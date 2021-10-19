Минздрав показал жуткие фото из COVID-больницы: Пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж

Министерство здравоохранения показало перегруженные COVID-отделения больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-служба министерства опубликовала соответствующие фото в Facebook.

На кадрах видны условия работы медиков, перегруженные палаты с больными COVID-19.

Многие люди находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.

Также Минздрав опубликовал кадры с вывозом из отделений умерших от коронавируса пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что 94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы.

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