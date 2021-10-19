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Минздрав показал жуткие фото из COVID-больницы: Пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж
Министерство здравоохранения показало перегруженные COVID-отделения больницы.
Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-служба министерства опубликовала соответствующие фото в Facebook.
На кадрах видны условия работы медиков, перегруженные палаты с больными COVID-19.
Многие люди находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.
Также Минздрав опубликовал кадры с вывозом из отделений умерших от коронавируса пациентов.
Напомним, ранее сообщалось, что 94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы.
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показать весь комментарий19.10.2021 17:16 Ссылка
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+37 Игорь Васечкин #488879
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альтернативою вакцинації під час епідемій може бути карантин.
з правом військовим "стріляти на ураження"
Лежати в ліжку вдома і відчувати, що наближається пісець? Коли повітря не вистачає до уссячки. Коли від прогулянки в парк та сидіння на лавці стає гірше?
Врятувався тим, що рухався. Хочете відчути таке? Не вакцінуйтесь. ВАМ це НЕ ТРЕБА.
тем более что это не вакцина, а испытательный материал...который еще и очень быстро устаревает в связи с мутацией короны...
Врать не хорошо!
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
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газком и водичной из брандсбойта посвятить и дубинкой перекрестить !
к вере в Христа это не имеет никакого отношения !
Переживаю щоб буферна доза вакцини була доступна, а то для депутатів то вона точно буде доступна.
Эпидемия уже длится два года, а привились на сегодняшний день только лишь 20 % населения Украины..
мало їб..ло би,але витрати на його лікування лягають на бюджет..часто-і похорони...
Теперь вьі аргументируйте!
FACEPALM
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Почему не лечат аспирином ковид и рак, ПОЧЕМУ??? Это мировой заговор масонов, не иначе
Какое количество людей, измученных своей нелноценностью, ищет самоутверждения в отказе от вакцинирования!
Короче-вакцинируйтесь! Хотя вакцина-не стопроцентная гарантия. Но ничего другого не придумано.