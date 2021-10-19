Связанные с Медведчуком структуры покупали топливо из РФ по ценам в 2 раза ниже рыночных, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по сниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины (фракция "ОПЗЖ") Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили на адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 тыс. тонн каждое", - следует из сообщения.

Было установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен.

Также подчеркивается, что предварительное следствие установило, что судна в течение последнего года заходили в порты РФ, а товар имеет российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины сотрудники ГБР с привлечением специалистов из региональной торгово-промышленной палаты и Гостаможслужбы провели переосвидетельствование задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара. Также были отобраны образцы топлива, которые направлены на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Читайте также: Верховный Суд затребовал от ОП письменные объяснения о процедуре применения санкций к Медведчуку





По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры.

Также в ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.