общайтесь с ними и объясняйте им правила безопасного поведения.
