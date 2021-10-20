РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12214 посетителей онлайн
Новости Фото
3 395 19

Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они "зарабатывали" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Полицейские ликвидировали в Харьковской области очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Плохие новости для тех, кто надеется остановить эпидемию коронавируса поддельными справками. Это не работает! И хватит проверять", - написал он.

Клименко сообщил, что полицейские ликвидировали в Харьковской области очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

"10 "умельцев" незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели наштамповать более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 миллионов гривен", - написал он.

Клименко отметил, что деятельность группы разоблачили киберполиейские и представители Министерство цифровой трансформации Украины, а следователи полиции Харьковской области тщательно задокументировали все факты.

"В результате злоумышленники "наработали" себе на 4 статьи Уголовного кодекса, семеро из них (включая организатора) задержаны.

Полиция работает над выявлением всех фактов подделки и сбыта медицинской документации, подтверждающей COVID-безопасность. Если вы имеете информацию о таких случаях, сообщайте на 102 или звоните в киберполиции 0800505170", - добавил глава Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов, - глава Нацполиции Клименко

Об общих результатах работы Национальной полиции Украины по выявлению таких фактов читайте по ссылке: https://bit.ly/30z1YAi.

Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они зарабатывали 4 млн грн, - Клименко 01
Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они зарабатывали 4 млн грн, - Клименко 02
Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они зарабатывали 4 млн грн, - Клименко 03

подделка (439) Нацполиция (16549) сертификат (227) Клименко Игорь (402)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Ковидный сертификат можно подделать, но справка о смерти будет настоящей.

(Мысль не моя; вроде быэто Ляшко или Кузьмин, но я согласен)
показать весь комментарий
20.10.2021 13:50
+6
До нашего особо одарённого народа эти простые истины никак не дойдут, всё играются со своей жизнью, а потом на вентиляторе в реанимации будут вопить : все скидывайтесь, спасайте нас
показать весь комментарий
20.10.2021 13:52
+4
Якщо ти сам є твариною, а не людиною і тебе лікують ветеринари, то це твої особисті проблеми.
А підробка сертифікатів щеплення і медичніх довідок з аналізами - це й є злочинність.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ковидный сертификат можно подделать, но справка о смерти будет настоящей.

(Мысль не моя; вроде быэто Ляшко или Кузьмин, но я согласен)
показать весь комментарий
20.10.2021 13:50 Ответить
До нашего особо одарённого народа эти простые истины никак не дойдут, всё играются со своей жизнью, а потом на вентиляторе в реанимации будут вопить : все скидывайтесь, спасайте нас
показать весь комментарий
20.10.2021 13:52 Ответить
так уже бегают по клиникам те кто купил поддельные сертификаты - спрашивают, как можно вакцинироваться. В базах-то они вакцинированными ходят..
ну теперь разве что в частной клинике, за бабки.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:09 Ответить
Точно, хотелось бы спросит, а как теперь "хитро ****... м" товарищам?? В базе же вроде как проштампованные, а по факту хер там.. И Куда бежать, кому отдаться?? Я бы таких сразу за жопу и в ментовку!!! Пусть штраф оплатят, и по "новой" прививаются!!
показать весь комментарий
20.10.2021 16:13 Ответить
а я бы разрешил выдавать фальшивые справки о вакцинации !

но только поликлиникам и за хорошие деньги !
идиоты ведь ни за что не вакцинируются бесплатно, а будут покупать справки.
так пусть платят за справки, это как акцизные марки на сигареты и алкоголь

у нас ведь либерастианство ЗЕ-льоных
показать весь комментарий
20.10.2021 14:20 Ответить
Глупо. После этого украинские сертификаты о вакцинации будут окончательно скомпроментированы и нас перестанут куда-либо пускать за границу.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:33 Ответить
Правильно нахєра боротися зі злочинністю, краще будемо ловити за підробку ветеринарних Паспортів
показать весь комментарий
20.10.2021 13:55 Ответить
Якщо ти сам є твариною, а не людиною і тебе лікують ветеринари, то це твої особисті проблеми.
А підробка сертифікатів щеплення і медичніх довідок з аналізами - це й є злочинність.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:58 Ответить
Фарма бот піниться бо люди не ведуться на твою брехню..?
показать весь комментарий
20.10.2021 14:05 Ответить
Ще якусь маячню придумай, дурнику. У мене теща - такая сама дурна, як і ти - вже задовбався їй розвінчувати ваші тупі антиваксерські фейки.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:31 Ответить
борьба мафий
показать весь комментарий
20.10.2021 14:01 Ответить
Вот потму Харьковская обл в лидеры по заболеваемости и вырвалась...
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12 Ответить
От би їх на примусові роботи в ковідні відділення без самозахисту. А там най Всевишній вирішує, жити їм чи ні.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:35 Ответить
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы сруки.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:06 Ответить
4 млн грн пачка аж до ниба
показать весь комментарий
20.10.2021 15:41 Ответить
Тому що..."...Колгосп справа добровільна!!! А того,хто не запишеться - ми розстріляємо.." вже чули ((((....
показать весь комментарий
20.10.2021 15:45 Ответить
це верх ідіотизма, підробляти сертифікат, платити за нього, потім платити за лікування, потім за поховання. Воістину тупий платить тричі.
показать весь комментарий
20.10.2021 16:04 Ответить
А я живу с дочкой инвалидом 1 группы в Краматорске. Мы вакцинировались в мае и августе второй *астразенекой* и мне не дают нормальный сертификат о прививках. А кто подъезжает на иномарках им дают и может фальшивые.
показать весь комментарий
20.10.2021 17:24 Ответить
 
 