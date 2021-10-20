Киевские полицейские жестоко избили мужчину при задержании. Теперь им грозит до 8 лет за решеткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Они разбили в автомобиле подозреваемого в воровстве окна, надели на него наручники и били ломом по руке и по голове, а также применили газовый баллончик.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Жестокое задержание произошло 14 февраля 2020 года.

"Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, полицейские надели наручники и ударили его ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик. Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы", - сказано в сообщении ГБР.

Обоим полицейским, которые сейчас уже работают в других подразделениях, сообщили о подозрении в превышении власти. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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"Решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрании им меры пресечения. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанного преступления", - добавили в ГБР.





















