15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Донецкой области выявлен тайник с арсеналом оружия. Он обнаружен в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

По оперативным данным, тайник в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

- почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте,

- 4 детонатора,

- 1 ручной противотанковый гранатомет,

- 2 противотанковые мины ТМ-62м,

- 2 минометные мины калибра 120 мм,

- 1 противопехотная мина кругового поражения,

- более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с патронами и взрывчаткой выявлен на окраине Светлодарска, - ООС. ФОТО

В Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт в окрестностях областного центра.

Среди изъятого - 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, Главного управления СБУ в АР Крым совместно с подразделениями Национальной полиции и во взаимодействии с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.











