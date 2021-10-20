На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек: трое погибших, среди восьми пострадавших пятеро подростков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На 313 километре автодороги Киев-Одесса из-за ДТП с тремя погибшими ограничено движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

Так, недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. В настоящее время им оказывается помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе", - сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Легковушка столкнулась с грузовиком на Львовщине: двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже в полиции сообщили, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. Во всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.

Количество погибших и их личности устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.





Фото: сайт полиции