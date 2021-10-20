Строительство моста через реку Ингул стартовало на Николаевщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство моста через реку Ингул на 9-м километре автодороги О-151118 (Александровка - Николаев) - Пересадовка - (Днепр - Николаев) началось в Николаевской области.

Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" ведется комплекс подготовительных работ.

"Работники подрядной организации начали обустройство строительной площадки, перебазирование необходимой техники, машин и оборудования. Также проводится геодезическое планирование подъездных путей к будущей временной понтонной переправе, подготовка арматурных изделий подвалов моста и подготовительные работы к перемещению временного понтонного моста", - говорится в сообщении.

Завершить работы планируется до 31 декабря 2022 года.

На время строительства нового моста через Ингул будет установлен временный понтонный переход.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщал о том, что в планах программы "Большая стройка" на этот год - ремонт и строительство 245 мостов в целом по Украине.

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