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Охрана президента держит стенды о "Великом будівництве", чтобы Зеленского не ударило. ФОТО ДНЯ

Снимок был сделан во время рабочего визита главы государства в Черкасскую область.

Зеленского и его охранника сфотографировали в Золотоноше, где президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты, сообщает Цензор.НЕТ. Фото взято с официального сайта главы государства.

Охрана президента держит стенды о Великом будівництве, чтобы Зеленского не ударило 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) охрана (700) Черниговская область (1152)


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Топ комментарии
+68
Да было дело, у вити с венком.
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20.10.2021 20:25
+55
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20.10.2021 20:43
+50
Бубочка не ссы, стенды, это НЕ ВЕНОК - сразу не зашибет!
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20.10.2021 20:25
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Десь я це вже бачив... І вигляд у "пострадавжего" такий самий був...
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20.10.2021 21:17 Ответить
и еще обратите внимание

"президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты"

только не обьекты а картинки проектов. это стенды "наши планы на пятилетку" отодранные с заборов вокруг строек - "здесь будет вот такой дом"
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20.10.2021 21:18 Ответить
А один ведет под ручку, чтобы "величайший" не стал "унесенным ветром".
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20.10.2021 21:21 Ответить
та ні, каже не підходити близько, бо це не піаніно.
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21.10.2021 09:15 Ответить
Ким Чен Зын инспектирует будівництва.
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20.10.2021 21:33 Ответить
.
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20.10.2021 21:45 Ответить
но не стоит забывать про "веселі яйця"!
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20.10.2021 21:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zCz0AKhD4vg
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21.10.2021 09:17 Ответить
А ветер в Золотоноше был хоть в то время? Или лучше перебдеть, чем не добдеть?
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20.10.2021 21:46 Ответить
Что бы как другого дебила не накрыло ?
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20.10.2021 21:59 Ответить
Показалось, что ремейк снимают.... https://youtu.be/3U3D-WBl578?t=23 "Унесенные ветром"
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20.10.2021 22:02 Ответить
Ах, как знали то) Карма небось такая, что тот спотыкается на каждом шагу да вечно факапит)
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20.10.2021 22:22 Ответить
Вован истинный советский наполеончик за ширмой великих строек пытающийся скрыть обнищание и грабеж народа. Его папа беня на своих предприятиях тоже лозунги гонит, но вот зарплату, как к примеру херовый Порох не подымает, позорище на самом большом нефтеперерабатывающем заводе Украины зарплата у рабочих 10 тысяч грн.
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20.10.2021 22:31 Ответить
"позорище на самом большом нефтеперерабатывающем заводе Украины зарплата у рабочих 10 тысяч грн."

Если работников устраивает такая зп, то просто глупо что-то менять.

"Позорище", вероятно, относится к тем людям, которые согласны работать за такую зп.
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20.10.2021 22:42 Ответить
можешь не работать за 10..можешь за 6...но больше тебебе не дадут...
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20.10.2021 23:00 Ответить
Да.... Именно так рабы и думают. И продолжают ждать, пока като-то ("крепкий хозяйственник", "гетьман", "клоун", "бацька"....) позаботится о своих холопах.

Свободный человек что-то будет делать, чтобы изменить ситуацию и ВЗЯТЬ то, что он хочет. В современном мире работы и денег хватает. Если есть голова на плечаъ, конечно.
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20.10.2021 23:06 Ответить
И что ты для этого сделал...??? обосрал работяг на форуме?
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20.10.2021 23:08 Ответить
"обосрал работяг на форуме"

Что я с ними сделал? Вы, вероятно, шутите?

Заботу о работягах проявляете? Вы им нянька?

Надо полагать, Вы знаете, зачем Вы это делаете.
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20.10.2021 23:12 Ответить
Например подключение абонента к интернету в подрядной организации киевстара стоит 100грн, а если есть доме линия коллективного доступа, то заявка считается облегченной и стоит 90гр... время с дорогой дается 1,5 часа...выходной один в неделю, больничных нет, отпусков нет, если сломал ногу твоя проблема, нормального инструмента нет, все таскаешь на горбу так как автотранспорта нет...
Много заработаешь если подключение в среднем занимает 1.5 -2 часа...

