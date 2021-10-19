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Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца "Омеги". ФОТО

19 октября в Подольском суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу бывшего бойца спецподразделения "Омега", которого подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Заседание перенесли из-за отсутствия одного из адвокатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В начале заседания судья сообщил, что от одного из защитников подозреваемого поступило ходатайство о том, чтобы отложить заседание в связи с тем, что у адвоката слушается другое дело в другом суде.

Прокуроры Офиса генпрокурора настаивали на продолжении подготовительного заседания, однако суд перенес его на 17 ноября 2021 года.

Также читайте: Дела Майдана: Суд не смог провести заседание, поскольку не было свободного зала с видеофиксацией

Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца Омеги 01
Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца Омеги 02
Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца Омеги 03
Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца Омеги 04
Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца Омеги 05

Автор: 

силовики (2799) суд (25135) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+1
Будет смешно, если еще этого омеговца не будут пускать в зал суда потому что он без маски и не привит... Зеленое унылое говно...
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19.10.2021 19:04
+1
порошкосос галюцинирующий, читать научись, потом строчи. Чувствовать - это не твоё. твоё - восхвалять сивочолую ***** и поливать зебилоидов.
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20.10.2021 03:38
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Похоже пока закончатся судовые процессы по убийцам Небесной Сотни, то вымрут не только все родственники Небесной сотни, но и сами убийцы.
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19.10.2021 19:01 Ответить
Процессуальное законодательство построено так, что адвокаты могут крутить судебным процессом как захотят, и им ничего не сделаешь, к сожалению.
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20.10.2021 11:23 Ответить
Будет смешно, если еще этого омеговца не будут пускать в зал суда потому что он без маски и не привит... Зеленое унылое говно...
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19.10.2021 19:04 Ответить
ок, унылое зеленое дерьмо. чего ж не унылое и не зеленое сивочолое за 5 лет президентства не поставило точку в этих делах?
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19.10.2021 19:50 Ответить
Тому що є закон. Треба пройти від а до я всю справу, а це може тягнутися роками. Особливо якщо адвокати хороші.
Я не як ти зебіл хочеш, тикнув пальцем, все, винен. Треба доказати що винен. Бо після твого вироку, він може подати в суд ЄС, та виграє. І буде Україна платити ще йому компенсацію.
Так ормально пояснив, у зебіла ще є запитання? Відчуваю що є, до вас клоунів туго все доходить.
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20.10.2021 00:34 Ответить
Ага, особливо коли бывший командир спецроты киевского полка "беркут" майор Садовник - убийца доброго десятка людей 20 февраля 2014 года, что зафиксировано на видео - отпускается под домашний арест (!), и через N дней преспокойно выезжает на Россию. Это не Закон, а его отсутствие. И да, всё это при твоём любимом петруччо.

У тебя весь мир делится на порошкососов и зебилоидов? Если да - судя по настроченному оно так и есть - то остаётся лишь посочувствовать тебе.
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20.10.2021 01:20 Ответить
Та ти що зебіл, тепер через садовника треба всіх без суду та діла признавати винним, щоб не втекли. Так зебіл?
Повторю ще раз, казав же тобі що не одразу дійде. Та і зараз не дійде, бо тупий що пробка.
Якщо йти по сценарію який хочеш ти, то Україну після таких рішень закидають справами в суді ЄС. І більш того, така людина буде вже вільна. Ти не відкриєш знову справу на нього по тому факту.
Дійшло зебіл, чи ні, відчуваю що ні.
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20.10.2021 01:33 Ответить
порошкосос галюцинирующий, читать научись, потом строчи. Чувствовать - это не твоё. твоё - восхвалять сивочолую ***** и поливать зебилоидов.
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20.10.2021 03:38 Ответить
Все, злився зебіл. Проскули ще щось.
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20.10.2021 11:55 Ответить
Бегом марш обратно в пещеру, порошкосос упоротый.
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20.10.2021 15:01 Ответить
От слухняна тваринка, проскули ще.
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20.10.2021 15:09 Ответить
О, смотрю ты тут обитаешь безвылазно. Ну, покукарекай ещё
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20.10.2021 15:11 Ответить
Молодець, слухняний. Що тобі ще в психлікарні розповідають, проскули ще
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20.10.2021 15:15 Ответить
Продолжай кукарекать, держи в курсе))
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21.10.2021 01:31 Ответить
Що ти ще лікарям розповідаєш, зебіл?
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21.10.2021 10:55 Ответить
Зебіл, ти де пропав. Тебе що, всипляти повели? Ти це, будь слухняним, не мовчи, проскавчи щось
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21.10.2021 13:57 Ответить
 
 