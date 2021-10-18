3 500 нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Мошенники открыли ряд компаний по набору иностранных студентов. Но вместо обучения использовали фирмы для ввоза нелегалов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В спецслужбе отметили, что большинство этих нелегалов прибыли в Украину из стран повышенного террористического риска.
"Для прикрытия своей деятельности, злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов. Впрочем, вместо учебы, "клиенты" использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине, или как перевалочный пункт в страны Европейского Союза. Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока", - сказано в сообщении.
СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства по каналам нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.
В рамках расследования по ч. 1 ст. 258-3 (создание или содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины в Киеве и Днепре был проведен ряд обысков. Правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации, документы, в том числе 3,5 тыс. "личных дел" иностранцев, печати фирм-контактеров и значительные суммы наличных.
А якщо цих організаторів посадити на довічне без права амністії чи зможуть вони знову організувати щось подібне?
Все прекрасно знают, что от этих фирм кормятся руководители вузов, - это просто скрытая форма коррупции.
Дипломы о высшем образовании фактически продаются, поскольку значительная часть иностранных студентов не в состоянии выучить материал и даёт взятки преподавателям, либо руководство вузов нагибает преподавателей, говоря, что студенты - "это ваши ставки", "это ваша зарплата".