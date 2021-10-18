РУС
Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА. ФОТОрепортаж

Восстановление дороги М-25 Соломоново - Чоп - Великая Добронь - Косино (пункт пропуска) - Яноши завершено в Ужгородском районе на Закарпатье.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, продемонстрировав фото до и после ремонта, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше от Соломоново до Великой Доброни было немало ям и выбоин, что создавало дискомфорт для водителей, влияло на состояние автомобилей, создавало опасные аварийные ситуации, усложняло передвижение между населенными пунктами и наносило вред привлекательности нашего края", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что на всем протяжении маршрута подрядчик в ходе ремонта провел усиление основания, регенерацию дорожного покрытия, а также уложил два слоя асфальтобетона.

Все сопутствующие работы в рамках президентской программы "Большая стройка" были выполнены в полном объеме.

На этом восстановление трассы М-25 не завершилось. В настоящее время ремонт продолжается уже в Береговском районе.

Напомним, всего в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского в 2021 году планируется построить и отремонтировать 4500 км дорог государственного значения и 2000 км - местного.

Также читайте: Ремонт 35-км участка трассы в Гощу стартовал на Ривненщине, - ОГА

Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА 01
Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА 02
Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА 03
Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА 04

дороги (2513) Большая стройка (728) Закарпатская область (2668)
Без "великого" і сонце б вранці не сходило))
18.10.2021 10:05 Ответить
Интересно когда восстановлят международную трассу Киев-Чоп, от Нижних Ворот до Ужгорода. На трассе яма на яме.
18.10.2021 10:06 Ответить
Восстановят. Опосля вернутся и будут опять восстанавливать М-25. Круговорот денюг должен продолжаться. Закон природы.
18.10.2021 10:14 Ответить
ждем весны)) и считаем ямы...
18.10.2021 10:18 Ответить
На Хортице перед приездом пандорского поклали газон на щебень
показуха везде и во всем
https://twitter.com/svecha62/status/1449763405166956549
18.10.2021 10:20 Ответить
Реальные дела реальной власти
18.10.2021 10:42 Ответить
Программа "Большая стройка"-великое достижение Вовы Зеленского.
До него таких масштабных строительств дорог не проводилось. Все деньги тупо расхищались без каких-либо проводимых дел.
18.10.2021 12:25 Ответить
18.10.2021 17:21 Ответить
 
 