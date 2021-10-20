Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили современный культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе, который открылся к 30-летию независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Новый дом культуры в Каневе - это не только концертный зал на 700 человек, объяснил глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Перед командой проекта была поставлена ​​задача создать активное публичное пространство, а потому в центре обустроили выставочный зал и школу искусств на 19 аудиторий, которую дети смогут посещать постоянно. Вблизи культурного центра был создан сквер и спортивная площадка.

В "Шевченко HUB" также был установлен экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов. Президентская чета посмотрела фрагмент мультимедийного спектакля "Освобождение Шевченко" режиссера Евгения Степаненко, созданного при поддержке Национального музея Тараса Шевченко.

Кроме этого, президент и первая леди осмотрели выставку вышитых рушников Приднепровья ХХ - начала XХI века, на которой представлена ​​коллекция из фонда Музея украинского рушника.

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Данный центр в Каневе пытались построить в течение 36 лет, однако завершить работы удалось со стартом инфраструктурной программы президента "Большая стройка".

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что после того, как объект был включен в программу "Большая стройка", его удалось завершить за пять месяцев.

"Дальше всего за месяц на прилегающей территории обустроили сквер, детскую площадку и спортивные локации. Проводится капитальный ремонт улиц Энергетиков и Шевченко, которые ведут к культурному центру", - рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее Президент Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" стартовала программа "Большая реставрация", которая имеет целью восстановление объектов культурного и исторического наследия Украины.

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