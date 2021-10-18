Наемника Косяка отправили под арест. ФОТО

Суд арестовал наемника РФ Андрея, из-за которого оккупанты блокируют представителей ОБСЕ на Донетчине.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Косяка подозревают в деятельности незаконных вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Наказание по этой статье - от 3 до 8 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". ... Осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - рассказали о Косяке в прокуратуре.

Там также отметили, что с июля 2021 года он служит "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"".

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".



















