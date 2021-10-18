Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Ирпене (Киевская область) люди вышли на акцию протеста из-за избиения местного жителя. На него напали ромы.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Акция началась в воскресенье, 17 октября, около 17:00. Люди жгли дымовые шашки и выкрикивали лозунги. Они высказали недовольство поведением лиц ромской народности в Ирпене.
Как рассказала пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Ирина Прянишникова, накануне один из жителей Ирпеня в ходе драки получил легкие телесные повреждения. Открыли уголовное производство.
Как пишет "Киевское чтиво", пострадал 22-летний парень. Его избили двое парней ромской народности. Нападавших задержали, однако вскоре отпустили. По информации издания, один из нападавших – "сын барона".
Отже - все впирається у правоохоронну і суддівську системи.
І тоді нехай циганва скаржиться у поліцію.
Яб вас може й послухав би аби серед українців чи слов'ян взагалі не було б злочинців. А так це, маячня за столиком в наливайці.
- с твоего дедушки забыли снять калоши
Стався конфлікт між громадянином України "А" та громадянами України "Б" та "В", до якого долучився громадянин "Г". І замість того аби вирішувати конфлікт у правовому полі спільнота до якої належить постраждалий громадянин "А" почала розкручувати міжетнічну складову конфлікту що, вивело сам конфлікт на новий рівень, завідома програшний для цієї спільноти.
Поясню простіше аби зрозуміли більшість дописників. Сталася бійка, між українцем та двома циганами, яка мала б розглядатися в рамках закону. Але, тут втрутився "барон", який вирішив "порішати" питання з правоохоронцями. Нічого нового чи дивного. Я не в курсі чи були там порушення процесуального характеру але зараз "*********" з "легкими тілесними" не передбачає моментального ув'язнення. Точно так само, батьки чи адвокати можуть приїхати і після складання протоколу забрати винуватців будь-якої національності, до рішення суду.
Але у нас всі люди мудрі і мають по декілька освіт. Замість того, аби наголошувати на порушення якихось законів. Вони починають педалювати "національне питання" і звинувачувати цілу народність. В чому дурість таких дій? Та в тому що, вони виводять справу поза межі законів та Конституції України. Згідно міжнародним законам імплементованим Україною, українським законам і Конституції жодна етнічна група не може нести відповідальність за дії окремих її представників. Все- точка.
Опосередковані наслідки таких дій: по-перше, правоохоронці тепер можуть вказувати не просто на побутовий характер, а на етнічну заангажованість постраждалого для адвокатів це, подарунок; по-друге, такі дії посилили авторитет "барона" в циганській спільноті, він може казати: бачте, як всі оті звірі налаштовані проти циган і тільки я здатен вирішувати питання; по-третє, це такий подарунок москалям!