3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мошенники открыли ряд компаний по набору иностранных студентов. Но вместо обучения использовали фирмы для ввоза нелегалов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В спецслужбе отметили, что большинство этих нелегалов прибыли в Украину из стран повышенного террористического риска.

"Для прикрытия своей деятельности, злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов. Впрочем, вместо учебы, "клиенты" использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине, или как перевалочный пункт в страны Европейского Союза. Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства по каналам нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

В рамках расследования по ч. 1 ст. 258-3 (создание или содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины в Киеве и Днепре был проведен ряд обысков. Правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации, документы, в том числе 3,5 тыс. "личных дел" иностранцев, печати фирм-контактеров и значительные суммы наличных.

