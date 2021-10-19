Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца "Омеги". ФОТО
19 октября в Подольском суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу бывшего бойца спецподразделения "Омега", которого подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.
Заседание перенесли из-за отсутствия одного из адвокатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В начале заседания судья сообщил, что от одного из защитников подозреваемого поступило ходатайство о том, чтобы отложить заседание в связи с тем, что у адвоката слушается другое дело в другом суде.
Прокуроры Офиса генпрокурора настаивали на продолжении подготовительного заседания, однако суд перенес его на 17 ноября 2021 года.
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+1 Сергей Гусаченко #493712
показать весь комментарий19.10.2021 19:04 Ссылка
+1 Harry Houdini #464228
показать весь комментарий20.10.2021 03:38 Ссылка
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Я не як ти зебіл хочеш, тикнув пальцем, все, винен. Треба доказати що винен. Бо після твого вироку, він може подати в суд ЄС, та виграє. І буде Україна платити ще йому компенсацію.
Так ормально пояснив, у зебіла ще є запитання? Відчуваю що є, до вас клоунів туго все доходить.
У тебя весь мир делится на порошкососов и зебилоидов? Если да - судя по настроченному оно так и есть - то остаётся лишь посочувствовать тебе.
Повторю ще раз, казав же тобі що не одразу дійде. Та і зараз не дійде, бо тупий що пробка.
Якщо йти по сценарію який хочеш ти, то Україну після таких рішень закидають справами в суді ЄС. І більш того, така людина буде вже вільна. Ти не відкриєш знову справу на нього по тому факту.
Дійшло зебіл, чи ні, відчуваю що ні.