Во Львове трем пациентам ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19. Они не были вакцинированы от коронавируса. ФОТОрепортаж 18+
Во Львове трем пациентам 8-й городской клинической больницы пришлось ампутировать ноги из-за осложнений от COVID-19, у них был диагностирован тромбоз. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщили в Facebook медучреждения, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с начала пандемии количество подобных осложнений от коронавирусной инфекции в больнице зафиксировали 15 раз.
"Вирус становится агрессивнее. И это не очередная "страшилка", - акцентировали медики.
В частности, в зоне риска находятся те люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, кто с избыточным весом, а также те пациенты, которые курят.
"Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие... Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", – говорится в сообщении.
Также тромбоз как осложнение от COVID-19 возникает не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления, подчеркнули в больнице.
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антипрививочников хватает даже у верующих в ОПЖЖ
Аспирин или клопидогрел. Самэ то.
не боитесь что из-за ваших дебильных советов несколько человек умрет от язвенного кровотечения, не? где вас только придурков инкубируют??
И как можно не почувствовать, что у тебя язва? Ты видно совсем не в своем уме.
Можно было "Нольпазу" принять, если "париет" дороговато. Я так с 2012 года на "Плавиксе", и ничего. Правда сейчас соскочил на "клопидогрель-Санофи". Тот же "плавикс" , только дешевле. Словения. а не Франция.
Ну а так. Во всех кардиологиях клопидогрел идет по протоколу.
К врачу идите и не занимайтесь ерундой.
Але тоді чим лякати?.
якщо там пішов некроз.
Может погибшие не вакцинировались ?
"люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, - с купленными бумажками", Источник:
Это была бы большая экономия...и меньшая нагрузка на медицинскую систему...😀