Пять украинских нацгвардейцев впервые примут участие в соревнованиях за звание лучшего воина California National Guard. ФОТОрепортаж

Пятеро военнослужащих Национальной гвардии Украины впервые примут участие в соревнованиях California National Guard в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел Украины сообщает в Фейсбуке.

"5 военнослужащих Национальной гвардии Украины впервые примут участие в соревнованиях за звание лучшего воина California National Guard", - говорится в сообщении.

Соревнования будут проходить с 25 по 29 октября на базе тренировочных центров Национальной гвардии штата Калифорния "Кэмп Сан-Луис-Обиспо" и "Кэмп Робертс".

Воинов Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, - пресс-служба НГУ

"На прошлой неделе в Международном центре подготовки подразделений НГУ завершилась подготовка наших гвардейцев к участию в соревнованиях", - отметили в МВД.

+3
это не чехам краповые береты продавать)))
19.10.2021 17:22 Ответить
+2
А що не так з екіпіровкою? Тюнінг? А що для тебе "тюнинг"?
19.10.2021 16:32 Ответить
+2
Ну как жеж...а тесак-рембоид? А навешать на винтовку коллиматор, фонарь, лазерный целеуказатель и подствольный термоядерный бластер?
19.10.2021 16:52 Ответить
Если это солдаты, то почему они в подчинении МВД?
19.10.2021 16:14 Ответить
Потому что нацгвардия подчинена МВД.
19.10.2021 16:47 Ответить
Я в курсе этого.
Вопрос стоит почему!
Разгонять мирные протесты?
Охранять трусливое ничтожество, которое влезло в кресло президента?
19.10.2021 18:03 Ответить
Потому что такое законодательство. Раньше ведь тебя наверное не волновали такие нюансы?
19.10.2021 18:32 Ответить
Меня все волнует, особенно "нюансы законодательства", позволяющие неким личностям, иметь под рукой полицейские силы, оснащенные бронетехникой и артиллерией.
Сильно это полицейским государством и диктатурой попахивает.
19.10.2021 22:25 Ответить
Тому-що є певні нюанси у застосуванні армії у час, коли не оголошено військовий стан.
19.10.2021 20:52 Ответить
Экипировочка конечно куценькая для спецназа, да и оружию профессионалов требуется тюнинг. Есть ещё над чем работать и куда деньги эффективно тратить, а не как обычно
19.10.2021 16:16 Ответить
А що не так з екіпіровкою? Тюнінг? А що для тебе "тюнинг"?
19.10.2021 16:32 Ответить
Тут сейчас куча диванных спецов объявится. Осеннее обострение.
19.10.2021 16:48 Ответить
Ну как жеж...а тесак-рембоид? А навешать на винтовку коллиматор, фонарь, лазерный целеуказатель и подствольный термоядерный бластер?
19.10.2021 16:52 Ответить
Странно конечно, что такие вопросы появляются и тем более в 2021-м году. Неужели так трудно посмотреть фоторепортажи с соревнований, в чём там народ воюет, а в особенности соседей, которые могут повоевать непосредственно против нас и задать самому себе простой вопрос : а чем мы на всё это можем ответить? Это очень трудно сделать, невозможно, ГУГЛе не работает или клавиатура заедает или в каком-то своём сказочном мире события разворачиваются. А есть ещё группы неких "фрилансеров", которые зафулены по самую макушку и уже воевали против нас, или мы будем десятилетиями наступать на одни и те же грабли и обсуждать обсуждаемое
19.10.2021 17:23 Ответить
Що і необхідно було довести. Ти повний профан як в екіпіровці так і в зброї, і за купою понтового тексту намагаєшся сховати своє невігластво.
19.10.2021 18:50 Ответить
Поедут наши на соревнования в США, вот там и посмотрим и на экипировку и на оружие американцев. И не дай боже оно будет таким же, как и у наших. Я тебя найду здесь в комментах, "профессиАНАЛ"
19.10.2021 19:02 Ответить
Ну ти й дІбіл! Амери використовують М-4 від Кольт, наші Z-15 від Зброяр. Як вони можить бути однакові?!!!
19.10.2021 19:15 Ответить
Об AR-очной системе НЕ , не слышал?... О дополнительном оборудовании на оружие, при проведении спецопераций? Фотосеты с соревнований смотрел когда нибудь, причём по всему миру? Не замечал некоего сходства , а не ОДИНАКОВОСТИ, между всеми ведущими СПН мира, при чём как полицейского, так и военного спектра? Отдельно внимание расисянам не уделял случайно, так как они основной противник и готовятся именно против нас?.. Всё спасибо, не отвечай мне больше ничего, я понял. Отож мы и в гавне, в том числе и из-за подобных сказочных персонажей, рвущихся спорить до всирачки
19.10.2021 19:26 Ответить
Дібілоід, для чого на змаганнях з практичної стрільби додаткове обладнання на зброї? Яке відношення, взагалі, Нац.гвардія має до проведення спец.операцій?!!! Для тебе тюнинг зброї полягає в причіпленому ліхтарику, ЛЦВ та коліматорі? Ти взагалі не розумієш поняття "тюніг зброї"?!!!
19.10.2021 19:43 Ответить
А де пишуть, що спецназ?Це солдати Нац. Гвардії України. Справжній спецназ це ССО!
19.10.2021 16:36 Ответить
Только вот НГУ и НГ штата Калифорния - совсем разные вещи...
19.10.2021 16:50 Ответить
Нацгвардия и наша и американская, это внутренние войска, они заточены, чтобы решать проблемы с собственным населением, странно что в коментах их путают с ВСУ. Нацгвардия если шо должна зачищать Майданы, поэтому вострга они не вызыаают
19.10.2021 17:16 Ответить
Не так. Американская Нац.Гвардия - это, в сущности, резервисты.
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Guard_(United_States) The National Guard is part of the reserve components of the United States Army and the United States Air Force. It is a military reserve force composed of National Guard military members or units of each state and the territories of Guam, the Virgin Islands, Puerto Rico, and the District of Columbia, for a total of 54 separate organizations.
19.10.2021 17:23 Ответить
И ..? .Нацгвардия США не вводилась в LA когда негры бунтовали? Не боролась с последствиями ураганов и т.д.? Не подымалась по тревоге когда Q публика штурмовпла кэКапитолий и т.д . Не выполняет функции ВВ внутренних войск и т.д
Резервисты то пиар для плебса а для истеблишмета это именно ВВ
19.10.2021 18:17 Ответить
19.10.2021 18:19 Ответить
это не чехам краповые береты продавать)))
19.10.2021 17:22 Ответить
 
 