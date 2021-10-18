Смертельное ДТП в Киеве: металлический отбойник насквозь прошил ВАЗ. ФОТОрепортаж
Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП в Голосеевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Начато уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Вчера вечером в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим на улице Саперно-Слободской.
По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" под управлением 30-летнего водителя выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлический отбойник. В результате металлическая конструкция пробила салон авто, в результате чего водитель получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП.
Так заведено здесь.
Чего с дороги вылетел - да разные ситуации бывают, а вот чо отбойник был к такому делу не готов - другой вопрос.
Чисто суб'єктивно люди вже не реагують навіть на включені в день фари чи стовби. Єдине що привертає увагу це, більший за твій автомобіль.
Там сейчас очень возможно 80 ограничение (не уверен) На такой скорости отбойник из багажника бы торчал (уже писал)
Да и что такое 80? Точно такие же стоят и на бориспольке где 130 можно.
Де гарантії що, подібне не відбувається в багатьох інших галузях? Коли запроваджували дизелі то, рекламували їх, як економічні та найменш шкідливі, а зараз забороняють взагалі. Наразі приймаються безпрецидентні заходи з боротьби з потеплінням, ковідом та боротьбою з соціальними недоліками людства, тощо. З бюджетів виділяються величезні кошти, а населенню закручуються гайки і все для "великої мети" ощасливлення всього людства. Ну, а якщо трапляються "перегиби на місцях" то, "то таке"...
Думаєте що, будуть перевіряти усі відбійники, які робили ті самі виконавці? Думаєте когось притягнуть і примусять виправити недоліки за власний рахунок? Ідея "світлого майбутнього" важливіша за окремі життя.
а по другому фразу нельзя построить ?
Подібна аварія - це було питання часу