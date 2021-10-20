На Харьковщине мужчина устроил погром в COVID-больнице после смерти матери: разбил окна, перевернул мебель, повалял кислородные баллоны. Полиция взяла госпиталь под охрану. ВИДЕО+ФОТО

В инфекционном отделении Купянской городской больницы произошел конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина повредил дверь в отделение.

Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба областного управления полиции, передает Цензор.НЕТ.

Действия мужчины квалифицировали как хулиганство, полиция открыла уголовное производство.

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По данным правоохранителей, причиной агрессивного поведения гражданина стало известие о смерти его матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе попрощаться с умершей. Полиция получила сообщение о конфликте 17 октября.



Судя по снимку, который опубликовала полиция, мужчина разбил стекло в двери.

Глава коммунального предприятия "Купянское территориальное медицинское объединение" Евгений Синько в комментарии, который опубликовали на YouTube-канале горсовета 19 октября, рассказал, что инцидент произошел в приемном отделении больницы.

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"Четыре дня назад молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна в приемном отделении COVID-госпиталя, перевернул мебель, испортил оборудование, которое там находилось, повалял кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в полицию. Есть договоренность с начальником полиции: с сегодняшнего дня у нас будет дежурство патрульной полиции возле COVID-стационара, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала", – сообщил он.