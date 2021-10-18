РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9782 посетителя онлайн
Новости Фото
23 803 146

Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ирпене (Киевская область) люди вышли на акцию протеста из-за избиения местного жителя. На него напали ромы.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Акция началась в воскресенье, 17 октября, около 17:00. Люди жгли дымовые шашки и выкрикивали лозунги. Они высказали недовольство поведением лиц ромской народности в Ирпене.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Группа пьяных мужчин избила ветерана на Волыни. Потом они просили прощения на коленях. ВИДЕО

Как рассказала пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Ирина Прянишникова, накануне один из жителей Ирпеня в ходе драки получил легкие телесные повреждения. Открыли уголовное производство.

Как пишет "Киевское чтиво", пострадал 22-летний парень. Его избили двое парней ромской народности. Нападавших задержали, однако вскоре отпустили. По информации издания, один из нападавших – "сын барона".

Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня 01
Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня 02
Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня 03
Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня 04
Жители Ирпеня вышли на протест из-за избиения ромами 22-летнего парня 05

Автор: 

Ирпень (370) Киевская область (4295) Нацполиция (16712) протест (5902) ромы (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Забули ще сказати що Країні потрібен президент не клоун!
показать весь комментарий
18.10.2021 11:32 Ответить
+23
Агов ! Що там з відео побиття двох хлопців в військовій формі циганами під вигуки "фашисти" , "нацисти" , "становісь на колєні", "здєсь вам нє восток", ... , яке виклали 14 жовтня на телеграмканалі "Київ оперативний" ?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:44 Ответить
+20
Украине нужен лишь вменяемый избиратель. Еще с 91 года...
показать весь комментарий
18.10.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А быдлу и черни похеру,главное что бы фонари горели и дорожки были подметены.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:03 Ответить
а самим выгнать с села их как ранье и пенд.лей дать с факелами и вилами..
показать весь комментарий
18.10.2021 12:10 Ответить
Украинская долбанная толерантность не позволяет это сделать ...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:20 Ответить
По новому закону от потновой- это теперь криминальный проступок . Штраф максимум .
показать весь комментарий
18.10.2021 12:11 Ответить
ай нене а ты кросавица айнене бровь чорная и коса до дупы айнене ромале ))
показать весь комментарий
18.10.2021 12:13 Ответить
роми.

Хто?

Роми.

Хто? Хто?

Цигани, δлядь!

Отак би зразу і казав!
показать весь комментарий
18.10.2021 12:16 Ответить
А така реакція на кожен подібний випадок чи тільки на побиття циганами?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:17 Ответить
там не "люди ромской народности", а оборзевшая цыганва, курирующая всю наркоту. Ирпенцы молодцы что собрались
показать весь комментарий
18.10.2021 12:22 Ответить
Щось в новинах не чутно про "курирующих наркоту " циганів, а тільки про росіян та поліцейських .
показать весь комментарий
18.10.2021 12:52 Ответить
Молодцами они были бы, если б битами отфигачили цыганву
показать весь комментарий
18.10.2021 13:02 Ответить
много помнишь за последние годы случаев, когда в каком-то городе кто-то просто массово выходил протестовать против цыганской преступности?
показать весь комментарий
18.10.2021 13:25 Ответить
Я хорошо помню, как несколько лет назад из какого-то села местные жители их просто выгнали ссаными тряпками.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:38 Ответить
почитать бы источник
показать весь комментарий
18.10.2021 15:23 Ответить
https://youtu.be/AGCSy9rnVpI На Одещині селяни виганяють ромів після жорстокого вбивства 9-річної дівчинки
показать весь комментарий
19.10.2021 11:55 Ответить
оце діло
показать весь комментарий
19.10.2021 12:18 Ответить
Насправді після цього випадку був великий кіпіш, бо через вину (і то ще недоведену у суді!) одного виганяли майже всіх, і це позиціонується як расова нетерпимість. А те, що більшість з них були наркоторговцями, крадіями, шахраями, міжнародна спільнота не сприймає, бо це все у судах недоведено. А недоведено воно через те, що менти кришують, і відмазують ромів від покарання. Якщо ж навіть воно і доходить до судів, то судді теж хочуть жити.

Отже - все впирається у правоохоронну і суддівську системи.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:16 Ответить
А ви статистику МВС стосовно циганської злочинності вивчали? Я вас запевняю що, серед щирих українців шахраїв, гопників та торгівців наркотою набагато більше.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:40 Ответить
пожалей рома - выверни карманы
показать весь комментарий
18.10.2021 15:23 Ответить
Ви хочете сказати що, у нас в Раді сидять одні цигани?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:43 Ответить
Зайди у телеграм, спільнота #всеодноїхнесадять, і більше не будеш таких дурниць писати.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:55 Ответить
І чия в цьому вина? Вас 75 років лякали НКВС та КГД, потім 10 років лякали рекетирами, а зараз циганами, але єдине чому ви навчилися це, лякатися.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:49 Ответить
не говори за себя, "лякатися"
показать весь комментарий
19.10.2021 12:18 Ответить
А менты какой национальности?)
показать весь комментарий
18.10.2021 14:20 Ответить
Циганва має знати, що вдарити українця - це нажити певні проблеми.
І тоді нехай циганва скаржиться у поліцію.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:25 Ответить
Цыгане всегда налаживают бизнес - отношения с представителями полиции и это беда ...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:27 Ответить
бідні представники поліції, і тут цигани винні. Попробуйте не наладити з ними "бізнес-стосунки".
показать весь комментарий
18.10.2021 13:42 Ответить
Нав'язана суспільству думка , що "злочинність не має національності" - хибна, але жодна держава не має сміливості відкрито це задекларувати. Але відкладена проблема - залишається проблемою, а напруга навколо нєї буде тількі зростати - з вже відомими з історії наслідками...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:31 Ответить
Ага, тільки злочинці всіх національностей між собою краще і швидше знаходять спільну мову і інтереси. Ось для кого злочинність реально не має національності.

