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Новости Фото ДТП
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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На 313 километре автодороги Киев-Одесса из-за ДТП с тремя погибшими ограничено движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

Так, недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. В настоящее время им оказывается помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе", - сообщили в полиции.

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Позже в полиции сообщили, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. Во всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.

Количество погибших и их личности устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков 01

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков 02
На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков 03

Фото: сайт полиции

ДТП (7684) Одесская область (3623) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+2
Заснули і натворили біди...
Реформування поліції і створення дорожнього відділу, тільки так можна навести лад. При чому, хабарникам руки відтинати. А тим, хто дає, по пальцю; потім вже і давати нічим буде.
А краще за все, ГОЛОВНИХ міняти. При чому, з самої верхівки. Так прикрість в тому, що більшість народонаселення це влаштовує; кулі ж, хотіли нові обличчя, терпіть, тарпіли. Дохніть доходяги упороті.
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20.10.2021 09:49
+2
Там же разделительная полоса и четыре полосы движения...
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20.10.2021 10:29
+2
"Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?"

Та ні, не правий. Гірше вона точно не стала, але вже майже скотилася на той же рівень.
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20.10.2021 18:41
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Заснули і натворили біди...
Реформування поліції і створення дорожнього відділу, тільки так можна навести лад. При чому, хабарникам руки відтинати. А тим, хто дає, по пальцю; потім вже і давати нічим буде.
А краще за все, ГОЛОВНИХ міняти. При чому, з самої верхівки. Так прикрість в тому, що більшість народонаселення це влаштовує; кулі ж, хотіли нові обличчя, терпіть, тарпіли. Дохніть доходяги упороті.
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20.10.2021 09:49 Ответить
ну ты нагородил бреда, причём тупейшего!
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20.10.2021 10:23 Ответить
"Перднувши в воду, воняти буде зверху".
Обгрунтуй своє писання.
Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?
Я по старому не страждаю, але і маю товаришів, котрі по позову серця йшли працювати тоді у новостворену поліцію. Усе було добре, та почались якісь негаразди; знову плани, знову вимоги "занести", знову старі приходять. Нові звільняються, юо тупість і нахабство начальства, переходить усі розумні кордони. Це не серіал Дільничний з ДВРЗ, це реальність.
Плюс до усього, необхіден найсуворіший моніторинг роботодавцем стану водія; від серцебиття до часу поїздки.
А це ще раз говорить про те, що усім начхати на усе. Головне - велике крадівництво.
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20.10.2021 10:41 Ответить
"що усім начхати на усе" ....- то можливо недосуспільство повинно мінятись ( в загалі ) - еволюціонувати ....
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20.10.2021 12:12 Ответить
"Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?"

Та ні, не правий. Гірше вона точно не стала, але вже майже скотилася на той же рівень.
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20.10.2021 18:41 Ответить
Что бы не городить бред,надо иметь мозг,а он там видимо в дифиците.
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20.10.2021 17:03 Ответить
и при чем дор.виддил и полисия, взятки\шмятки..??? -в 5 утра на трассе???
я их не защищаю- то отдельная тема.., - но тут ума и памяти водилам, выздоровления пострадавшим и небесных благ безвинно ушедшим...
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20.10.2021 11:59 Ответить
Там же разделительная полоса и четыре полосы движения...
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20.10.2021 10:29 Ответить
коп без маски где твой штраф 17000
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20.10.2021 10:53 Ответить
Менять нужно неукраинскую зебильную шоблу.
В стране 80% украинцев, а во власти - единицы.
И те - подстилки.
Скоро ситуация станет невозвратной...
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20.10.2021 10:54 Ответить
це жах... люди горилы...- армагеддон((
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20.10.2021 12:00 Ответить
Люди - горилы?!!🐵?!!
Та ні, люди - це Homo sapiens.
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20.10.2021 12:18 Ответить
И все в левой полосе. 5 часов утра, неосвещенная трасса, туман. Стопудов еще и летели яво за сотню. И тут внизапна... На дороге всякое случается, но дать бы некоторым водилам хоть немного мозгов 90% ТДП бы просто небыло.
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20.10.2021 15:27 Ответить
Одна фура хімію якусь везла, мабуть полум я полихало на десятки метрів.
Схоже одна фура в їхала в іншу яка зупинилась чи зменшила швидкість.
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20.10.2021 19:52 Ответить
пострадвшие , 12 человек -это подростки из Одессы 14-16 лет, ехали с матча ЛЧ ... Ночная перевозка -Прямое нарушение ПДД и перевозки детей ..хорошо шо отделались лёгким испугом , водятлу и родителям мозга в коробку вставить непомешало бы..
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20.10.2021 21:30 Ответить
 
 