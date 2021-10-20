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Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Они разбили в автомобиле подозреваемого в воровстве окна, надели на него наручники и били ломом по руке и по голове, а также применили газовый баллончик.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Жестокое задержание произошло 14 февраля 2020 года.

"Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, полицейские надели наручники и ударили его ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик. Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы", - сказано в сообщении ГБР.

Обоим полицейским, которые сейчас уже работают в других подразделениях, сообщили о подозрении в превышении власти. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Смотрите: Начато расследование фактов превышения полномочий сотрудниками полиции в 3 областях, - ГБР. ФОТО

"Решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрании им меры пресечения. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанного преступления", - добавили в ГБР.

Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 01
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 02
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 03
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 04
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 05
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 06
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 07
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 08
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 09
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 10
Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой 11

Автор: 

задержание (6686) избиение (9810) Нацполиция (16543) ГБР (3029)


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Топ комментарии
+33
Ну если кадры Януковича возвращены на руководящие должности, то и методы работы их подчинённых возвращаются вместе с ними ... Именно за это проголосовал народ "хуже не будет"... Кушайте-с....
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20.10.2021 18:16
+19
Мусорье вшивое, шоб вы издохли твари! тьху. Нахера вы нужны нечисть бесполезная?
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20.10.2021 18:20
+12
Новая полиция, это просто изверги какие то. К ним даже страшно обращаться за помощью....
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20.10.2021 18:15
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Новая полиция, это просто изверги какие то. К ним даже страшно обращаться за помощью....
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20.10.2021 18:15 Ответить
Why are you here russian pig?)
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20.10.2021 18:20 Ответить
Don't talk to the mirror
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20.10.2021 18:24 Ответить
Схоже на те. 😁
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20.10.2021 18:26 Ответить
Шо за гнилые нападки? Если я критикую украинскую новую полицию, меня сразу в москали зачислили??? То есть, вы их поддерживаете, этих уголовников?? А может вы один ихних??
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20.10.2021 18:40 Ответить
ми не такі, як ти
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20.10.2021 20:04 Ответить
Сосалка , ты , мокшанская .
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20.10.2021 23:58 Ответить
Не меряй всех по себе...
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21.10.2021 00:20 Ответить
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20.10.2021 18:53 Ответить
Бить ДО наручников - я еще понимаю. Ну, там, если оказывал сопротивление и все такое.
Но бить ПОСЛЕ - это днище.
8 лет может и многовато, но парочку и крупный штраф потерпевшему точно впаять не мешало бы.
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20.10.2021 18:24 Ответить
Так чого ти таки розумний не пішов у поліцію
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20.10.2021 20:05 Ответить
все трое уже были "президентами" в стране ЗЕ
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20.10.2021 19:20 Ответить
Зі Штатів воно, напевно, видніше
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20.10.2021 19:46 Ответить
Мусора-дегенераты!
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20.10.2021 18:16 Ответить
Ну если кадры Януковича возвращены на руководящие должности, то и методы работы их подчинённых возвращаются вместе с ними ... Именно за это проголосовал народ "хуже не будет"... Кушайте-с....
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20.10.2021 18:16 Ответить
мабуть не знали ...шо вони реформованi
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20.10.2021 18:18 Ответить
Мусорье вшивое, шоб вы издохли твари! тьху. Нахера вы нужны нечисть бесполезная?
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20.10.2021 18:20 Ответить
з мусорами все зрозуміло давно, то ,в основному "каліч" успільства,як і бандюки.Проблема в тому ,що ми за це все платимо "кучеряві" суми - зарплатня і пенсія цих мразот значно вищі середніх, одіті, обуті .на новеньких машинах катаються і віддачі для суспільства ніякої. От суспільство і плодить таких "кадрів". Коло замкнуте...
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20.10.2021 20:45 Ответить
Поліцаї ходять на дєло з фомкою.
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20.10.2021 18:21 Ответить
Фомку они могли как раз у фигуранта отнять
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20.10.2021 18:46 Ответить
Ужас. Почему их не отстранили сразу?
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20.10.2021 18:22 Ответить
звичайним громадянам у мирний час в населеному пункті ніж чи пістолет не потрібні. нормальний закон для самозахисту - теж. для їх захисту там є поліція. правильно..?
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20.10.2021 18:29 Ответить
Надо быть идиотом ,чтобы верить мусорам легавым. Много галдят про аваку ,без него никуда! А это все его дырявые ШАКАЛЫ.
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20.10.2021 18:30 Ответить
После аваковской реформы 80%-ов мусоров надо уволить и проверить на участие в бандформированиях!!!!!!!!!!!!!
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20.10.2021 18:35 Ответить
они еще в мусорских бурсах подонками становятся, идут в ментовку работать, чтобы пытать, и деньги отбирать у людей.
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20.10.2021 18:57 Ответить
а кожному злодію по охоронцю і супроводження на крадіжках та збуті викраденого
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20.10.2021 20:03 Ответить
А шо ви від них хочете? Бубочка показав шо закон для лохів. А він же не лох, в 43 роки. То чому поліція при владі лохи? Терпіть, зетіпіли.
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20.10.2021 18:40 Ответить
Подозрение в воровстве подтвердилось?

