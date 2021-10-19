В Киеве мужчина устроил погром в приемной "слуги народа" Пашинной. ФОТОрепортаж
Неизвестный ворвался в общественную приемную депутата городского совета и повредил имущество, после чего пытался скрыться. Спецназовцы, которые находились неподалеку от места происшествия, оперативно задержали мужчину. Сейчас с ним общаются следователи и выясняют мотивы совершенного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня около 10.00 часов в Печерское управление полиции поступила информация о том, что в помещении общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный. На сообщение немедленно прибыли спецназовцы полка № 2", - рассказали в полиции.
Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте в полицию обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства события: "В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал баллончиком таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного".
В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщил Андрей Дуброва.
В комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ глава Печерского управления полиции Андрей Дуброва сообщил, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения, а нападение он объяснил тем, что якобы приемная депутата Киевсовета блокировала доступ к электрощитам дома, хотя никаких жалоб об этом у правоохранителей нет.
"Он проживает в данном доме, в квартире сестры. Он пришел в офис, угрожая пистолетом начал хулиганить, разбил окно огнетушителем, обрисовал двери черной краской, а потом пошел к щитку", - пояснил Дуброва.
По данным Цензор.НЕТ хулиган ворвался в приемную депутата Киевсовета Лилии Пашинной ("Слуга народа").
