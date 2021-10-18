РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9131 посетитель онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
10 941 109

После попадания региона в "красную зону" огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре. ФОТОрепортаж

Сегодня в Днепре во всех пунктах вакцинации огромные очереди: люди пришли получить первую прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uatv.ua.

Согласно сообщению, только в центре вакцинации "Менора" в очереди с утра стояло около 500 человек. Они пришли получить первую дозу вакцины от COVID-19. Многие говорят, что пришли только потому, что Днепропетровская область перешла в "красную" зону карантина.

Сегодня, 18 октября, только в этом центре должны вакцинировать 6 000 человек. Это в 10 раз больше, чем было в субботу, 16 октября.

После попадания региона в красную зону огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре 01
После попадания региона в красную зону огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре 02
После попадания региона в красную зону огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре 03

Читайте также: Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше

Автор: 

вакцина (3815) Днепр (4492) карантин (16729) Осока Ян (1501) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4382)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
клюнув когут в макітру нарешті...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:00 Ответить
+18
Так если мозгов нет, то никто уже не поможет!!! Несколько месяцем из каждого утюга - приходите ни каких очередей (и действительно у нас ни какой паники не было) Занимало макс. 20-30 мин, АГА ХЕР ВАМ!!! НЕ ПОЙДУ ПРИНЦИПИАЛЬНО, Я ЖЕ САМЫЙ УМНЫЙ!!! А теперь конечно, поперлись все как придурошные!!! ТАК ВАМ МУДАКАМ И НАДО, СТРАНА НЕ ПУГАННЫХ ИДИОТОВ!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:10 Ответить
+13
да сам ты мудак, люди стоят не потому что ковида бояться, а потому что на жратчку заработать не смогут, разницу улавливаешь или после уколов у тебя мозги не работают??? В сл. году тебя раком будут ставить так ты будешь раз что тебя без очереди поставят??
показать весь комментарий
18.10.2021 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всі антивакцинатори не хворіли на ковід. Тому вони не знають шо воно таке. І скоріш за все будуть проти поки самі не перехворіють. В мене на роботі є один такий. Кажу йому, я тобі цього не бажаю, а якщо захворієш то сам тоді захочеш вакцинуватися.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:02 Ответить
ДОСИДЕЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ ПОКА СНОВА ВСЁ СНАЧАЛА...... ИЗ ЗА ЭТИХ ПАДЛЮК КТО ЕЗДИЛ В ТРАНСПОРТЕ БЕЗ МАСОК ЗДОРОВЫЕ БУГАИ МОЛОДЁЖ МАЖОРКИ СОСВОИМИ БОТОКСНЫМИ ГУБИЩАМИ И ШТУКАТУРКОЙ БОЯЛИСЬ РАЗМАЗАТЬ ПО ФЭЙСУ КРАСКУ РАЗНОСИЛИ ЗАРАЗУ ПО СТРАНЕ . И ВОТ МЕСТ НЕТ ПОЧТИ....И ТЕПЕРЬ ТЕ КТО СОБЛЮДАЛ ПРАВИЛА, ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ С БОЛЯЧКАМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОМЕРАТЬ ДОМА ТАК КАК ИЗ ЗА ЭТИХ МАКАК ТЕПЕРЬ НЕКУДА ЛОЖИТЬ БОЛЬНЫХ...(( заразили всю страну а теперь дошло что они ходячая зараза....((
показать весь комментарий
18.10.2021 15:18 Ответить
В том то и дело, что на ВАКЦИНАЦИЮ стоят, а не за прививкой
показать весь комментарий
18.10.2021 16:32 Ответить
Да уж.Медицинский диктат в чистом виде.Даже не так.Диктатура завёрнутая в блестящий фантик со значком тёщи пьющей воду.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:37 Ответить
синагог как дворец императора древнего еврейского рима Каца..красивый..стенки мрамор..
показать весь комментарий
18.10.2021 17:52 Ответить
Вот странно. Можно ведь заключить социальный договор. Правительству надо уколоть чем побольше? Ок. Так колите физраствор желающим. И давайте те же сертификаты. И все довольны. И можно даже подкрутить статистику, как они умеют, и отменить маски. Страна ничего не потеряет. Только в плюсе будет.
показать весь комментарий
19.10.2021 04:45 Ответить
Головне здоров'я щоб було, тому що здоров'є ні за які гроші не купиш! краще бути здоровим,мати гарну освіту,дівчину, сім'я діти свої рідні,гарну роботу,ніж бути хворим та одиноким і нікому не потрібний!!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 05:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 