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На Харьковщине мужчина устроил погром в COVID-больнице после смерти матери: разбил окна, перевернул мебель, повалял кислородные баллоны. Полиция взяла госпиталь под охрану. ВИДЕО+ФОТО

В инфекционном отделении Купянской городской больницы произошел конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина повредил дверь в отделение.

Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба областного управления полиции, передает Цензор.НЕТ.

Действия мужчины квалифицировали как хулиганство, полиция открыла уголовное производство.

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По данным правоохранителей, причиной агрессивного поведения гражданина стало известие о смерти его матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе попрощаться с умершей. Полиция получила сообщение о конфликте 17 октября.

Судя по снимку, который опубликовала полиция, мужчина разбил стекло в двери.

На Харьковщине мужчина устроил погром в COVID-больнице после смерти матери: разбил окна, перевернул мебель, повалял кислородные баллоны. Полиция взяла госпиталь под охрану 01

Глава коммунального предприятия "Купянское территориальное медицинское объединение" Евгений Синько в комментарии, который опубликовали на YouTube-канале горсовета 19 октября, рассказал, что инцидент произошел в приемном отделении больницы.

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"Четыре дня назад молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна в приемном отделении COVID-госпиталя, перевернул мебель, испортил оборудование, которое там находилось, повалял кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в полицию. Есть договоренность с начальником полиции: с сегодняшнего дня у нас будет дежурство патрульной полиции возле COVID-стационара, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала", – сообщил он.

Автор: 

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Топ комментарии
+29
Вумні люди , яких не наї обдуриш ,, які знають шо - всьо брехня , і ніякого ковіда нема і в помині . .

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20.10.2021 14:49
+26
Тупі лохи , які повірили фейкам і тому зробили щепленя від неіснуючого ковіду .!!
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20.10.2021 14:48
+19
Я вважаю що НЕ вакциновані пацієнти які потрапляють в лікарню з ковідом повинні лікуватись повнстю за свій рахунок.
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20.10.2021 15:00
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Боти вакцинатори за роботою - їх видають дебільні ніки
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20.10.2021 20:13 Ответить
лахта точно вибрала недебільний нік..

тому ПНХ,ПАДАЛЬ З ПАТРІОТИЧ5ИМ НІКОМ!
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20.10.2021 21:06 Ответить
Іди дурачок дебільний в унітаз
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20.10.2021 21:09 Ответить
Це каже недолуге створіння з мадярським ніком ) Сміх.
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26.10.2021 00:59 Ответить
Пусть расскажет, как ему намекали на взятки.
НЕ хочешь платить - ну так получи!
Вот что там было.
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20.10.2021 20:34 Ответить
Якщо мамам не була вакцинована - вирахувати в 30-ти кратному розмірі збитки і повісити на буйного .
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20.10.2021 21:41 Ответить
Вже навіть писати нічого не хочеться, не хочите вакцинуватись то зараз природа візьме своє, особливо у літніх людей.
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20.10.2021 22:16 Ответить
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