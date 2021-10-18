Амфетамин, экстази и ЛСД на 1 млн грн: Нацполиция ликвидировала масштабный канал сбыта психотропных веществ на территории Киева. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков почти на один миллион гривен. Полицейские задержали три человека и изъяли вещества, похожие на амфетамин, каннабис, таблетки экстази и ЛСД, а также оборудование для изготовления наркотиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время реализации оперативной информации следователи Деснянского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили троих мужчин в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории города Киева. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователь Деснянского управления полиции Дмитрий Линник отметил, что уроженцы Полтавщины, 1987, 1988 и 1990 рождения, наладили канал поставки наркотиков в столицу: "В ходе санкционированных обысков в автомобилях правонарушителей и гаражных помещениях обнаружены и изъяты вещества, похожие на наркотические, а именно полтора килограмма амфетамина, килограмм каннабиса, 100 таблеток экстази и ЛСД. Кроме этого из дома, расположенного на территории одного из поселков Полтавской области, мы изъяли специализированное оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертиз".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Это - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские устанавливают других лиц, причастных к наркопреступлениям, чтобы привлечь их к ответственности.





