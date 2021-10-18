Смертельное ДТП в Киеве: металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП в Голосеевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера вечером в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим на улице Саперно-Слободской.

По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" под управлением 30-летнего водителя выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлический отбойник. В результате металлическая конструкция пробила салон авто, в результате чего водитель получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель "Мерседеса" насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак. ФОТОрепортаж





