Охрана президента держит стенды о "Великом будівництве", чтобы Зеленского не ударило. ФОТО ДНЯ
Снимок был сделан во время рабочего визита главы государства в Черкасскую область.
Зеленского и его охранника сфотографировали в Золотоноше, где президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты, сообщает Цензор.НЕТ. Фото взято с официального сайта главы государства.
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+68 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий20.10.2021 20:25 Ссылка
+55 Алоизий Могарыч #494398
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+50 Small Jerboa
показать весь комментарий20.10.2021 20:25 Ссылка
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"президент осматривал сооруженные в рамках программы "Велике будівництво" объекты"
только не обьекты а картинки проектов. это стенды "наши планы на пятилетку" отодранные с заборов вокруг строек - "здесь будет вот такой дом"
Если работников устраивает такая зп, то просто глупо что-то менять.
"Позорище", вероятно, относится к тем людям, которые согласны работать за такую зп.
Свободный человек что-то будет делать, чтобы изменить ситуацию и ВЗЯТЬ то, что он хочет. В современном мире работы и денег хватает. Если есть голова на плечаъ, конечно.
Что я с ними сделал? Вы, вероятно, шутите?
Заботу о работягах проявляете? Вы им нянька?
Надо полагать, Вы знаете, зачем Вы это делаете.
Много заработаешь если подключение в среднем занимает 1.5 -2 часа...
ремонт абонента стоит 50 грн...
А в компанию где условия лучше не влезешь..надо концы иметь ...да еще и ограничения по возрасту...
Нет?
Откуда Вы знаете, что работяги недовольны? Они Вам сами сказали? Вот, прямо так, все пришли и сказали? Почему Вам? Это Вы платите им зп 10000грн?
Найвеличнийший, - мелковат... и поцоват...
Но не бот. Нужно разьяснять разницу, или бесполезно?
Рейтингу все равно писец. Докерувався.
На картинках?!?..