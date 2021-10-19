РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11359 посетителей онлайн
Новости Фото
1 708 5

Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Перещепино на Днепропетровщине построили спорткомплекс с беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола и тенниса, а также сделали новое футбольное поле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Реконструкцию в рамках программы "Большая стройка" начали летом 2021 года. Теперь 830 учеников Перещепинской опорной школы могут заниматься спортом в комфортных условиях

"Там сделали футбольное поле с искусственным покрытием. Есть беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса. А еще специальные зона для уроков по допризывной подготовке", - рассказал Резниченко.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Кривом Роге идет масштабная реконструкция стадиона "Металлург", где будут заниматься спортом 2 тысячи воспитанников ДЮСШ, а также стадиона "Спартак", являющегося базой детско-юношеской спортивной школы ФК "Кривбасс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА 01
Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА 02
Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА 03
Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА 04
Опорная школа на Днепропетровщине получила новый спортивный комплекс, - ОГА 05

Автор: 

стадион (186) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А опалення коли школа отримає?
Зєля триндить, що газу достатньо.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:26 Ответить
Оманське брехло ще не такого натриндить.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:33 Ответить
Скільки вкрадено на цьому?
показать весь комментарий
19.10.2021 10:31 Ответить
Обратил внимание на футбольные незакрепленные ворота. На таких очень много детей угробилось.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:57 Ответить
всё равно зрада.
показать весь комментарий
20.10.2021 02:14 Ответить
 
 