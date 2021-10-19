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Творческие офшоры, "велике годівництво", кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вот и все!

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Никаких офшоров!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"В голове такой водевиль, аж мерси..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хватить жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат, - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...оттуда

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

А кто же еще?

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Успешная программа президента

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Кавказский пленник

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путинский поток-2

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

А вы что подумали?

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

В поисках вдохновения

Творческие офшоры, велике годівництво, кавказский пленник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Страхи "русского мира"

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4102) путин владимир (31501) фотожаба (14481) Арахамия Давид (989) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+37
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20.10.2021 00:00
+37
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20.10.2021 00:03
+34
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20.10.2021 01:01
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- Самуїл Маркович, я дивлюся, ви багато живете, ікра на столі.
- Так адже зебаклажанная!
- Так адже зеВЕДРО !!
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19.10.2021 23:42 Ответить
Украінці мають надію на те , що Зеоманський самостійно піде з посади після пандорагейтс?

Типу як на московії "я устал, я ухожу" )
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19.10.2021 23:44 Ответить
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19.10.2021 23:48 Ответить
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19.10.2021 23:49 Ответить
Шифергрубер
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19.10.2021 23:52 Ответить
чуть не зиганул от неожиданности......
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20.10.2021 07:40 Ответить
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19.10.2021 23:52 Ответить
Да уж какие там "гитлеровские усы", обыкновенные - "чарличаплинские"!
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20.10.2021 06:53 Ответить
Зачем Володька нарастил усы? (с)
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20.10.2021 07:44 Ответить
Єврейська сім'я Зеленських. Днями у Соні народився хлопчик. Сімейство думає, ким же буде їх чадо в майбутньому.
батько:
- Він буде футболістом! Бачите, який сильний!
Мати:
- Ні, вилитий професоре! Дивіться, який розумний у нього погляд!
бабуся:
- Ану ша, молодь! Він точно майбутній президент!
- З чого раптом?
- Ну, гляньте: весь обробився, а як гордо тримає голівоньку!
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19.10.2021 23:52 Ответить
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19.10.2021 23:53 Ответить
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21.10.2021 11:59 Ответить
ребе что такое утечка мозгов В твоём случае Вова это насморк
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19.10.2021 23:53 Ответить
"Ну хочешь я скажу, что это ты статью написал?"
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19.10.2021 23:55 Ответить
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19.10.2021 23:58 Ответить
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20.10.2021 00:00 Ответить
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20.10.2021 00:02 Ответить
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20.10.2021 00:02 Ответить
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20.10.2021 00:03 Ответить
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20.10.2021 00:06 Ответить
К клубу на Хортице приехал дуб из Кривого Рога.
И почему они не встретились?!
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20.10.2021 01:41 Ответить
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20.10.2021 00:07 Ответить
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20.10.2021 00:39 Ответить
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20.10.2021 01:01 Ответить
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20.10.2021 01:05 Ответить
И всем надо просто перестать мерзнуть!
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20.10.2021 09:34 Ответить
Добре зроблено.

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20.10.2021 07:09 Ответить
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20.10.2021 07:47 Ответить
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20.10.2021 08:29 Ответить
 
 