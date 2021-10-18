Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ирпене (Киевская область) люди вышли на акцию протеста из-за избиения местного жителя. На него напали ромы.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Акция началась в воскресенье, 17 октября, около 17:00. Люди жгли дымовые шашки и выкрикивали лозунги. Они высказали недовольство поведением лиц ромской народности в Ирпене.

Как рассказала пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Ирина Прянишникова, накануне один из жителей Ирпеня в ходе драки получил легкие телесные повреждения. Открыли уголовное производство.

Как пишет "Киевское чтиво", пострадал 22-летний парень. Его избили двое парней ромской народности. Нападавших задержали, однако вскоре отпустили. По информации издания, один из нападавших – "сын барона".