Яб вас може й послухав би аби серед українців чи слов'ян взагалі не було б злочинців. А так це, маячня за столиком в наливайці.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:51 Ответить
табор уходит в небо
показать весь комментарий
18.10.2021 16:18 Ответить
Ага. третій барак миється - другим топимо...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:47 Ответить
- почему из трубы такой черный дым идет ?
- с твоего дедушки забыли снять калоши
показать весь комментарий
18.10.2021 19:31 Ответить
З тієї самої серії: "Сегодня у нас соревнования по водному поло! Евреи играют в желтых шапках, цыгане в черных, крокодилы играют без шапок..."
показать весь комментарий
19.10.2021 02:59 Ответить
У Львові їх нах.. спалили за таку поведінку, живете в приймах, будьте людьми, ні - нафіг
показать весь комментарий
18.10.2021 17:12 Ответить
если в Ирпене живет целый цыганский барон, то местным к его имению подобраться будет не просто
показать весь комментарий
18.10.2021 20:50 Ответить
Все в комментах герои, а как до дела доходит, то один я в магазе этим обезьянам замечания делаю и еще бывает кто-то, но это большая редкость. Один раз меня даже пытались "подождать" на улице две обезьяны, так еще один парень вписался, мы вышли, охранник только морду высунул и сказал, что вызовет полицию, остальным "уважающим себя" людям тупо по*уй. Если я увижу, что обезьяна до*бывается к человеку, я ему помогу без разбора, но у нас 90% амебных людей, и цыгане этих немощей будут трахать до седин. Бьют и оскорбляют только того, кто позволяет себя бить и оскорблять
показать весь комментарий
18.10.2021 18:57 Ответить
оно то так, но, бибизяны воруют в одиночку ,с прикрытием,а нападают дикими стаями, далеко не каждый с несколькими справится,могут и ножом пырнуть.Потому надо быть осмотрительным и... бить первым.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:17 Ответить
що таке "роми"? Загін хлопців з іменами Роман? Циган знаю, ромів не знаю...
показать весь комментарий
19.10.2021 00:40 Ответить
Для мене роми здорової людини - ось оці роми, що на фото:

показать весь комментарий
19.10.2021 03:02 Ответить
Кракен найкращий)))
показать весь комментарий
19.10.2021 07:40 Ответить
+++++++++++
Black Spiced це найкращий із ромів! (не циганів)
показать весь комментарий
19.10.2021 10:47 Ответить
Толерасти програли, й завжди будуть програвати.
показать весь комментарий
19.10.2021 02:43 Ответить
Це все через неправильну соціальну політику і злидні . Бабця розказували , що за німців цигани жили настільки щасливо , що навіть не крали та уникали з'являтися в людних місцях . Вони навіть не мали потреби збиватися в циганський табір , так їм було добре . Жили собі на природі , маленькими групами у мальовничих хащах за селом
показать весь комментарий
19.10.2021 06:56 Ответить
Тонко))
показать весь комментарий
19.10.2021 07:37 Ответить
Цигани у #воїнс писали, що "ані заступілісь за бабушку, каторая сдєлала замєчаніє мужчінє бєз маскі". Проте циганам вірити- себе не поважати. Такі всі віруючі, а через одного приводи до суду.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:39 Ответить
Пояснюю крайній раз для особливо обдарованих.

Стався конфлікт між громадянином України "А" та громадянами України "Б" та "В", до якого долучився громадянин "Г". І замість того аби вирішувати конфлікт у правовому полі спільнота до якої належить постраждалий громадянин "А" почала розкручувати міжетнічну складову конфлікту що, вивело сам конфлікт на новий рівень, завідома програшний для цієї спільноти.

Поясню простіше аби зрозуміли більшість дописників. Сталася бійка, між українцем та двома циганами, яка мала б розглядатися в рамках закону. Але, тут втрутився "барон", який вирішив "порішати" питання з правоохоронцями. Нічого нового чи дивного. Я не в курсі чи були там порушення процесуального характеру але зараз "*********" з "легкими тілесними" не передбачає моментального ув'язнення. Точно так само, батьки чи адвокати можуть приїхати і після складання протоколу забрати винуватців будь-якої національності, до рішення суду.

Але у нас всі люди мудрі і мають по декілька освіт. Замість того, аби наголошувати на порушення якихось законів. Вони починають педалювати "національне питання" і звинувачувати цілу народність. В чому дурість таких дій? Та в тому що, вони виводять справу поза межі законів та Конституції України. Згідно міжнародним законам імплементованим Україною, українським законам і Конституції жодна етнічна група не може нести відповідальність за дії окремих її представників. Все- точка.

Опосередковані наслідки таких дій: по-перше, правоохоронці тепер можуть вказувати не просто на побутовий характер, а на етнічну заангажованість постраждалого для адвокатів це, подарунок; по-друге, такі дії посилили авторитет "барона" в циганській спільноті, він може казати: бачте, як всі оті звірі налаштовані проти циган і тільки я здатен вирішувати питання; по-третє, це такий подарунок москалям!
показать весь комментарий
19.10.2021 10:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 