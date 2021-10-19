Мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов Киева: ранен сотрудник. ФОТО
В заведении питания между посетителем и охранником возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из травматического оружия в живот работника. Злоумышленника полицейские задержали на месте, а пострадавшего медики доставили в больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В полицию Киева поступило сообщение о том, что в заведении питания на улице Крещатик в сотрудника выстрелил неизвестный.
Как рассказал заместитель начальника отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем: "Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну не пушкинские чтения ...
Чтобы потом, б@ять, с этим травматом пойти в ресторан, ужраться там в говно, постреляться с охранником и сесть на 10 лет ....
-степень телесных
-криминал в прошлом
-поведение в суде
.....
факторов много.
я бы садил бычьё.
И охранник кстати, явно не профи...