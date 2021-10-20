Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Они разбили в автомобиле подозреваемого в воровстве окна, надели на него наручники и били ломом по руке и по голове, а также применили газовый баллончик.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
Жестокое задержание произошло 14 февраля 2020 года.
"Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, полицейские надели наручники и ударили его ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик. Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы", - сказано в сообщении ГБР.
Обоим полицейским, которые сейчас уже работают в других подразделениях, сообщили о подозрении в превышении власти. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
"Решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрании им меры пресечения. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанного преступления", - добавили в ГБР.
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Но бить ПОСЛЕ - это днище.
8 лет может и многовато, но парочку и крупный штраф потерпевшему точно впаять не мешало бы.
Можно послужной список избитого?
Интересно, сколько еще подобных подвигов они успели совершить?
ЗАМАХ на вбивство. Били ЛОМОМ. Цим потворам треба по 15 років дати і премій лишити весь відділ на 1 рік.