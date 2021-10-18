Ушли из дома и не вернулись: на Николаевщине разыскивают двух девочек 9-ти и 11-ти лет. ФОТО

На Николаевщине полиция разыскивает двух без вести пропавших девочек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские устанавливают местонахождение двух сестер, Фройчак Татьяны и Надежды 9-ти и 11-лет, которые в 19:00 ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Приметы: рост 110-120 см, волосы светло-русые. Одна из девочек крепкого телосложения, вторая - худощавого.





Фото: сайт полиции

Могут быть одеты в серую и красную куртки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все живы, здоровы, хотя и напуганы": на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь. ФОТОрепортаж

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение детей или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Баштанский РОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Баштанка, ул.Семена Бойченко, 5, тел. (05158) 2-71- 56, (0512) 53-13-08, 102.