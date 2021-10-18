РУС
25 км трассы Т-15-15, ведущей к курортам Николаевщины, восстановят до конца года, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

25 километров автодороги Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха Луговое на Николаевщине планируют восстановить до конца 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Facebook-страница "Укравтодора".

Отмечается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" на первых 6 километрах дороги уже уложен первый слой покрытия.

Данная дорога соединяет международную трассу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск с курортными поселками Рыбаковка, Луговое и Морское, расположенными в Николаевской области.

Сейчас на маршруте продолжаются работы по асфальтированию. Для усиления основания дороги и восстановления изношенного покрытия дорожники поэтапно устраивают слой из песка, смеси ЩПС и СФОВ, а также крупнозернистого асфальтобетона.

Также читайте: 10 км трассы Бучач - Толстое отремонтировали на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТО

"Параллельно ремонтируем мост возле села Тузлы. На время ремонта оборудована временная объездная дорога рядом с основным проездом. На самом мостовом переходе пока демонтированы старые плиты, их заменят новыми. Также будут отремонтированы мостовые опоры и устроены тротуары", - рассказали в "Укравтодоре".

Всего к началу следующего курортного сезона планируется обновить туристическое направление Т-15-15 по всей протяженности.

"В населенных пунктах Тузлы и Рыбаковка, а также на базах отдыха вдоль Черноморского побережья будет выполнен полный спектр работ с обустройством сопутствующей инфраструктуры. Здесь установим 16 новых автопавильонов, уложим тротуарную и тактильную плитку, электроосвещение и пешеходные переходы", - рассказали в "Укравтодоре".

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что дороги, созданные и обновленные по программе "Большая стройка", способствуют развитию внутреннего туризма и комфортным путешествиям граждан по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международную трассу М-25 полностью восстановили в Ужгородском районе, - Закарпатская ОГА. ФОТОрепортаж

25 км трассы Т-15-15, ведущей к курортам Николаевщины, восстановят до конца года, - Укравтодор 01
25 км трассы Т-15-15, ведущей к курортам Николаевщины, восстановят до конца года, - Укравтодор 02
25 км трассы Т-15-15, ведущей к курортам Николаевщины, восстановят до конца года, - Укравтодор 03

дороги (2513) Николаевская область (2200) Укравтодор (663) Большая стройка (728)
Кирилловскую в Киеве не хотите восстановить?
показать весь комментарий
18.10.2021 12:55 Ответить
с этими вопросами к своему любимому боксеру.
показать весь комментарий
18.10.2021 13:28 Ответить
Велике крадівництво.... в діі.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:37 Ответить
 
 