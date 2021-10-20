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Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 октября, в городе Славянск Донецкой области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Украины Юрию Дяковскому (позывной Кирпич).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Славянского городского совета, памятку установили на фасаде здания СБУ.

Отмечается, что Юрий Дяковский родился в Стрые 27 февраля 1989 года, в 2013-м поехал на Евромайдан, где был ранен. Входил в ДУК "Правый сектор".

Напомним, 15 апреля 2014 года группа добровольцев из "Правого сектора" отправилась из Харькова в разведку в направлении захваченного сепаратистами Славянска. В ее составе был и Юрий Дяковский. 17 апреля возле одного из блокпостов при въезде в город группа была обнаружена и обстреляна, при уходе один из добровольцев, заблудившись, исчез. В такой ситуации было принято решение разделиться и разными путями возвращаться на базу "ПС".

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Долгое время судьба Юрия Дяковского оставалась неизвестной, пока 28 апреля его изуродованное тело не обнаружили в реке Казенный Торец возле пгт Райгородок под Славянском. Характер повреждений был подобных тем замученным, тела которых обнаружили здесь еще 19 апреля и которые были опознаны как депутат Горловского горсовета Владимир Рыбак и доброволец "Правого сектора" Юрий Поправка, член той же разведгруппы.

Впоследствии оказалось, что Юрий Дяковский попал в окружение боевиков, некоторое время отстреливался, когда патроны кончились, его взяли в плен, где во время допроса замучили до смерти. Его держали и пытали в здании СБУ. Тело удалось обменять на одного из убитых сепаратистов. Похоронили его 8 мая 2014 года в Стрые.

Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 01
Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 02

Также смотрите: Мемориальную доску Владимиру Дорошенко, погибшему на Донбассе в 2014 году, открыли в Самборе. ФОТОрепортаж

Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 03
Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 04
Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 05
Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 06

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Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 07
Мемориальную доску Юрию Дяковскому открыли на здании СБУ в Славянске 08

Автор: 

мемориальная доска (219) Ян Осока (1501) Славянск (2588)


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