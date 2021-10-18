Переговоры не помогли: под Одессой мужчина поджег дом и подорвал себя гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские расследуют самоубийство 62-летнего мужчину и факт незаконного хранения ним огнестрельного оружия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью полицейские приехали на вызов жителя села Усатово, который угрожал совершить самоубийство. Многочасовые переговоры и попытки правоохранителей предотвратить непоправимое не дали результата. Объясняя свои действия проблемами в жизни, мужчина поджег свой дом, а затем и сам погиб от взрыва гранаты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время неотложного обыска в домовладении погибшего работники полиции обнаружили два пистолета, снаряженное патронами автоматическое оружие и остатки гранаты РГД-5. Все это, а также тело погибшего направили на экспертизу. Сейчас происхождения запрещенных предметов устанавливается.

Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается следствие.

