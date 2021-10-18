РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9782 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 997 4

15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Донецкой области выявлен тайник с арсеналом оружия. Он обнаружен в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

По оперативным данным, тайник в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

- почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте,
- 4 детонатора,
- 1 ручной противотанковый гранатомет,
- 2 противотанковые мины ТМ-62м,
- 2 минометные мины калибра 120 мм,
- 1 противопехотная мина кругового поражения,
- более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с патронами и взрывчаткой выявлен на окраине Светлодарска, - ООС. ФОТО

В Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт в окрестностях областного центра.

Среди изъятого - 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, Главного управления СБУ в АР Крым совместно с подразделениями Национальной полиции и во взаимодействии с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения 01
15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения 02
15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения 03
15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения 04
15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения 05
15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения 06

СБУ (20338) Донецкая область (10572) тайник (132) Херсонская область (5131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто заначка на пенсию.
а вы о чем подумали?
показать весь комментарий
18.10.2021 11:02 Ответить
признавайтесь, кто прикопал на старость?)
показать весь комментарий
18.10.2021 11:07 Ответить
А вата казала що схрони тільки у бандер.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:11 Ответить
Мне всегда было интересно, это СБУ каждую посадку со щупом и металлоискателем прочесывает, или шпиен закопав дает объявление "там то и там то зарыл взрывчатку, нашедшему -вознаграждение".
показать весь комментарий
18.10.2021 16:27 Ответить
 
 