РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9782 посетителя онлайн
Новости Фото
11 476 34

Смертельное ДТП в Киеве: металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП в Голосеевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера вечером в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим на улице Саперно-Слободской. 

По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" под управлением 30-летнего водителя выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлический отбойник. В результате металлическая конструкция пробила салон авто, в результате чего водитель получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Киеве: металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ 01

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП во Владимире-Волынском: водитель "Мерседеса" насмерть сбил мать троих детей, вылетел из авто и разбился о дорожный знак. ФОТОрепортаж

Смертельное ДТП в Киеве: металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ 02

ДТП (7732) Киев (26012)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Це порушення технології виготовлення та монтажу дорожного відбійника! За це мають посадити виробників та монтажників які змонтували фейковий відбійник. Відбійник не має відриватись навіть від удару вантажівки чи автобусу і має зупиняти транспортний засіб на дорозі, не даючи йому покинути проїжджу частину. Якщо ВАЗ відірвав відбійник, це однозначно порушення всіх діючих норм та правил будівництва та ремонту доріг! Це злочин будівельників та проектантів, який призвів до тяжких наслідків - смерті водія!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:47 Ответить
+11
Так это отбойник или проткнульник?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:22 Ответить
+11
Приличные люди отбойники делают так, чтоб на них нельзя было авто насадить.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рулюй по правилам -не будешь трупом.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:20 Ответить
Це порушення технології виготовлення та монтажу дорожного відбійника! За це мають посадити виробників та монтажників які змонтували фейковий відбійник. Відбійник не має відриватись навіть від удару вантажівки чи автобусу і має зупиняти транспортний засіб на дорозі, не даючи йому покинути проїжджу частину. Якщо ВАЗ відірвав відбійник, це однозначно порушення всіх діючих норм та правил будівництва та ремонту доріг! Це злочин будівельників та проектантів, який призвів до тяжких наслідків - смерті водія!
показать весь комментарий
18.10.2021 10:47 Ответить
Я з Вами згоден..Але ПДР теж треба виконувати.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:55 Ответить
И строительные нормы тоже. Тогдаб водитель жив остался.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:04 Ответить
рукожопы сделали не отбойник , а шампур
показать весь комментарий
18.10.2021 21:31 Ответить
Концы отбойника должны выглядеть вот так. Тогда они не будут прошивать машину.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:48 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр....
Так заведено здесь.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:49 Ответить
Отбойник на соплях был к столбикам приаттачен?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:21 Ответить
Оказаться в крайнем левом ряду ,да еще и наехать на отбойник.Ему дороги мало?.А скорость?.Обдолбаный.Не жалко.Естественный отбор.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:58 Ответить
Былаб скорость огого, торчал бы отбойник из богажника.
Чего с дороги вылетел - да разные ситуации бывают, а вот чо отбойник был к такому делу не готов - другой вопрос.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:02 Ответить
А ви знаєте, чому він там опинився, щоб судити? У мене тесть три роки тому опинився в відбійнику в крайному лівому після удару вантажівки, водій якої тупо не помітив (?) червону "копійку", в світлий час у другому ряду (перший - для громадського транспорту). Тесть їхав за правилами (за 40+ років водійського стажу це була його друга ДТП). На щастя, відбійник витримав, постраждалих не було.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:07 Ответить
А найбільш винні велосипедисти бо, не їздять в бронежилетах і не мають над головою сяючого, як електрозварка ангельського німбу.
Чисто суб'єктивно люди вже не реагують навіть на включені в день фари чи стовби. Єдине що привертає увагу це, більший за твій автомобіль.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:38 Ответить
Так это отбойник или проткнульник?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:22 Ответить
Шашлик з ВАЗу.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:22 Ответить
месяц назад была такая же авария ..отбойник водителя пополам перерезал
показать весь комментарий
18.10.2021 10:26 Ответить
ничо так шашлык получился
показать весь комментарий
18.10.2021 10:27 Ответить
почему пробил ибо там металл и двигло..и почему авто не делают с толстенного металла и швеллер спереди и никто бне гиб впринципе..дураки тупые
показать весь комментарий
18.10.2021 10:34 Ответить
Приличные люди отбойники делают так, чтоб на них нельзя было авто насадить.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:40 Ответить
Множество из стандартных отбойников должны выдерживать удар 20-ти тонника на скорсти до 65 км час, легковой до 90 км час, а в этой ситуации он свою функцию выполнил,- не дал автомобилю вылетить на вторую полосу разделительной дороги, что возможно привело бы к другим смертям.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:01 Ответить
Да ничо он не выполнил - оторвался какбудто на пластилине приклеен был.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:04 Ответить
Если был нарушен скоростной режим, что вполне вероятно, то выпоонил.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:09 Ответить
Если бы да кабы то во рту рослиб грибы.
Там сейчас очень возможно 80 ограничение (не уверен) На такой скорости отбойник из багажника бы торчал (уже писал)
Да и что такое 80? Точно такие же стоят и на бориспольке где 130 можно.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:18 Ответить
это совковые привареные на рельсу ибо можно ногу оторвать едя на велике или палец по тротуару
показать весь комментарий
18.10.2021 12:24 Ответить
Да вся сфера автомибильного строения это дураки, и экономят на металле просто. Но хорошо что остались умные люди с хорошими идеями. Только боюсь если тебя послушают, количество смертей при дтп очень сильно увеличится, но то пустяки.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:51 Ответить
Двигло не пробил - в жигуляторе как в мерседесе двигло вдоль стоит - мимо прошёл
показать весь комментарий
18.10.2021 11:10 Ответить
жигуль такое карыто..руль с камаза седло с трактора дверка коротенькая как в каморку лилипута......таврия и то в 777 раз круче не считая деу мыльницы на калесах....и выше
показать весь комментарий
18.10.2021 12:26 Ответить
Це ж скільки треба було на тій жігє їхати щоб так глибоко "засісти"
показать весь комментарий
18.10.2021 10:48 Ответить
А який удар мав витримати той відбійник?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:31 Ответить
В принципі тут продемонстрована глобальна проблема, коли для вирішення задачі безпеки залучені безвідповідальні виконавці. Відбійник виконав прямо протилежну функцію тій, для якої був виготовлений. І я вас запевняю що, відповідальних не знайдуть. Тому що, глобальна задача вище ексцесів виконавців.
Де гарантії що, подібне не відбувається в багатьох інших галузях? Коли запроваджували дизелі то, рекламували їх, як економічні та найменш шкідливі, а зараз забороняють взагалі. Наразі приймаються безпрецидентні заходи з боротьби з потеплінням, ковідом та боротьбою з соціальними недоліками людства, тощо. З бюджетів виділяються величезні кошти, а населенню закручуються гайки і все для "великої мети" ощасливлення всього людства. Ну, а якщо трапляються "перегиби на місцях" то, "то таке"...
Думаєте що, будуть перевіряти усі відбійники, які робили ті самі виконавці? Думаєте когось притягнуть і примусять виправити недоліки за власний рахунок? Ідея "світлого майбутнього" важливіша за окремі життя.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:31 Ответить
«
металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ.Источник: »

а по другому фразу нельзя построить ?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:39 Ответить
Перепрошивка ВАЗа.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:28 Ответить
Тих хто так встановлює відбійники треба садити до буцигарень.
Подібна аварія - це було питання часу
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
 
 