ремонт абонента стоит 50 грн...
А в компанию где условия лучше не влезешь..надо концы иметь ...да еще и ограничения по возрасту...
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20.10.2021 23:07 Ответить
а.... Ну, тогда жди...
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20.10.2021 23:09 Ответить
умник
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21.10.2021 11:00 Ответить
Валя, Вы - адвокат этих людей? Нянька? Это Вы работаете за 10т?

Нет?

Откуда Вы знаете, что работяги недовольны? Они Вам сами сказали? Вот, прямо так, все пришли и сказали? Почему Вам? Это Вы платите им зп 10000грн?

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29.10.2021 18:14 Ответить
Можно конечно не работать, бросить всё и уехать с Украины искать приключений, так многие и делают, молодежь, у которых нет ни кола ни двора, но люди которые в возрасте и построили свою жизнь тут работают пока, надеются на обещания, но когда-то терпение лопнет и у них, потом очередной Майдан и главное, чтобы ни одна сволочь не избежала наказания и пришедшим за ними неповадно было.
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20.10.2021 23:43 Ответить
Совковщина. Тьху.
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21.10.2021 08:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F-bdJGFI3Fk
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21.10.2021 09:21 Ответить
Все правильно, - один стенд может прибить наглухо надёжу царя...
Найвеличнийший, - мелковат... и поцоват...
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21.10.2021 09:29 Ответить
Какая интересная тема здесь опубликована, но просто супер новость!!!)))
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21.10.2021 09:32 Ответить
ну как же, президент работает
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21.10.2021 11:01 Ответить
Ну здесь ничего не написано о его работе,
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21.10.2021 16:21 Ответить
Орган в организме, отвечающий за понимание сарказма генетически не развит? Сочувствую...
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21.10.2021 19:10 Ответить
Чего же вы такой примитивный!!!,ботик))),
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22.10.2021 00:19 Ответить
А вот попрошу меня не обижать! Я тролль, да, я этого не скрываю.

Но не бот. Нужно разьяснять разницу, или бесполезно?
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22.10.2021 07:07 Ответить
Слова "ПРИМИТИВ" распространяется и для ботов и для троллей😂
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22.10.2021 13:04 Ответить
Прям Наполеон перед строем...Кому нужна эта дешевая показуха?
Рейтингу все равно писец. Докерувався.
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21.10.2021 10:32 Ответить
/
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21.10.2021 20:06 Ответить
навіть шахтер не ссяв як жид сситься
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21.10.2021 12:05 Ответить
обосцанский
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21.10.2021 12:10 Ответить
Ну хоча б на якихось помилках Яника вчиться...
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21.10.2021 13:11 Ответить
"Зеленского и его охранника сфотографировали в Золотоноше, где президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты"
На картинках?!?..
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21.10.2021 13:13 Ответить
А насправді його поперли в Черкаси- підтримати на виборах слугу , побаимо', як це вплине , й ЯК це буде...
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21.10.2021 13:36 Ответить
Было бы символично.
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21.10.2021 14:19 Ответить
Назовите мне страну в Европе, где такое возможно? Нет таких стран! Даже в Албании, которая буквально недавно вырвалась из коммунистического рабства, а через пару лет станет полноценным членом ЕС, такого не встретишь. А не до наполеончик наслаждается.Пост президента вреден Украине и нужно переходить стране на полностью парламентскую форму управления! А то эти все не до наполеончики никогда не закончатся.
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21.10.2021 15:24 Ответить
Ну, а то не дай бог ще найвеличнішого лідера світу прибило б...
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21.10.2021 18:32 Ответить
Як дитині наробили яскравиз малюнків, бо інакше не зрозуміє.
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21.10.2021 20:37 Ответить
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