РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости Фото
10 658 60

Нелегальный спиртопровод протяженностью более 2 км обнаружили на границе с Молдовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Труба пролегала по дну водохранилища и вела в частный дом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

"Трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в с. Павловка Раздельнянского района", - сказано в сообщении.

В самом доме нашли две пустых емкости по 2000 литров каждая для хранения незаконно переправленного спирта.

Трубопровод демонтировали при помощи водолазов. Трубу передали на хранение в отдел пограничной службы.

Также читайте: Схема подпольного производства спирта под видом антисептиков разоблачена на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ранее в этом году водолазы уже обследовали дно Кучурганского водохранилища, но тогда никаких трубопроводов не нашли.

Нелегальный спиртопровод протяженностью более 2 км обнаружили на границе с Молдовой 01
Нелегальный спиртопровод протяженностью более 2 км обнаружили на границе с Молдовой 02
Нелегальный спиртопровод протяженностью более 2 км обнаружили на границе с Молдовой 03

Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298) контрабанда (2410) Молдова (1884) спирт (260)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Трубопровод дружбы.
показать весь комментарий
20.10.2021 21:43
+4
Теперь ясно как Чаус добрался
показать весь комментарий
20.10.2021 21:56
+2
1500 литров нужно только для заполнения шланга
показать весь комментарий
20.10.2021 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такуданаху....+! Чей не удивили. Вон несколько лет назад тоннель до мадьяр нашли с рельсами и вагонетками на электротяге через гос-кордон сигаретки ганять ящиками круглосуточно---и замялось. А потому замялось, что по нашей стороне мини-вокзал начинался на закрытой территории что была в заведовании бу-бу-сбу! Попробуй билетики проверить?!
показать весь комментарий
20.10.2021 21:35 Ответить
Прикордонники отримують зі всіх таких спиртопроводів долю, без ДПСУ прокласти та експлуатувати такі продуктопроводи неможливо. Пластикові труби виходять з ладу, їх потрібно обслуговувати та ремонтувати а зробити це скритно неможливо, ДПСУ буде знати про це і відразу зупинить роботу спритопроводу. До того ж в контрольований прикордонниками район потрібно приїжджати і забирати спирт машинами, вантажівками, бусами, а це все видно. ДПСУ може зупинити і оглянути будь який транспортний засіб в контрольованому прикордонному районі і конфіскувати контрабанду і автомобіль, тому контрабандисти навіть не намагаються без ДПСУ щось організовувати! За це спиртопровод мають посадити керівника прикордонного отряду і всіх керівників яку були до нього, бо ця комунікація працювала не один рік, вже поверх неї виросли багаторічні трави, отже кілька років керівники підрозділів ДПСУ отримували неправомірну винагороду від контрабандистів за роботу цього спиртопроводу. СБУ має негайно зареєструвати кримінальне провадження та арештувати діючого та колишніх керівників підрозділів ДПСУ та регіональних керівників, які отримували відкати від місцевих корумпованих командирів! ДПСУ потрібно повністю розформовувати і створювати заново - це бандитське кодло!
показать весь комментарий
21.10.2021 10:59 Ответить
Трубопровод дружбы.
показать весь комментарий
20.10.2021 21:43 Ответить
1500 литров нужно только для заполнения шланга
показать весь комментарий
20.10.2021 21:45 Ответить
содержимое шланга выталкивается компрессором.
показать весь комментарий
20.10.2021 22:21 Ответить
А вот и опытный контробандист спалился.
показать весь комментарий
20.10.2021 22:50 Ответить
А ты физику в школе прогуливал?
показать весь комментарий
20.10.2021 22:54 Ответить
а что такое физика ?
показать весь комментарий
20.10.2021 22:57 Ответить
какаяразница?
показать весь комментарий
21.10.2021 00:11 Ответить
Я учился в те годы когда пропустить урок, было весьма, весьма трудно. Ну и вроде в 9-м классе у меня на обласной олимпиаде по физике было призовое место. Да и как на зло классным руководителем был преподаватель физики. Обложили волки позорные, прям со всех сторон. Этой физикой.
показать весь комментарий
21.10.2021 00:16 Ответить
Многа букв, ниасилил, извини.
показать весь комментарий
21.10.2021 00:22 Ответить
Что ж я могу сделать с славным представителем такого чудного заведения. Извиняю.
показать весь комментарий
21.10.2021 00:28 Ответить
Краткость - сестра ... млять, чего сестра?
показать весь комментарий
21.10.2021 00:43 Ответить
склероза?
показать весь комментарий
21.10.2021 00:54 Ответить
Спиноза?
показать весь комментарий
21.10.2021 00:59 Ответить
Этика......
показать весь комментарий
21.10.2021 01:02 Ответить
Массовые расстрелы.
показать весь комментарий
21.10.2021 01:24 Ответить
Прими таблетку.
показать весь комментарий
21.10.2021 09:29 Ответить
тебе надо ты и прими
показать весь комментарий
21.10.2021 10:18 Ответить
Все больные говорят именно как ты. Осень, обострение видать у тебя. Ладно, выздоравливай.
показать весь комментарий
21.10.2021 10:25 Ответить
И тебе не хворать, таблетки больше не выплёвывай.
показать весь комментарий
21.10.2021 10:47 Ответить
Опытом делишся?
показать весь комментарий
21.10.2021 10:52 Ответить
Наблюдениями за такими как ты.
показать весь комментарий
21.10.2021 10:55 Ответить
Вуаеристы нам не друзья.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:09 Ответить
Почему вы всегда пытаетесь меня обозвать? Если вам не нравится врач, пишите заявление, вас переведут в другую палату к другому специалисту.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:10 Ответить
врете! ду18 на 2,2 км - это около 0,5 куба
показать весь комментарий
21.10.2021 00:00 Ответить
я считал для трубы внешним диаметром 40 мм (предполагая что внутрений равен 30 мм).
показать весь комментарий
21.10.2021 00:13 Ответить
какаяразница сколько нужно для заполнения трубы? Это всё легко отправить в приёмную ёмкость с помощью амтмосфэрной компрессии.
показать весь комментарий
21.10.2021 00:40 Ответить
ПП-3 ?
показать весь комментарий
20.10.2021 21:45 Ответить
Оце розмах!
показать весь комментарий
20.10.2021 21:48 Ответить
Закапывали в зоне прямой видимости погранпостов, емкости пустые. Профукали свой бизнес карацупы. Это им привет от СБУ за осуждение бухих сбушников.
показать весь комментарий
20.10.2021 21:50 Ответить
Теперь ясно как Чаус добрался
показать весь комментарий
20.10.2021 21:56 Ответить
колись у далекому волинському селі пив горілку мерішор...справжня, овочева..з сигарет там були лише фінський бонд...так тоді склалось
показать весь комментарий
20.10.2021 21:57 Ответить
девки тоже импортные были?
показать весь комментарий
20.10.2021 22:22 Ответить
вот эти вот:

