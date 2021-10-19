Расстрелы на Институтской: суд перенес подготовительное заседание по делу экс-бойца "Омеги". ФОТО

19 октября в Подольском суде Киева должно было состояться подготовительное заседание по делу бывшего бойца спецподразделения "Омега", которого подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Заседание перенесли из-за отсутствия одного из адвокатов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В начале заседания судья сообщил, что от одного из защитников подозреваемого поступило ходатайство о том, чтобы отложить заседание в связи с тем, что у адвоката слушается другое дело в другом суде.

Прокуроры Офиса генпрокурора настаивали на продолжении подготовительного заседания, однако суд перенес его на 17 ноября 2021 года.

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