Охрана президента держит стенды о "Великом будівництве", чтобы Зеленского не ударило. ФОТО ДНЯ

Снимок был сделан во время рабочего визита главы государства в Черкасскую область.

Зеленского и его охранника сфотографировали в Золотоноше, где президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты, сообщает Цензор.НЕТ. Фото взято с официального сайта главы государства.