Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА. ФОТОрепортаж

Восстановление дороги М-25 Соломоново - Чоп - Великая Добронь - Косино (пункт пропуска) - Яноши завершено в Ужгородском районе на Закарпатье.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, продемонстрировав фото до и после ремонта, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше от Соломоново до Великой Доброни было немало ям и выбоин, что создавало дискомфорт для водителей, влияло на состояние автомобилей, создавало опасные аварийные ситуации, усложняло передвижение между населенными пунктами и наносило вред привлекательности нашего края", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что на всем протяжении маршрута подрядчик в ходе ремонта провел усиление основания, регенерацию дорожного покрытия, а также уложил два слоя асфальтобетона.

Все сопутствующие работы в рамках президентской программы "Большая стройка" были выполнены в полном объеме.

На этом восстановление трассы М-25 не завершилось. В настоящее время ремонт продолжается уже в Береговском районе.

Напомним, всего в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского в 2021 году планируется построить и отремонтировать 4500 км дорог государственного значения и 2000 км - местного.

