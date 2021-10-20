Группа торговцев поддельными COVID-сертификатами и результатами ПЦР-тестов задержана на Харьковщине, ежемесячно они "зарабатывали" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж
Полицейские ликвидировали в Харьковской области очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Плохие новости для тех, кто надеется остановить эпидемию коронавируса поддельными справками. Это не работает! И хватит проверять", - написал он.
Клименко сообщил, что полицейские ликвидировали в Харьковской области очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.
"10 "умельцев" незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели наштамповать более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 миллионов гривен", - написал он.
Клименко отметил, что деятельность группы разоблачили киберполиейские и представители Министерство цифровой трансформации Украины, а следователи полиции Харьковской области тщательно задокументировали все факты.
"В результате злоумышленники "наработали" себе на 4 статьи Уголовного кодекса, семеро из них (включая организатора) задержаны.
Полиция работает над выявлением всех фактов подделки и сбыта медицинской документации, подтверждающей COVID-безопасность. Если вы имеете информацию о таких случаях, сообщайте на 102 или звоните в киберполиции 0800505170", - добавил глава Нацполиции.
Об общих результатах работы Национальной полиции Украины по выявлению таких фактов читайте по ссылке: https://bit.ly/30z1YAi.
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(Мысль не моя; вроде быэто Ляшко или Кузьмин, но я согласен)
ну теперь разве что в частной клинике, за бабки.
но только поликлиникам и за хорошие деньги !
идиоты ведь ни за что не вакцинируются бесплатно, а будут покупать справки.
так пусть платят за справки, это как акцизные марки на сигареты и алкоголь
у нас ведь либерастианство ЗЕ-льоных
А підробка сертифікатів щеплення і медичніх довідок з аналізами - це й є злочинність.