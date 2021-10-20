Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Черкасскую область президент Владимир Зеленский посетил Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины, расположенный в с. Оршанец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства осмотрел варианты инженерного обустройства различных участков государственной границы - сухопутных, речных и в пределах населенного пункта.





Зеленский также ознакомился с работой Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Президенту продемонстрировали порядок управления полетами и тренировки на местности по организации защиты участка государственной границы Украины.

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Глава государства напомнил, что в 2014 году украинская армия и Госпогранслужба были незащищенны, и враг практически безнаказанно наносил мощные удары по украинским позициям под Зеленопольем и Довжанским. Враг был остановлен ценой жизней наших защитников, в том числе 70 пограничников.

Зеленский также поздравил пограничных разведчиков с 18-й годовщиной создания управления разведки Госпогранслужбы и вручил государственные награды.

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