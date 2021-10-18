После попадания региона в "красную зону" огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре. ФОТОрепортаж

Сегодня в Днепре во всех пунктах вакцинации огромные очереди: люди пришли получить первую прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uatv.ua.

Согласно сообщению, только в центре вакцинации "Менора" в очереди с утра стояло около 500 человек. Они пришли получить первую дозу вакцины от COVID-19. Многие говорят, что пришли только потому, что Днепропетровская область перешла в "красную" зону карантина.

Сегодня, 18 октября, только в этом центре должны вакцинировать 6 000 человек. Это в 10 раз больше, чем было в субботу, 16 октября.







