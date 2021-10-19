РУС
В Киеве мужчина устроил погром в приемной "слуги народа" Пашинной. ФОТОрепортаж

Неизвестный ворвался в общественную приемную депутата городского совета и повредил имущество, после чего пытался скрыться. Спецназовцы, которые находились неподалеку от места происшествия, оперативно задержали мужчину. Сейчас с ним общаются следователи и выясняют мотивы совершенного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 10.00 часов в Печерское управление полиции поступила информация о том, что в помещении общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный. На сообщение немедленно прибыли спецназовцы полка № 2", - рассказали в полиции.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте в полицию обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства события: "В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал баллончиком таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов Киева: ранен сотрудник. ФОТО

В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщил Андрей Дуброва.

В комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ глава Печерского управления полиции Андрей Дуброва сообщил, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения, а нападение он объяснил тем, что якобы приемная депутата Киевсовета блокировала доступ к электрощитам дома, хотя никаких жалоб об этом у правоохранителей нет.

"Он проживает в данном доме, в квартире сестры. Он пришел в офис, угрожая пистолетом начал хулиганить, разбил окно огнетушителем, обрисовал двери черной краской, а потом пошел к щитку", - пояснил Дуброва.

По данным Цензор.НЕТ хулиган ворвался в приемную депутата Киевсовета Лилии Пашинной ("Слуга народа").

В Киеве мужчина устроил погром в приемной слуги народа Пашинной 01
В Киеве мужчина устроил погром в приемной слуги народа Пашинной 02
В Киеве мужчина устроил погром в приемной слуги народа Пашинной 03

С почином!
19.10.2021 14:29 Ответить
а чего это спецназовцы дежурят возле приемных слугнарида ????
19.10.2021 14:30 Ответить
19.10.2021 14:37 Ответить
С почином!
19.10.2021 14:29 Ответить
первая пошла,
не последняя.......

СВОБОДУ ПОГРОМЩИКАМ ЗЕ-ЛЬОНЫХ !
19.10.2021 14:33 Ответить
а чего это спецназовцы дежурят возле приемных слугнарида ????
19.10.2021 14:30 Ответить
Это нехороший поступок.
19.10.2021 14:31 Ответить
НЕ ОСУЖДАЙ ЧЕЛОВЕКА,
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ДОВЕДЕТ ПОГРОМ ДО КОНЦА
19.10.2021 14:34 Ответить
Действительно, может он опыта набирается...
19.10.2021 14:41 Ответить
началось
19.10.2021 14:32 Ответить
Мабуть, досить скоро, слуги недоумка не будуть публічно афішувати свою присутність, а будуть збиратись у підпільніх вбиральнях. І будуть співати фієричну пісню з "Собачого серця" Булгакова про тяжкі літа.
19.10.2021 14:32 Ответить
хоч і дурень, але респект і уважуха!
19.10.2021 14:32 Ответить
19.10.2021 14:32 Ответить
Нагородоти героя!
19.10.2021 14:32 Ответить
У нас тепер сама "професійна" та "найкраща" Зе-влада! Ви, 73%, обрали це разом!
19.10.2021 14:34 Ответить
Слуги вже дістали.
19.10.2021 14:34 Ответить
не слуги, а прислуги
19.10.2021 15:20 Ответить
19.10.2021 14:37 Ответить
понатикували приймалень, вже і помалювати людині ніде!
19.10.2021 14:38 Ответить
ну теперь если встречу спецназовца буду знать,что неподалеку приёмная слуги Урода.
19.10.2021 14:40 Ответить
Оц-тоц первертоц, ЗЕ-слуга здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
19.10.2021 14:48 Ответить
Дістали слуги чоловіка!
19.10.2021 14:50 Ответить
Нічого дивного це 100% виборець зеленого...
19.10.2021 14:53 Ответить
Бідолага не витримав знущання над нарідом. Косоворотка розцінить це як самий тяжкий злочин за 2021 рік, але знущатися над своїми рабами не перестануть.
19.10.2021 15:11 Ответить
со слугами ублюдка только так
19.10.2021 15:18 Ответить
Это только в Киеве, или по всей стране началось?
19.10.2021 15:29 Ответить
))) одразу згадався старий неполіткошерний анекдот:

В отделение милиции доставили военного и гражданского за то, что они вдвоем избили в троллейбусе еврея. Дежурный спрашивает офицера:

- Ну, рассказывайте, за что человека избили.

Военный объясняет:

- Еду я в троллейбусе, на одной из остановок заходит еврей и встает мне на ногу. Минуту стоит, две. Ну, думаю, через пять минут ногу не уберет - дам по морде.

- С вами все понятно, - говорит дежурный и обращается к гражданскому: - Ну а вы-то чего влезли?
Мужик:

- Ну, понимаете, какое дело: еду я в троллейбусе, смотрю - военный то на часы смотрит, то на еврея, то на часы - то на еврея, а потом как ёпнет! Ну я и подумал, что по всей стране началось...
20.10.2021 01:29 Ответить
осення депрессоМинсттруация
19.10.2021 15:52 Ответить
Слуги гнусавого і хрипатого урода , дістали не тільки цього полтавчанина , а і більшість мислящих украінців , які розуміють , що при владі банда крадіїв і маніпуляторів !
Гнати потрібно цю мафіозну банду негайно , так як скоро залишимося в холоді, голоді і без фінансового забезпечення , так як вигребуть все , що є у людей !😡
19.10.2021 16:53 Ответить
Один кавеешний герой любив срати на коврик перед дверима...Сюжет,мабуть,звідтам...Тільки слуги його трохи урізноманітнили....Нітрохи не сумніваюсь,що то постановка...
19.10.2021 17:28 Ответить
Розчарований своїм вибором ))))))))
19.10.2021 17:36 Ответить
Даже на бытовом уровне эти ЗЕ-трари достали людей....
19.10.2021 18:15 Ответить
Допив кінець епохи бідності і прийшов за добавкою
19.10.2021 20:16 Ответить
"...устанавливают мотивы совершенного". Мотив один - З-А-Е-Б-А-Л-И !!!!!!!
19.10.2021 20:58 Ответить
Цих "слуг" ще не стріляли?!!
Будуть...
19.10.2021 23:38 Ответить
олигофрен местных комментаторов обчитался и поверил.
20.10.2021 02:33 Ответить
 
 