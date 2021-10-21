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Пограничники обнаружили в зоне ЧАЭС сталкера из РФ: решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины. ФОТО

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

"Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином РФ, жителем Московской области. На территорию нашего государства иностранец попал законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска… В отношении нарушителя составлен протокол по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщается на сайте украинского погранведомства, передает Цензор.НЕТ.

Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

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В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен.

Пограничники обнаружили в зоне ЧАЭС сталкера из РФ: решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины 01

Автор: 

Госпогранслужба (6551) задержание (6686) россия (96038) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) сталкеры (3)


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Топ комментарии
+11
скормить его чернобыльским кроликам-мутантам..
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21.10.2021 10:05
+6
там и закопать
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21.10.2021 09:58
+6
Дать метлу, лопату, закинуть к 4му блок, пусть 15 суток поподметает (административное же ж правонарушение). Потом отпустить ( до границы в свинцовом контейнере, дальше своим ходом).
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21.10.2021 10:08
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там и закопать
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21.10.2021 09:58 Ответить
Кордон з росією має бути закритим до закінчення війни!
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21.10.2021 11:19 Ответить
Я думаю, ще й після війни років на 200
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21.10.2021 12:52 Ответить
За артефактами пошел.
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21.10.2021 09:58 Ответить
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21.10.2021 09:58 Ответить
А у нас не запрещен вьезд всем макшаням в возрасте от 16 до 65 лет?
Ведь принималось вроде такое постановление.
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21.10.2021 10:01 Ответить
для того он и сталкер) Тарковского насмотрелся...
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21.10.2021 10:03 Ответить
та у нас он на Банковой филиал ФСБ окопался, вместе с агентом Буратино
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21.10.2021 10:32 Ответить
скормить его чернобыльским кроликам-мутантам..
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21.10.2021 10:05 Ответить
Дать метлу, лопату, закинуть к 4му блок, пусть 15 суток поподметает (административное же ж правонарушение). Потом отпустить ( до границы в свинцовом контейнере, дальше своим ходом).
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21.10.2021 10:08 Ответить
надеюсь что в сбу понимают, что Чернобыльская АЭС и прилегающая зона, могут представлять определенный интерес для российских спецслужб...
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21.10.2021 10:21 Ответить
Сталкер ..ахахаха.. обычный дятел любящий полазить где не нужно...
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21.10.2021 10:24 Ответить
Киньте цього п.......ра в вулик(реактор).
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21.10.2021 11:18 Ответить
Так і диверсійні групи можуть на територію України потраплять! Такі публікації говорять про те , що наш "замок" на кордоні іржавий ... І це вже питання до прикордонників, як це русо-туристо- облік аморалє потрапило в Україну?
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21.10.2021 12:41 Ответить
Ви читати вмієте? То почитайте статтю. Він приїхав законно через КПП, а потім поїхав куди захтілося.
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21.10.2021 20:40 Ответить
Походу Контролёр заманил москаля,тупо сожрать,но его спасли наши пограничники куме.
-Кого спасли,москаля?
-Нi.Контролера рятували.Бо нефиг всякое дерьмо жрать.
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21.10.2021 13:05 Ответить
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23.10.2021 16:39 Ответить
А, собственно говоря, нафига? Я бы наоборот его переместил поближе к реактору и сделал бы так, что он не смог покинуть это место.
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21.10.2021 13:53 Ответить
Як він міг попасти ЗАКОННО якщо діє Заборона на в"їзд жителів засРашки від 18 до 60 років?? Чи може при зеленій гниді вже відмінили цю заборону??
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21.10.2021 14:03 Ответить
Вперше чую про таку абсолютну заборону. Її немає. Треба просто точно вказати мету приїзду і все. Пустять. Наприклад, туризм, родичі.
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21.10.2021 20:42 Ответить
Якби було навпаки, то в рашці був би диверсантом і років на 20 у в*язницю.
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21.10.2021 15:17 Ответить
 
 