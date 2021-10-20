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Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Черкасскую область президент Владимир Зеленский посетил Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины, расположенный в с. Оршанец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 01

Глава государства осмотрел варианты инженерного обустройства различных участков государственной границы - сухопутных, речных и в пределах населенного пункта. 

Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 02
Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 03

Зеленский также ознакомился с работой Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Президенту продемонстрировали порядок управления полетами и тренировки на местности по организации защиты участка государственной границы Украины.

Также читайте: В 2022 году в Черкасской области начнется возведение Ледовой арены, уникального спорткомплекса и реставрация трех замков, - Зеленский

Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 04
Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 05
Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 06

Глава государства напомнил, что в 2014 году украинская армия и Госпогранслужба были незащищенны, и враг практически безнаказанно наносил мощные удары по украинским позициям под Зеленопольем и Довжанским. Враг был остановлен ценой жизней наших защитников, в том числе 70 пограничников.

Зеленский также поздравил пограничных разведчиков с 18-й годовщиной создания управления разведки Госпогранслужбы и вручил государственные награды.

Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 07

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Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 08
Зеленский посетил на Черкасщине Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы 09

Автор: 

Госпогранслужба (6546) Зеленский Владимир (20734) пограничники (1579) Черниговская область (1152)


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Топ комментарии
+9
ну слава Аллаху ..хоть в строю нашли подходящих по росту погранцов (или таки своих привез?))) чтобы фотки прилично выглядели...
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20.10.2021 20:37
+5
Вивчає типи інженерних споруд на кордоні - може знадобиться коли тікать треба буде!
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20.10.2021 20:41
+5
со всех погран/отрядов свозили маленьких погранцов, что б "Наивеличайший" почувствовал себя большим..
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20.10.2021 20:44
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Кожен день це падло літає за бюджетні кошти. Навіть коли воно було у Буковелі, то на зустріч із Санду прилетіло літаком (а Санду їхала автомобілем з Молдови).
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20.10.2021 20:29 Ответить
вы хотите чтобы ленка растрясла свой обед по рехвормированным дорогам до Канева?) не бывать этому!)
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20.10.2021 21:00 Ответить
ну слава Аллаху ..хоть в строю нашли подходящих по росту погранцов (или таки своих привез?))) чтобы фотки прилично выглядели...
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20.10.2021 20:37 Ответить
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20.10.2021 20:43 Ответить
со всех погран/отрядов свозили маленьких погранцов, что б "Наивеличайший" почувствовал себя большим..
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20.10.2021 20:44 Ответить
Судиш по своєму плешивому ботексному карликові?
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20.10.2021 22:10 Ответить
Ватанок, все в нас є і прикордонники і армія і зброя, щоб вату на шмаття. Це вам не 2014 рік.
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20.10.2021 22:08 Ответить
а что Степа!.. твоя татуха на лбу "ЗеКоманда" еще не стерлась?
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20.10.2021 22:12 Ответить
Вивчає типи інженерних споруд на кордоні - може знадобиться коли тікать треба буде!
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20.10.2021 20:41 Ответить
та хоча б до того щасливого дня... не сдав *****, не злив таємниці... бо має таку ваду - зливати)))))
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20.10.2021 20:46 Ответить
Уклонист со своей шоблой пиарщиков гоняет понты перед служивыми !
Такими темпами и у нас зэки будут инспектировать места лишения свободы.....
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20.10.2021 20:44 Ответить
Так це вже було, за правління вашого данєцкого хама.
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20.10.2021 22:12 Ответить
ЗЕублюдочні посєтітєлі патьомкінскіх дєрєвєньок в Україні - Китай папа відпочиває...
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20.10.2021 20:45 Ответить
А колись там був танковий полігон... Відбудувалися хоч трохи. Місцями навіть на реальний кордон схоже... Та й майданчик для ґелікоптерів створили )) Ех! Ностальгія Хоча тоді, коли служив, тільки й мріяв в які кущі того автомата закинути поки біжиш до цього "стрільбища"... Хоча воно називалося тоді інакше...
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20.10.2021 20:46 Ответить
https://suspilne.media/173429-i-tankom-ne-proides-na-cerkasini-rozmita-dosem-doroga-dva-misaci-bez-remontu/ І танком не проїдеш: на Черкащині розмита дощем дорога два місяці без ремонту

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20.10.2021 21:27 Ответить
Добав, що це не президент винен, а місцева влада, яка краде кошти громади.
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20.10.2021 22:13 Ответить
Так місцева влада вся від зелених. Тут вже зелені не викрутяться- вся влада в їх руках, отже їм за все відповідати.
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20.10.2021 22:25 Ответить
Це воно приїхало тренуватись переходити державний кордон по тихому? А члєнку тоді чого не взяв?
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20.10.2021 21:46 Ответить
Це тупе чмо,дивлячись в очі прикордонників, не хоче згадати про тупий "жарт" в своєму виконанні,як кацапи "просто пересували кордон",ні?
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20.10.2021 21:51 Ответить
Кажуть "телеведучого" з посади черкаського голови ОДА тихенько пересувати десь уміністерське крісло? Бути "ведучим" шоуменом не завжди бути господарником.
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20.10.2021 22:19 Ответить
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20.10.2021 22:36 Ответить
Міміка видає стан душевного пофігізму...
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20.10.2021 23:08 Ответить
Можна сказати що фотосесія пройшла успішно.
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22.10.2021 19:16 Ответить
 
 