Всё косы твои, всё бантики,
Всё прядь золотых волос,
На блузке витые кантики,-
Да милый курносый нос
показать весь комментарий
21.10.2021 07:30 Ответить
И это же какая то сволочь заложила мужика! Не дал кому то в долг
показать весь комментарий
20.10.2021 22:55 Ответить
С 2000х годов эти источники не исчезают.Это ежели лавочку нужно прикрыть то устраивают шапито)) для показныка
показать весь комментарий
20.10.2021 22:56 Ответить
100%
показать весь комментарий
21.10.2021 00:03 Ответить
В Кучурганском лимане погранцы нашли как-то подводную лодку-танкер для перевозки спирта
показать весь комментарий
20.10.2021 23:16 Ответить
подводный беспилотник?
показать весь комментарий
21.10.2021 00:47 Ответить
Тю! В Молдове вода дешевша. От і купував чоловік, де краще. Має право , як споживач. А шо воду треба таможити?
показать весь комментарий
21.10.2021 07:41 Ответить
У ********** через усю Україну труба йшла - ніхто не бачив, а тут "контрабандиста спіймали". Посоримилися б, бл....
показать весь комментарий
21.10.2021 07:46 Ответить
У мужика в Молдове был офшор. ГлавЗЕбил сказал же, что это нормальная практика.
показать весь комментарий
21.10.2021 07:57 Ответить
Воровское наследие рыговоров Януковича-Порошенко

показать весь комментарий
21.10.2021 09:50 Ответить
Ето получается в Молдове даже продукты дешевле чем в Украине. С такими ценами скоро у нас под землей молокопроводы и хлебопроводы строить будут.
показать весь комментарий
21.10.2021 10:57 Ответить
 
 