Можно послужной список избитого?
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20.10.2021 18:45 Ответить
Тоже цікаво чи за діло отримав підозрюваний, якщо злодюга - то мало дали.
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20.10.2021 18:49 Ответить
У на вже самосуди працюють? Хоча..РНБО і Бубочка здійснюють позасудові вироки, то чому і ні?
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20.10.2021 19:10 Ответить
а как до суда можно установить по делу или нет? вы видимо недалеко от этих ублюдков откатились...
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20.10.2021 19:47 Ответить
...и где в украинском УК прописано что подозреваемого или даже осуждённого можно избивать?
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20.10.2021 19:50 Ответить
А я не з юридичної точки зору на це дивлюсь взагалі то, а простої людини
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20.10.2021 23:30 Ответить
а з яких пір "проста людина" не підпадає під юрисдикцію? здається ви звичайний недолугий люмпен, накшталт булгаковського Шарікова, який пропонував "взять всьо і подєліть"
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21.10.2021 11:58 Ответить
А мені не здається, а впевнений що ти простий довпо@оп, що вважає себе чуть не дворянином, а сам дивиться де хавчик просрочений купити подешевше.
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21.10.2021 15:08 Ответить
та ні, нормально харчуюсь, на вечерю зараз морського окуня готую, взагалі рибу ********, а ти мабудь карасиків із якогось вонючого ставку тягаєш?
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21.10.2021 16:02 Ответить
Дорадо у мене кожний 2й четвер на столі, якщо ти про окуня заморського
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21.10.2021 16:59 Ответить
я радий за тебе, їж хоч устриці (брав нещодавно, 79 грн. шт.,), лайно собаче, мені більш на смак рапани, або равлики (у друга ферма своя)...
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21.10.2021 19:00 Ответить
ГБР оперативно сработало! Всего год и 9 месяцев прошло! Молодцы!
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20.10.2021 18:50 Ответить
Они ломами вооружены? Ну это уже за гранью добра и зла !😲
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20.10.2021 18:52 Ответить
Это SWAT, как в американских фильмах
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20.10.2021 19:13 Ответить
Походу олупили ворюгу его же инструментом...теперь вор получит максимум 3 года если не рецидивист, а эти дебилы по полной...
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20.10.2021 21:49 Ответить
Да, и двух лет не прошло, а им уже и о подозрении сообщили. Оперативно однако... Наверное теперь им выговор объявят.
Интересно, сколько еще подобных подвигов они успели совершить?
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20.10.2021 19:47 Ответить
а потом в полиции не понимают ,почему с ихнеми машинами в Украине "колиивщына" начинается.?
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20.10.2021 19:48 Ответить
Психологи помітили такий факт в поведінці осіб, схильних до садизму, що вони тараються проникнути в силові структури щоб мати можливість знущатись над людьми і уникнути покарання, знаючи, що серед словиків, суддів і прокурорів діє негласний закон " своі своіх не здають".
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20.10.2021 21:46 Ответить
Так правильно сделали что по рукам надавали вору !
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20.10.2021 21:49 Ответить
Как раз вчера я был в Киеве, ездил по делам из Харькова. Обычно на машине, но поленился и поехал на автобусе. Сделал дела довольно быстро, взял билет в интернете и в 13.00 уже стоял на остановке около метро Вырлица и ждал автобус на Харьков. В руках пакет с конфетами на гостинец домашним, маленькая дорожная сумочка, одет для путешествия в столицу, короче солидный пятидесятилетний Дядя в очках. Вдруг как из под земли , наверное из метро, вылазят двое потрёпанных малолетних полицейских и начинают проверять документы. Сначала у лица кавказской национальности в метрах десяти от меня, а потом подходят. И началось: предъявите документы, а что в сумке, а что в куртке. Я спросил что за цирк: отвечают визуальный досмотр. Я говорю: причина. Ответ: отработка территории. Говорю: это *****, а не причина, придумайте что-нибудь поинтереснее. Говорят: тяжелая криминогенная ситуация. *****: меня как током шибануло: лет 30 назад в Москве пьяные мусорские мрази вот точно также меня шманали возле курского вокзала, искали денег чтобы догнаться, причина спросил я по молодости: отработка территории и тяжелая криминогенная обстановка. И рожи такие же. И вот я им вчера начал это рассказывать и принимать очень злой вид. Говорю: и чем же вы теперь от москалей отличаетесь? У них пауза: один сказал «вибачте» , а другой нет. Вот и я думаю: реформа это, или она невозможна впринципе, пока дух совка, безнаказанности ,безденежья,бесчестия и невоспитанности над нами веет.
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20.10.2021 22:45 Ответить
Чому до 8?
ЗАМАХ на вбивство. Били ЛОМОМ. Цим потворам треба по 15 років дати і премій лишити весь відділ на 1 рік.
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21.10.2021 09:02 Ответить
А так подонки и люди с маленьким членов избивая тех кто слабее или тех кто не может оказать сопротивление повышают свою значимость в своих глазах... Эти твари упиваются страхом и болью людей!
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21.10.2021 15:36 Ответить
пусть у каждого кто их тут , этих собак в погонах, защищает - дети долго и счастливо живут мрази
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21.10.2021 19:20 Ответить
 
 