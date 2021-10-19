РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8561 посетитель онлайн
Новости Фото Дело Медведчука
5 305 26

Связанные с Медведчуком структуры покупали топливо из РФ по ценам в 2 раза ниже рыночных, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по сниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины (фракция "ОПЗЖ") Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили на адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 тыс. тонн каждое", - следует из сообщения.

Было установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен.

Также подчеркивается, что предварительное следствие установило, что судна в течение последнего года заходили в порты РФ, а товар имеет российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины сотрудники ГБР с привлечением специалистов из региональной торгово-промышленной палаты и Гостаможслужбы провели переосвидетельствование задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара. Также были отобраны образцы топлива, которые направлены на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Читайте также: Верховный Суд затребовал от ОП письменные объяснения о процедуре применения санкций к Медведчуку

Связанные с Медведчуком структуры покупали топливо из РФ по ценам в 2 раза ниже рыночных, - ГБР 01
Связанные с Медведчуком структуры покупали топливо из РФ по ценам в 2 раза ниже рыночных, - ГБР 02

По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры.

Также в ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) россия (96975) топливо (634) ГБР (3184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
при чому тут митники, якщо таким чином ***** проплачував антиукраїнську діяльність свого кума?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:45 Ответить
+4
Ну и? Сколько таможенников уже на нарах в СИЗО?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:37 Ответить
+3
молодцы. а таможенники которые таможили груз по липовой цене они как? пострадают я надеюсь? а точно есть уверенность что он не получил скидку у кума?
глянуть бы фабулу.... очень интересно. может я чего пропустил и теперь нельзя купить за границей дешевле чем "рыночная цена". кстати, а на каком рынке цену брали?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и? Сколько таможенников уже на нарах в СИЗО?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:37 Ответить
при чому тут митники, якщо таким чином ***** проплачував антиукраїнську діяльність свого кума?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:45 Ответить
"Было установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен. Источник:
показать весь комментарий
19.10.2021 15:47 Ответить
само собою менші митні збори, це однозначно. але там на літру виходило на копійку менше митних зборів, але за рахунок ціни - кум ***** отримував гривню зайвого навару на літрі ГСМ (ну, грубо кажучи) на фінасування антиукраїнської діяльності.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:52 Ответить
пнх, дебіл безграмотний. А там - навчися читати і сприймати текст інфи.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:17 Ответить
Мито сплачується від індикативної вартості, а не контрактної. Крім того, виникає більше податкове навантаження при продажі товара, придбаного за нижчими цінами, але реалізованого за ринковими. Так що бюджет не постраждає..
показать весь комментарий
20.10.2021 14:40 Ответить
молодцы. а таможенники которые таможили груз по липовой цене они как? пострадают я надеюсь? а точно есть уверенность что он не получил скидку у кума?
глянуть бы фабулу.... очень интересно. может я чего пропустил и теперь нельзя купить за границей дешевле чем "рыночная цена". кстати, а на каком рынке цену брали?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:38 Ответить
при наявності документів (накладних) від постачальника, підтверджених митниками його країни наші митники зобов'язані розмитити по вказаній в накладній ціні.
Інша справа, що потім кум ***** продавав ГСМ в Україні по ринковій ціні і за рахунок скидки ***** фінансував антиукраїнську діяльність ворогів всередині України
показать весь комментарий
19.10.2021 15:49 Ответить
После того как потужный рехворматор имени 144 рехворм Петька по требованию одессской мафии и своего дружбана Труханова убрал из Одессы Саакашвили, ниодин тамошний таможенник не притеснен и не обижен
показать весь комментарий
19.10.2021 15:49 Ответить
Пфф..., навіть закони приймали під разові схеми, а постанови кму, то взагалі на добу/тиждень
показать весь комментарий
19.10.2021 15:51 Ответить
От гадина . Будемо сподіватися , що років через кількакнадцять це буде доказане в суді.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:38 Ответить
Странное дело. Весь мир знает что Панама ето центр контрабанды и офшоров притом все продолжают с ней торговать и отправлять туда деньги.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:47 Ответить
Фуфломет начитался наслушался Бигусов Гнапов и прочих Лещенко? Болван одноклеточный...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:53 Ответить
вам, 73/43%зебілам навіть не буду пояснювати, що означає "судно під прапором Панами"...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:53 Ответить
Нужно расследовать закупкой бени угля по ценам в 2+ раза выше рыночных.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:49 Ответить
Мордор может продавать по каким угодно ценам - тамошние холопы за всё заплатят, не только за подарки Мертвечуку.
А криминал-то в чём, в том что это был обман чтобы уйти от налогов, а на самом деле топливо покупали по рыночной цене?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:50 Ответить
Дружбан Ведмедчука Вадим Новинский каже что рюсскае мавзолейное бабло самое чистое в Мире,не верите спросите у миллиардерши Оксаны Марченко.... русский мир блин...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:51 Ответить
Фишка тут в другом....Почему Кучма сдал Лазаренко американцам?типа Панамский паспорт Паши был лишь намеком,что спасти себя...,Кучмисты Ведмедчуки...,вы и правда идиоты....
показать весь комментарий
19.10.2021 15:58 Ответить
Питання хто дахував оборудки з )(уйлом ?!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:15 Ответить
А то что автотаз собирает у нас то всем пох
показать весь комментарий
19.10.2021 16:51 Ответить
"Завіз по заниженим цінам...внаслідок чого заплатив менше податків"...Це абсолютна дурниця,бо ніхто ніколи не доведе і не дасть зрозумілого визначення,що таке "занижена ціна"...Тут треба підходити з іншого кінця - є задекларована ціна - добавте не більше тридцяти відсотків прибутку і забороніть посередництво...Внесіть це в закон і слідкуйте за продажем товару тут,щоб не перевищувались оті самі тридцять відсотків,яких цілком достатньо для успішного бізнесу...Просто і ефективно...
показать весь комментарий
19.10.2021 17:05 Ответить
Типа купил по 20, когда все платили по 40?
показать весь комментарий
19.10.2021 21:38 Ответить
Есть тут такая фишка. Ведь в РФии топливо действительно дешевле почти в два раза и газ тоже. А в Украине почему дороже? Та я предполагаю что такая накрутка от власти происходит до сих пор. Так что ничего нового в этой инфе нет.
показать весь комментарий
19.10.2021 22:21 Ответить
Я сам хорошо был знаком с таможней
Ездили бусом в Москву по товар
Доезжаем да границы /назадназад/
Приходит таможенник /он не на смене/
Берет мзду /ранее озвученную/ и прошли таможенный осмотр
В поезде лежала книга на столе на купе /там плата за таможенный осмотр /
До последнего ничего не менялось кроме суммы и способа передачи
показать весь комментарий
20.10.2021 14:14 Ответить
Українці в УНР 1918-1921 теж "любили" своїх ворогів, зрадників а закінчилося це тим що українці їли своїх дітей під час Геноциду 1933. З тих пір нічого не змінилося. Українці "унікальні" в світі і ця "унікальність" приносить смерть українцям.
показать весь комментарий
20.10.2021 16:08 Ответить
 
 