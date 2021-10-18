15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения. ФОТОрепортаж
СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, в Донецкой области выявлен тайник с арсеналом оружия. Он обнаружен в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.
По оперативным данным, тайник в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.
При осмотре тайника правоохранители изъяли:
- почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте,
- 4 детонатора,
- 1 ручной противотанковый гранатомет,
- 2 противотанковые мины ТМ-62м,
- 2 минометные мины калибра 120 мм,
- 1 противопехотная мина кругового поражения,
- более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
В Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт в окрестностях областного центра.
Среди изъятого - 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, Главного управления СБУ в АР Крым совместно с подразделениями Национальной полиции и во взаимодействии с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.
