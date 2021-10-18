РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3993 посетителя онлайн
Новости Фото
20 052 103

Нардепа от "Батькивщины" Ивченко заподозрили в браконьерстве из-за фото с рыбалки. ФОТО

Вадим Ивченко опубликовал в соцсети фото с рыбой, пойманной при помощи браконьерского "драча".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Политик похвастался большим уловом на рыбалке, но потом поспешно удалил пост. "Сегодня хорошая рыбалка. И все на удочку", - подписал он опубликованные кадры с полными ведрами судака.

В комментариях к публикации рыбаки отметили, что на одном из фото видно, что нардеп использует для рыбалки так называемый "драч" - самодельное запрещенное приспособление, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.

Читайте: Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

Пользователи соцсетей напомнили, что за каждого выловленного таким образом судака нужно оплатить штраф в размере 3500 гривен. По подсчетам рыбаков, которые перепостили скриншоты со страницы нардепа, Ивченко из-за улова должен заплатить более чем 100 000 гривен штрафа.

Нардепа от Батькивщины Ивченко заподозрили в браконьерстве из-за фото с рыбалки 01
Нардепа от Батькивщины Ивченко заподозрили в браконьерстве из-за фото с рыбалки 02

Автор: 

браконьерство (147) Ивченко Вадим (50) фото (1360) рыбалка (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
Ну вот спрашивается...нахрена тебе уроду столько рыбы?? Тебе что жрать нечего?? У тебя денег нет и ты ее продать хочешь??
показать весь комментарий
18.10.2021 19:01 Ответить
+37
По-перше, треба визнати, що Тимошенко не відповідає за вчинки членів фракції "Батьківщина". По-друге, треба до кінця розібратися з тим, чи це насправді був "драч", у якій водоймі спіймали рибу і т.п.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:26 Ответить
+36
Я думаю, що цим питанням має займатися відповідна служба. Виміряти рибу, зважити, з'ясувати на що саме зловили рибину, а тоді вже робити висновки. А так спостерігаємо лише галас навколо цієї ситуації...
показать весь комментарий
19.10.2021 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кажется либо все это по факту что нас хотят попросту отвлечь от реальных проблем,зачем делать столько хайпа на пустом месте, если так разбираться то зе должны уже лдавно оставить свои раб.места
показать весь комментарий
19.10.2021 18:43 Ответить
і ви праві.... коли підіймали тарифи та голосували про закон олігархів - розстріляли машину Зеленського. Випадково? - не думаю. Отак і тут... коли в Україні енергетичний колапс - ми судимо рибака)) Сміх!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:30 Ответить
В мене таке враження, наче ви не орієнтуєтесь в реальнолсті. Чи легше стане від того, що ви весь фокус уваги привернули до цього Івченко? Чи може тарифи впадуть і землю перестануть продавати??? Чи може Зеля перестане офшори свої поповнювати? Вряд чи... краще давайте думати про те, що дійсно впливає на наш рівень життя, а не про рибака, який просто ловить рибу і не факт, що він її їсть... Це захоплення, а не добування їжі, скоріше за все.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 