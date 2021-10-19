23 883 30
Творческие офшоры, "велике годівництво", кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Вот и все!
Никаких офшоров!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах
"В голове такой водевиль, аж мерси..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Хватить жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат, - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО
...оттуда
А кто же еще?
Успешная программа президента
Кавказский пленник
Путинский поток-2
А вы что подумали?
В поисках вдохновения
Страхи "русского мира"
Больше фотошопов смотите здесь
Топ комментарии
+37 ptn hlo #451489
показать весь комментарий20.10.2021 00:00 Ссылка
+37 ptn hlo #451489
показать весь комментарий20.10.2021 00:03 Ссылка
+34 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий20.10.2021 01:01 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Так адже зебаклажанная!
- Так адже зеВЕДРО !!
Типу як на московії "я устал, я ухожу" )
батько:
- Він буде футболістом! Бачите, який сильний!
Мати:
- Ні, вилитий професоре! Дивіться, який розумний у нього погляд!
бабуся:
- Ану ша, молодь! Він точно майбутній президент!
- З чого раптом?
- Ну, гляньте: весь обробився, а як гордо тримає голівоньку!
И почему они не встретились?!