Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили современный культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе, который открылся к 30-летию независимости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Новый дом культуры в Каневе - это не только концертный зал на 700 человек, объяснил глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Перед командой проекта была поставлена задача создать активное публичное пространство, а потому в центре обустроили выставочный зал и школу искусств на 19 аудиторий, которую дети смогут посещать постоянно. Вблизи культурного центра был создан сквер и спортивная площадка.
В "Шевченко HUB" также был установлен экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов. Президентская чета посмотрела фрагмент мультимедийного спектакля "Освобождение Шевченко" режиссера Евгения Степаненко, созданного при поддержке Национального музея Тараса Шевченко.
Кроме этого, президент и первая леди осмотрели выставку вышитых рушников Приднепровья ХХ - начала XХI века, на которой представлена коллекция из фонда Музея украинского рушника.
Данный центр в Каневе пытались построить в течение 36 лет, однако завершить работы удалось со стартом инфраструктурной программы президента "Большая стройка".
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что после того, как объект был включен в программу "Большая стройка", его удалось завершить за пять месяцев.
"Дальше всего за месяц на прилегающей территории обустроили сквер, детскую площадку и спортивные локации. Проводится капитальный ремонт улиц Энергетиков и Шевченко, которые ведут к культурному центру", - рассказал Тимошенко.
Напомним, ранее Президент Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" стартовала программа "Большая реставрация", которая имеет целью восстановление объектов культурного и исторического наследия Украины.
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непонятненько
Скверик высадил и Крадівництво готове
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
А ще преться на могилу...