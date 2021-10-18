РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости Фото
6 974 22

3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мошенники открыли ряд компаний по набору иностранных студентов. Но вместо обучения использовали фирмы для ввоза нелегалов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В спецслужбе отметили, что большинство этих нелегалов прибыли в Украину из стран повышенного террористического риска.

"Для прикрытия своей деятельности, злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов. Впрочем, вместо учебы, "клиенты" использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине, или как перевалочный пункт в страны Европейского Союза. Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

Читайте: Украинца, перевозившего 27 нелегалов, арестовали в Польше

СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства по каналам нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

В рамках расследования по ч. 1 ст. 258-3 (создание или содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины в Киеве и Днепре был проведен ряд обысков. Правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации, документы, в том числе 3,5 тыс. "личных дел" иностранцев, печати фирм-контактеров и значительные суммы наличных.

Также читайте: Лукашенко является шефом государственной сети контрабанды мигрантов, - глава МИД Германии Маас

3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ 01
3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ 02
3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ 03
3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ 04
3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ 05
3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ 06

Автор: 

нелегалы (454) СБУ (20340)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Теперь за счёт мошенников, в том числе и в погонах, отправьте этих "студентов" до дому, на хаус
показать весь комментарий
18.10.2021 16:47 Ответить
+12
а теперь спросите откуда у уволенного министра и его дамы с собачкой бабло на свадьбу и отдых несколько раз в год?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:55 Ответить
+7
...от 10-тки с конфискацией..."студентов" -нах с пляжа!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь за счёт мошенников, в том числе и в погонах, отправьте этих "студентов" до дому, на хаус
показать весь комментарий
18.10.2021 16:47 Ответить
Вот чего они все лезут к неверным.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:47 Ответить
...от 10-тки с конфискацией..."студентов" -нах с пляжа!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:53 Ответить
а теперь спросите откуда у уволенного министра и его дамы с собачкой бабло на свадьбу и отдых несколько раз в год?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:55 Ответить
а чо бубочка не спрашивает?или те,кто бубочку к булаве усиленно подтаскивал?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:31 Ответить
"...Мошенники открыли ряд компаний по набору иностранных студентов. Но вместо обучения использовали фирмы для ввоза нелегалов..."

А якщо цих організаторів посадити на довічне без права амністії чи зможуть вони знову організувати щось подібне?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:06 Ответить
запросто...по кнопочному телефону разводить лохов-давно отработанній сценарий.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:32 Ответить
Иудоглобализация предполагает создание новой исторической общности - глобальной биомассы.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:09 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:10 Ответить
ты про новую историческую общность "савецкий нарот" очевидно?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:25 Ответить
В Европу тоже разные конторы наверно миллионами привозят, а они забор от Лукашенко строят.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:22 Ответить
И ктоэтим всем руководит? В Литву? Польшу? Украину?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:55 Ответить
Всі нелегальні "студенти"- під дахом СБУ. Це їх бізнес. Нехай підуть на 7 км та на Привоз і побачать своїх підлеглих.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:59 Ответить
Мне вот интересно - до каких пор будут существовать эти фирмы-посредники между студентами и вузами?
Все прекрасно знают, что от этих фирм кормятся руководители вузов, - это просто скрытая форма коррупции.
Дипломы о высшем образовании фактически продаются, поскольку значительная часть иностранных студентов не в состоянии выучить материал и даёт взятки преподавателям, либо руководство вузов нагибает преподавателей, говоря, что студенты - "это ваши ставки", "это ваша зарплата".
показать весь комментарий
18.10.2021 19:25 Ответить
Та, побоку. Эти "студенты" у нас не задержатся. У нас нужно чем-то заниматься, чтобы выжить. Им нужна Германия. Там можно целыми днями в носу ковыряться и на пособие жить. Правда, "жить" - слишком сильно сказано, но они у себя в пустыне столько бабла никогда не видели.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:01 Ответить
Те кто может заплатить $6000 - $140000 поедут в Германию . Остальные останутся в Украине . Плодятся они быстро .
показать весь комментарий
18.10.2021 21:20 Ответить
Невозможно. Они едут не работать, а за халявой. В Украине нет халявы. Можно вполне неплохо получать, не хуже, по крайней мере, Польши, Чехии, но нужно работать.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:43 Ответить
Если сравнить условия жизни в Афганистане и Украине то многие выбрали бы Украину . В Африке немало стран жители которых с удовольствием перебрались бы в Украину . Даже из Беларуси перезжают .
показать весь комментарий
19.10.2021 01:50 Ответить
Я же говорю, если работать или заниматься делом, то в Украине нормально можно себя чувствовать. Все эти "студенты" не будут здесь работать. Они едут за халявой, которой здесь нет, зато есть в Германии.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:21 Ответить
Ну так теперь пусть ловят и отправляют на родину таких "студентов". Или Монастырскому ещё от Арсена Борисыча команды не поступило?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:43 Ответить
ТАК ГДЕ ОНИ !!!???
показать весь комментарий
19.10.2021 13:46 Ответить
 
 