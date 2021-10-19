Пять украинских нацгвардейцев впервые примут участие в соревнованиях за звание лучшего воина California National Guard. ФОТОрепортаж
Пятеро военнослужащих Национальной гвардии Украины впервые примут участие в соревнованиях California National Guard в США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел Украины сообщает в Фейсбуке.
"5 военнослужащих Национальной гвардии Украины впервые примут участие в соревнованиях за звание лучшего воина California National Guard", - говорится в сообщении.
Соревнования будут проходить с 25 по 29 октября на базе тренировочных центров Национальной гвардии штата Калифорния "Кэмп Сан-Луис-Обиспо" и "Кэмп Робертс".
"На прошлой неделе в Международном центре подготовки подразделений НГУ завершилась подготовка наших гвардейцев к участию в соревнованиях", - отметили в МВД.
