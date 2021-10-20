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Строительство моста через реку Ингул стартовало на Николаевщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство моста через реку Ингул на 9-м километре автодороги О-151118 (Александровка - Николаев) - Пересадовка - (Днепр - Николаев) началось в Николаевской области.

Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" ведется комплекс подготовительных работ.

"Работники подрядной организации начали обустройство строительной площадки, перебазирование необходимой техники, машин и оборудования. Также проводится геодезическое планирование подъездных путей к будущей временной понтонной переправе, подготовка арматурных изделий подвалов моста и подготовительные работы к перемещению временного понтонного моста", - говорится в сообщении.

Завершить работы планируется до 31 декабря 2022 года.

На время строительства нового моста через Ингул будет установлен временный понтонный переход.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщал о том, что в планах программы "Большая стройка" на этот год - ремонт и строительство 245 мостов в целом по Украине.

Также читайте: Троицкий мост на Николаевщине разберут, а на его месте построят новый, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Строительство моста через реку Ингул стартовало на Николаевщине, - ОГА 01
Строительство моста через реку Ингул стартовало на Николаевщине, - ОГА 02
Строительство моста через реку Ингул стартовало на Николаевщине, - ОГА 03

Автор: 

мост (1030) Николаевская область (2139) Большая стройка (728)


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А де там річка? Струмок одною плитою перекрийте, роботи на два дні.
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20.10.2021 16:00 Ответить
плитой не пойдет за два дня, а бабло как тогда пи@дить?
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20.10.2021 17:23 Ответить
Всё-таки не мост, а мостик. Давайте народ не пугать грандиозными мегапроектами? Хотя конечно нужное дело и дорога Днепр-Николаев действительно для танков, и то местами застрянут
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20.10.2021 16:01 Ответить
так сложилось исторически. И Днепр и Николаев были закрытые города. Нет иностранцев и дорог не надо. Потом другая беда - зерновые фуры прут в порты. И в зной и стужу. Какой асфальт выдержит?
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20.10.2021 16:27 Ответить
Сколько шума из-за моста где любой ребенок может помочиться на другой берег не напрягаясь, зато подъездная дорога в великолепном состоянии!!!!
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20.10.2021 16:03 Ответить
Ну мост или мостик не важно. Но назвать это "Большая стройка" ...
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20.10.2021 16:19 Ответить
Китайці за тиждень побудували б.
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20.10.2021 16:35 Ответить
Тут главное прокукарекать, а там крайнего найдут, почему не вышло. Дорогу до Благовещенска ж начали...
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20.10.2021 18:53 Ответить
До чого вже дійшли у своєї дурості зебіли, що вже не розуміють як люди сміються з плакатів про "Велике будівництво". Це ж наскільки треба бути відірманими від реалій. Совсім очивидне, що мета "Великого крадівництва" - вкрасти та втікти з країни.
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20.10.2021 20:55 Ответить
 
 