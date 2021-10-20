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Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили современный культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе, который открылся к 30-летию независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Новый дом культуры в Каневе - это не только концертный зал на 700 человек, объяснил глава Черкасской ОГА Александр Скичко. Перед командой проекта была поставлена ​​задача создать активное публичное пространство, а потому в центре обустроили выставочный зал и школу искусств на 19 аудиторий, которую дети смогут посещать постоянно. Вблизи культурного центра был создан сквер и спортивная площадка.

В "Шевченко HUB" также был установлен экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов. Президентская чета посмотрела фрагмент мультимедийного спектакля "Освобождение Шевченко" режиссера Евгения Степаненко, созданного при поддержке Национального музея Тараса Шевченко.

Кроме этого, президент и первая леди осмотрели выставку вышитых рушников Приднепровья ХХ - начала XХI века, на которой представлена ​​коллекция из фонда Музея украинского рушника.

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Данный центр в Каневе пытались построить в течение 36 лет, однако завершить работы удалось со стартом инфраструктурной программы президента "Большая стройка".

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что после того, как объект был включен в программу "Большая стройка", его удалось завершить за пять месяцев.

"Дальше всего за месяц на прилегающей территории обустроили сквер, детскую площадку и спортивные локации. Проводится капитальный ремонт улиц Энергетиков и Шевченко, которые ведут к культурному центру", - рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее Президент Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" стартовала программа "Большая реставрация", которая имеет целью восстановление объектов культурного и исторического наследия Украины.

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Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП 01
Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП 02
Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП 03
Чета Зеленских посетила новый Шевченковский центр в Каневе, - ОП 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Елена Зеленская (223) Большая стройка (728) Черниговская область (1156)


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Топ комментарии
+32
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20.10.2021 16:22
+30
Какая же это чета? Это ленка и вовка. До четы им как до Луны.
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20.10.2021 16:20
+25
Их счастье что Шевченко усопший, а то он бы сокиру заточив и маланцев покосил!!!!
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20.10.2021 16:20
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Их счастье что Шевченко усопший, а то он бы сокиру заточив и маланцев покосил!!!!
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20.10.2021 16:20 Ответить
Але у могилі Тарас перевернувся...
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20.10.2021 16:27 Ответить
а где народ ?
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20.10.2021 16:40 Ответить
так людей з усього міста виселили на пів дня... прості люди недостойні знаходитися з найвеличнішим...
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20.10.2021 18:21 Ответить
Это тебе в Канаде сказали? )
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23.10.2021 20:52 Ответить
Та ні, москалику. Два тижні тому повернувсая зі Львова до Торонто.
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08.11.2021 22:33 Ответить
Перефразовуючи Шевченка, тупі на вибори ідуть, а потім голови шкребуть.
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20.10.2021 18:22 Ответить
Какая же это чета? Это ленка и вовка. До четы им как до Луны.
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20.10.2021 16:20 Ответить
а я прочитав спочатку чіта Зеленський...
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20.10.2021 18:17 Ответить
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20.10.2021 16:20 Ответить
ничё посмотрим где он будет гулять когда на улице будет -10.
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20.10.2021 16:21 Ответить
в Буковеле где же еще у бени в гостях)
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20.10.2021 16:22 Ответить
а зеленка каким боком там? она по-украински с трудом говорит...
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20.10.2021 16:21 Ответить
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20.10.2021 16:22 Ответить
Что в Каневе забыла сепарская семья?
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20.10.2021 16:22 Ответить
клоуна скічка.
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20.10.2021 16:26 Ответить
Можно подумать что этот центр ч ленка с вовкой за свои деньги построила...а не за наши налоги он был построен...
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20.10.2021 16:23 Ответить
зачем обманывать какая это чета? без дерьмака это не чета!!!
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20.10.2021 16:25 Ответить
Эх, в Оман бы им!
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20.10.2021 16:26 Ответить
чёта посетила
непонятненько
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20.10.2021 16:28 Ответить
Открыли Центр, который был уже на 80% готовый 😂

Скверик высадил и Крадівництво готове
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20.10.2021 16:29 Ответить
Вот именно, что на 80%. Так и стоял больше 30 лет недострой. И ни один из прежних президентов не смог его достроить. А Зе смог. Не обещал, а сделал. Респект ему. А хейтеры пусть удавятся, вон их здесь сколько слетелось. Пустышки.
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23.10.2021 20:45 Ответить
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20.10.2021 16:34 Ответить
Масачки в помещении? Да ну, не можыт быць
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20.10.2021 16:36 Ответить
фу, ***..
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20.10.2021 16:36 Ответить
Шалом, православные
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20.10.2021 16:43 Ответить
что-то масок не видать...
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20.10.2021 16:58 Ответить
Так то морди такі.
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20.10.2021 18:24 Ответить
Не наблюдаю масочного режима...
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20.10.2021 17:03 Ответить
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20.10.2021 17:17 Ответить
Так та чєта думала, мабуть, що їздила до музею футболіста Шевченка... Іншого вони і не чули.
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20.10.2021 18:23 Ответить
"Велике будівництво", "Велика реставрація", "Мілліард дерев". А не "Велика просрація" ще на черзі?
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20.10.2021 18:28 Ответить
Смішно дивитися як ці малороси з розумними обличчями слухають в музеї Шевченка про Шевченка. Мабуть їх довбешки ніяк не згадають-де вони його того Шевченка бачили окрім зображення на купюрі 100 грн.
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20.10.2021 18:35 Ответить
Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.

А ще преться на могилу...
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20.10.2021 18:37 Ответить
Я не пойму, то так модно, что штаны на 5 размеров длиннее? Или подрезать взападло (по причине жадности)? Или комплексы, что у зеЛенки ноги длинее?
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20.10.2021 20:14 Ответить
Яке ж воно кумедне. Кумедніше, чим у 95 кварталі. Втішає одне, це почала розіміти більшість українців. Значить скоро Вова буде оглядати російські центри.
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20.10.2021 21:02 Ответить
Читаю эти комменты и подозреваю, что в этой теме пасутся одни сепары из востока. Столько ненависти и зависти...
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23.10.2021 20:49 Ответить
 
 