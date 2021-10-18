РУС
8 517 12

Переговоры не помогли: под Одессой мужчина поджег дом и подорвал себя гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские расследуют самоубийство 62-летнего мужчину и факт незаконного хранения ним огнестрельного оружия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью полицейские приехали на вызов жителя села Усатово, который угрожал совершить самоубийство. Многочасовые переговоры и попытки правоохранителей предотвратить непоправимое не дали результата. Объясняя свои действия проблемами в жизни, мужчина поджег свой дом, а затем и сам погиб от взрыва гранаты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время неотложного обыска в домовладении погибшего работники полиции обнаружили два пистолета, снаряженное патронами автоматическое оружие и остатки гранаты РГД-5. Все это, а также тело погибшего направили на экспертизу. Сейчас происхождения запрещенных предметов устанавливается.

Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 человек погиб, 8 ранены: суд приговорил к 8-ми годам тюрьмы военнослужащего, бросившего в ходе конфликта гранату в посетителей кафе на Ивано-Франковщине

+2
Ну и что?
Заявил о своем желании покончить с собой и даже вызвал полицию.
Покончил с собой, а полиция получила уголовное дело, которое сразу же раскрыла и закрыла.
В общем, каждый получил то, что ему нужно.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:32 Ответить
+1
Еще это можно назвать провалом операции ))
показать весь комментарий
18.10.2021 15:01 Ответить
+1
Дослухайтеся до Сабакова та купіть камеру відеоспостереження. Він каже що, добре допомагає.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:45 Ответить
Еще это можно назвать провалом операции ))
показать весь комментарий
18.10.2021 15:01 Ответить
Понавезли гранат с фронта, теперь по всей стране и будут взрываться ещё долгие годы
показать весь комментарий
18.10.2021 15:02 Ответить
может и не с фронта
показать весь комментарий
18.10.2021 15:10 Ответить
Дослухайтеся до Сабакова та купіть камеру відеоспостереження. Він каже що, добре допомагає.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:45 Ответить
Не сталкивался в СА с гранатами-неужели на них не ставят серийный номер?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:17 Ответить
Это такой же расходник как и патроны.
Там нет никакого смысла номер ставить.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:34 Ответить
суровые одесситы однако...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:07 Ответить
последствия коронавируса
показать весь комментарий
18.10.2021 15:29 Ответить
Полиция долго терпеливо по-украински объясняла этому русскогаварящему гаарячему мущине, шо всё будет хоршо, вот он всё правильно и понял.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:10 Ответить
по ходу белочка у деда приключилась
показать весь комментарий
18.10.2021 16:31 Ответить
Ну и что?
Заявил о своем желании покончить с собой и даже вызвал полицию.
Покончил с собой, а полиция получила уголовное дело, которое сразу же раскрыла и закрыла.
В общем, каждый получил то, что ему нужно.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:32 Ответить
вьтнамский синдром
показать весь комментарий
18.10.2021 17:50 Ответить
 
 