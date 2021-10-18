Наемника Косяка отправили под арест. ФОТО
Суд арестовал наемника РФ Андрея, из-за которого оккупанты блокируют представителей ОБСЕ на Донетчине.
Об этом сообщает Луганская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что Косяка подозревают в деятельности незаконных вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Наказание по этой статье - от 3 до 8 лет лишения свободы.
"По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". ... Осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - рассказали о Косяке в прокуратуре.
Там также отметили, что с июля 2021 года он служит "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"".
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
telegram заблокирован, facebook завис
Назвать этого выродка дерьмом, это даже оскорблением для него не
будет.
Для таких тварей, нужно специальный концлагерь построить и
создать там соответствующие условия.
Правы вы в одном: где 200 е. Можно немного 300 х, но с быстрым опять таки переходом в 200
с. Удачное, Донецкая область,1930-е годы
скоро туда вселятся вОнюшки с гармонями...
Репродукция с фотографии 1929 года
в Херсонской области имеется обширная территория, которая по климату является полупустыней или почти пустыней:
летом там + 57 С на солнце, а зимой - 26 С с постоянными пронизывающими ледяными ветрами.
В лагере построить кирпичный завод, чтобы твари-предатели работали там по 10 часов в сутки на обжиге кирпича.
В эту пустыню с жарой и пыльными бурями изуверская советская власть массово ссылала в 1930-х и в 1940-х гг раскулаченных украинских крестьян-тружеников.
Поле для анализа и откровенного ржача.
Начнём с того что, в сутки задержания обдроченца, никто не поленился и для всех показал полный разворот военного билета упоротого барана.
Всё чётко увидели номер (НР 31951) и... А вот дальше по пунктам)))
1. Когда-то (16.05.2015) в коротком бою взяли двух дятлов из парашостана Ерофеева и Александрова
Я тогда полностью расписал про полный идиотизм с документами в дырляндии-лугандоне и парашостане.
Теперь смотрим на документ очередного дятла)))) Опять лугандонский петух.
Тамошние кадровики вкупе с типографскими, решили не заморачиваться и теперь всем выдают "Военный билет" в отличии от прежних "Удостоверений". Да, там раньше писанина номера была, от руки, что само по себе смешно.
В новых бумажках, есть номер))) На первой странице, осталась графа ПОД ВНЕСЕНИЕ НОМЕРА ВРУЧНУЮ. Ну то таке))
2. Национальность наверное страшная у всех, если разрешено вносить по желанию))) А может, парашинцы из мордора, не разрешают местным обдроченцам писать "руцкий", этож *** не по феншую! А местная гопота, писать "украинец" сцит (как наш **********) ибо может получить отстрел коленных чашечек или не стальных яиц. В крайнем случае, загреметь на подваль...
3. Раздел 1. Общие сведения. Написано г. Алчевск Луганская область.
Вы видели хоть раз глобус Даунбаса? Я нет. Так вот вопрос, Луганская область ЧЕГО? Парашостана? Чечни? Евразии? Опять нескладуха. Ну нельзя же героям бАрьбы с афропольскими фоШиЗдами, дописывать ещё одно слово. Опять подваль светит...
4. У Андгрухи косяка, специальностей не было. Вааааще! Т.е. типа "наблюдатель обоСЦИКа", это тоже не специальность , а погоняло. И Анндгруха, нигде не учился. Зато, ***ть, борец с афропольскими фоШиЗдами. Вот так.
5. Про спорт промолчим. Там АднАзначнА - литробол с обязательными дисциплинами: выход силой из-за стола и подъём рюмки переворотом.
6. Даже местные красавицы, брезгуют такого петуха.
Ну и напоследок.
Эй, чуваки с наших неуважаемых органов. Вы зачем, НА ПЯТЫЕ сутки, замалевали рожу этого петуха и его ФИО?
Давно, было предупреждение что, очень многие вещи документируются не вами и вам дуракам в противоречие.
Это нормальное явление.
Рассмотрим книжечку под значок.
Может я слепой, но тут ....
1. Некое стойло под номером Л-15262, с номером типа приказа 146, выдаёт Андгрухе сей значок.
2. Не смотря на этот патриотизм, чувак со знаковой фамилией и другой войсковой части (Л 69647), издаёт свой приказ №1630. Т.е. перенаграждает обдроченца. Они там что, писюнами меряются?
3. Судя по военному билету петуха, он был выдан ему 22 апреля 2019 года, значок получил 25 ноября 2019 года. Наверное итоговую проверку по литроболу сдал на отлично.
Но в этой истории странно другое.
Наши странные органы объявляют что, в "2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты".
А военный билет выдан аж 22.04.2019. Так что трудитесь идиоты дальше. Копайте и будет вам дуракам золото.
Может хоть до 10-ти процентов из европейцев дойдет что им говорят годами... Обидно... Мы же еще с 2014 года говорили, что это не сугубо наши - это общеевропейские проблемы!!! Они не верили(((