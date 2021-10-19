Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Перещепино на Днепропетровщине построили спорткомплекс с беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола и тенниса, а также сделали новое футбольное поле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной государственной администрации Валентин Резниченко.
Реконструкцию в рамках программы "Большая стройка" начали летом 2021 года. Теперь 830 учеников Перещепинской опорной школы могут заниматься спортом в комфортных условиях
"Там сделали футбольное поле с искусственным покрытием. Есть беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса. А еще специальные зона для уроков по допризывной подготовке", - рассказал Резниченко.
Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Кривом Роге идет масштабная реконструкция стадиона "Металлург", где будут заниматься спортом 2 тысячи воспитанников ДЮСШ, а также стадиона "Спартак", являющегося базой детско-юношеской спортивной школы ФК "Кривбасс".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зєля триндить, що газу достатньо.