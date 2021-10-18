Нардепа от "Батькивщины" Ивченко заподозрили в браконьерстве из-за фото с рыбалки. ФОТО

Вадим Ивченко опубликовал в соцсети фото с рыбой, пойманной при помощи браконьерского "драча".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Политик похвастался большим уловом на рыбалке, но потом поспешно удалил пост. "Сегодня хорошая рыбалка. И все на удочку", - подписал он опубликованные кадры с полными ведрами судака.

В комментариях к публикации рыбаки отметили, что на одном из фото видно, что нардеп использует для рыбалки так называемый "драч" - самодельное запрещенное приспособление, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.

Пользователи соцсетей напомнили, что за каждого выловленного таким образом судака нужно оплатить штраф в размере 3500 гривен. По подсчетам рыбаков, которые перепостили скриншоты со страницы нардепа, Ивченко из-за улова должен заплатить более чем 100 000 гривен штрафа.



