На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На 313 километре автодороги Киев-Одесса из-за ДТП с тремя погибшими ограничено движение транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.
Так, недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. В настоящее время им оказывается помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе", - сообщили в полиции.
Позже в полиции сообщили, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. Во всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.
Количество погибших и их личности устанавливаются.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Фото: сайт полиции
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Реформування поліції і створення дорожнього відділу, тільки так можна навести лад. При чому, хабарникам руки відтинати. А тим, хто дає, по пальцю; потім вже і давати нічим буде.
А краще за все, ГОЛОВНИХ міняти. При чому, з самої верхівки. Так прикрість в тому, що більшість народонаселення це влаштовує; кулі ж, хотіли нові обличчя, терпіть, тарпіли. Дохніть доходяги упороті.
Обгрунтуй своє писання.
Чи я не правий в тому, що "нова" поліція стала гірше за старе ДАІ?
Я по старому не страждаю, але і маю товаришів, котрі по позову серця йшли працювати тоді у новостворену поліцію. Усе було добре, та почались якісь негаразди; знову плани, знову вимоги "занести", знову старі приходять. Нові звільняються, юо тупість і нахабство начальства, переходить усі розумні кордони. Це не серіал Дільничний з ДВРЗ, це реальність.
Плюс до усього, необхіден найсуворіший моніторинг роботодавцем стану водія; від серцебиття до часу поїздки.
А це ще раз говорить про те, що усім начхати на усе. Головне - велике крадівництво.
Та ні, не правий. Гірше вона точно не стала, але вже майже скотилася на той же рівень.
я их не защищаю- то отдельная тема.., - но тут ума и памяти водилам, выздоровления пострадавшим и небесных благ безвинно ушедшим...
В стране 80% украинцев, а во власти - единицы.
И те - подстилки.
Скоро ситуация станет невозвратной...
Та ні, люди - це Homo sapiens.
Схоже одна фура в їхала в іншу яка зупинилась чи зменшила швидкість.