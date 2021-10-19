РУС
Мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов Киева: ранен сотрудник. ФОТО

В заведении питания между посетителем и охранником возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из травматического оружия в живот работника. Злоумышленника полицейские задержали на месте, а пострадавшего медики доставили в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в заведении питания на улице Крещатик в сотрудника выстрелил неизвестный. 

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем: "Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Фото: сайт полиции

Вот чисто интересно. Искать ксиву "журналиста" или "охранника" (это 3000грн. минимум). Ходить, оформлять зеленку, а потом разрешение на оружие. Купить тот травмат (Форт - от 18 000 грн.)

Чтобы потом, б@ять, с этим травматом пойти в ресторан, ужраться там в говно, постреляться с охранником и сесть на 10 лет ....
19.10.2021 12:11 Ответить
О том что Шарий так же любил пострелять в ресторане из травмата. Они братья по "разуму"
19.10.2021 12:06 Ответить
хачик,сразу видно черные волосы квадратом не испортишь
19.10.2021 11:50 Ответить
Брат Шария
19.10.2021 11:45 Ответить
Вся фантазия? Или ВЫ о чем?
19.10.2021 11:56 Ответить
в толстовке поперся в ресторан.
19.10.2021 11:48 Ответить
хачики это грузины и армяне, а это судя по всему чурка
19.10.2021 12:00 Ответить
хачики это исключительно армяне, хачик сокращённо от Хачатур - в дословном переводе "данный крестом", а хар - буквально "крест", "крестовина"
19.10.2021 12:38 Ответить
т.е. слово "хачик" в переводе с армянского "крестик"
19.10.2021 12:39 Ответить
А что ещё можно устроить в ресторане, кроме драки и стрельбы ?
Ну не пушкинские чтения ...
19.10.2021 11:56 Ответить
Банабак? Отпустят.
19.10.2021 11:59 Ответить
Вот чисто интересно. Искать ксиву "журналиста" или "охранника" (это 3000грн. минимум). Ходить, оформлять зеленку, а потом разрешение на оружие. Купить тот травмат (Форт - от 18 000 грн.)

Чтобы потом, б@ять, с этим травматом пойти в ресторан, ужраться там в говно, постреляться с охранником и сесть на 10 лет ....
19.10.2021 12:11 Ответить
очень сомневаюсь, что за стрельбу из травмата хоть кто-то сел, хотя бы на полгода
19.10.2021 12:50 Ответить
думаю садят, но мало

-степень телесных

-криминал в прошлом

-поведение в суде

.....

факторов много.

я бы садил бычьё.
19.10.2021 14:05 Ответить
Причому ні за що. Охоронець очухається і буде далі жити, як нічого і не було. А мав би той відвідувач легального "макара" - була б зовсім інша картина. Сидів би за реального жмура...
19.10.2021 12:51 Ответить
А причина конфликта? Фейсу контроля не прошёл?
19.10.2021 12:44 Ответить
Ну может ты не в курсе, но во многие заведения Киева не пускают лиц кавзказских и закавказских национальностей
показать весь комментарий
19.10.2021 12:53 Ответить
Не в курсе..) Но тогда бы наверное написали - на входе...
И охранник кстати, явно не профи...
19.10.2021 12:59 Ответить
 
 