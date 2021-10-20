Во Львове трем пациентам ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19. Они не были вакцинированы от коронавируса. ФОТОрепортаж 18+

Во Львове трем пациентам 8-й городской клинической больницы пришлось ампутировать ноги из-за осложнений от COVID-19, у них был диагностирован тромбоз. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщили в Facebook медучреждения, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала пандемии количество подобных осложнений от коронавирусной инфекции в больнице зафиксировали 15 раз.

"Вирус становится агрессивнее. И это не очередная "страшилка", - акцентировали медики.



В частности, в зоне риска находятся те люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, кто с избыточным весом, а также те пациенты, которые курят.

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"Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие... Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", – говорится в сообщении.



Также тромбоз как осложнение от COVID-19 возникает не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления, подчеркнули в больнице.







