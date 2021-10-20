Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они "зарабатывали" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Полицейские ликвидировали в Харьковской области очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Плохие новости для тех, кто надеется остановить эпидемию коронавируса поддельными справками. Это не работает! И хватит проверять", - написал он.

Клименко сообщил, что полицейские ликвидировали в Харьковской области очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

"10 "умельцев" незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели наштамповать более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 миллионов гривен", - написал он.

Клименко отметил, что деятельность группы разоблачили киберполиейские и представители Министерство цифровой трансформации Украины, а следователи полиции Харьковской области тщательно задокументировали все факты.

"В результате злоумышленники "наработали" себе на 4 статьи Уголовного кодекса, семеро из них (включая организатора) задержаны.

Полиция работает над выявлением всех фактов подделки и сбыта медицинской документации, подтверждающей COVID-безопасность. Если вы имеете информацию о таких случаях, сообщайте на 102 или звоните в киберполиции 0800505170", - добавил глава Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов, - глава Нацполиции Клименко

Об общих результатах работы Национальной полиции Украины по выявлению таких фактов читайте по ссылке: https://bit.ly/30z1YAi.





